PIESLĒGTIES
Otrdiena, 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

Agnese Leiburga
16:27, 19. Mai, 2026

Atceraties, kā Imants Ziedonis rakstīja: “Šausmīgi daudz taisnību. Nojukt var, ja nav savējās.” Šis ir periods, kad to izjūt īpaši izteikti, jo tuvojas Saeimas vēlēšanas. Brīžam gribas tiešām kā strausam – iebāzt galvu smiltīs un nedzirdēt neko no tā visa. Lai gan, saprātīgi domājot, ir jau skaidrs, ka īsti variantu mums nav – ir jā­klausās, jāredz un jāpamana, pat ja ļoti negribas. Gluži tāpat kā ar kādu veselības kaiti. No tā, ka izliksies, ka nekas nekait, kaite pati no sevis nepāries. Gandrīz tāpat ir ar vēlēšanām. Es drīzāk nosliecos piederēt viedoklim, ka cilvēkiem, kuri uz vēlēšanām neiet, nevajadzētu pēc tam žēloties, cik slikti ir ievēlētie politiķi. Tomēr neesmu tik naiva, lai ticētu, ka viņi visi publiski neizteiksies. Ir jau skaidrs, ka ir vesela kategorija ļaužu, kuri, pat dzīvojot samērā ērtos un nodrošinātos apstākļos, uzskatīs par nepieciešamu nepārtraukti klaigāt, cik pie mums viss ir slikti.

Nesen sociālajos tīklos uzdūros Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora, filozofa, sociologa un publicista Venta Sīļa rakstītajam, kur viņš, manuprāt, izcili saprotami paskaidro šo “viss ir slikti” tematiku uz politisko norišu fona: “Politiskā retorika ļoti reti ir domāta realitātes mierīgai izskaidrošanai. Tās uzdevums ir mobilizēt spēcīgas emocijas – sašutumu, bailes, cerību, dusmas vai piederības sajūtu. Tāpēc arī opozīcija mēdz pārspīlēt problēmas, bet vara – pārspīlēt sasniegumus. Ja to visu klausās bez kritiskās domāšanas, tad auss pati atrod to “patiesības versiju”, kas atbilst cilvēka iekšējai pārliecībai. Tā arī rodas “vissirslikti” paradokss: cilvēks var dzīvot relatīvi drošā, funkcionējošā valstī, kur ikdienā darbojas infrastruktūra, skolas, slimnīcas, tiesas, transports un uzņēmējdarbība, bet vienlaikus būt pilnīgi pārliecināts, ka “viss ir sabrucis”.
Valsts nav tikai tukšvārdīgi politiķi televīzijā vai skaļākie komentētāji internetā, valsts dzīves realitāte ir krietni vien pretrunīgāka. Valstī vienlaikus var pastāvēt gan birokrātija un neefektivitāte, gan ļoti profesionāli cilvēki, kuri godīgi dara savu darbu un palīdz attīstībai. Var būt šokējoši korupcijas gadījumi un vienlaikus arī institūcijas, kas tomēr darbojas daudz labāk nekā pirms desmit vai divdesmit gadiem. Var būt sociālas problēmas un vienlaikus arī lēns, bet reāls progress. Lai saliktu kopā “lielo bildi”, ir nepieciešama intelektuāla disciplīna, proti, spēja reizēm klausīties arī tajā, kas nepatīk, un neizvēlēties tikai tos avotus, kuri emocionāli apstiprina jau esošo pārliecību. Pretējā gadījumā cilvēki interpretē ziņas ne tik daudz pēc faktiem, cik pēc sava psiholoģiskā stāvokļa – bailēm, aizvainojuma un aizspriedumiem vai arī paštīksmes un narcisma. Viens tur atradīs pierādījumus tam, ka “viss brūk”, cits – ka “tauta tiek apzināti maldināta”, vēl kādam ka “pie varas ir nodevēji”. Protams, tas nenozīmē, ka vara nekad nemelo vai ka propaganda nepastāv. Pastāv gan. Taču nobriedusi domāšana sākas tur, kur cilvēks spēj vienlaikus pieļaut divas lietas: ka institūcijas mēdz kļūdīties vai manipulēt, un tomēr, ka ne viss šai valstī notiekošais ir organizēts ļaunums. Diemžēl sabiedrības tracināšana un paranojas veicināšana ir hibrīdkara – jeb “interpretāciju kara” – būtiska sastāvdaļa. Ir svarīgi to pamanīt un neļauties negatīvismam: vēlmei visur saskatīt kļūdas un postu. Kritiskā domāšana ietver sevī spēju saglabāt mieru un spēt pamanīt pozitīvo arī atrodoties sabiedrībā, kur ir daudz trauksmes, neuzticēšanās un nepārstrādātu kolektīvo traumu.

Neļausimies ķērcējiem un bļāvējiem, kas šeit un tagad vēlas apbērēt brīvo Latviju! Nekas nav zaudēts, kamēr cilvēks pats neatzīst sevi par zaudētāju. Un Latvija nekur nepazudīs, ja vien paši nenodarbosimies ar vaimanāšanu par “neizdevušos valsti”. Ideāla tā nekad nebūs – jo mēs paši tādi neesam. Taču tā pastāvēja un pastāvēs tikai tad, ja mēs paši no tās neatteiksimies.”
Mums atliek vien “peldēt” cauri šim skaļo bazūņu pilnajam priekšvēlēšanu periodam, rūpīgi izvētījot pelavas no graudiem. Respektīvi, vēl jo cītīgāk ir jāizvērtē, kur un kādu informāciju lasām, cik drošs un uzticams ir avots. Jāmēģina tādas vienkārši šur un tur izbļaustītas tērgas neņemt galvā un daž­kārt varbūt pat uz mirkli izmantot iepriekš piesaukto strausa taktiku.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ar lepnumu par katru darbinieku

09:07, 17. Mai, 2026

Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

03:00, 16. Mai, 2026

Jāredz, ko kaimiņš dara

03:00, 15. Mai, 2026

Un sākas jauns gadsimts

03:00, 14. Mai, 2026
1

Kur “Jāņu siers” top pēc senču receptes

03:00, 18. Mai, 2026
2

Drošība sākas ar zināšanām, seko rīcība

03:00, 17. Mai, 2026
1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

16:27, 19. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Paliekam savās vietās

16:26, 19. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dziesmas skaistais spēks

21:19, 17. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

21:19, 15. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ļaunie bubuļi no ēdamlietu cilts

10:32, 12. Mai, 2026
1

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Sludinājumi

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054