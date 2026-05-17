Ar lepnumu par katru darbinieku

Drabešu pagasta Ieriķos bāzētais uzņēmums SIA “EKJU” lepojas ar vairāk nekā 34 gadu pastāvēšanas vēsturi, viņi arī pērnā gada nogalē bija Cēsu novada uzņēmēju gada balvas ieguvēji kā Cēsu novada lepnums.
Vienoties par klātienes sarunas laiku ar SIA “EKJU” valdes priekšsēdētāju Māri Danieku nav vienkārši. Darbu grafiks ir blīvi aizpildīts. Kad beidzot var notikt noliktā tikšanās uzņēmumā Ieriķos, viņš atzīst: “Tagad man ir vairāk pienākumu un vairāk darbu, jo mēs veicām organizatoriskas izmaiņas administrācijā, fokusējoties uz efektivitāti un attīstību. Tā nu pašam vairāk jādara. Mums pēdējie trīs gadi ir bijuši grūti, taču ar visiem starptautiskās situācijas izaicinājumiem turpinām attīstīt eksportu un stiprināt sadarbību ar partneriem.”
Māris pašlaik veic ne tikai valdes priekšsēdētāja pienākumus, bet ir arī izpilddirektors, projektu vadītājs, darba aizsardzības speciālists, kā arī integrētās vadības sistēmas vadītājs. Viņš gan uzreiz apliecina, ka nevienā no šīm jomām nav iesācējs, daudz no tā visa darīts arī pirms nonākšanas šajā uzņēmumā. “Šogad septembrī būs desmit gadu, kopš te strādāju,” atklāj Māris.
Uzņēmuma stratēģiskais produkts ir dārza mēbeles. Tostarp jaunais zīmols “AMATA” ir balstīts uz mēbeļu ražošanu. Jāpiebilst, ka uzņēmums ražo ne tikai dārza mēbeles, bet arī dažādus tam domātus interjera priekšmetus, piemēram, puķupodus un pergolas, tāpat arī žogus. “Mūsu sortiments ir liels, un mēs varam klientam nodrošināt faktiski visu, ko viņš vēlas. Lai nav jāpērk dārza mēbeles no viena ražotāja, žogs no cita un tamlīdzīgi,” paskaidro Māris Danieks, uzsverot individuālo pieeju katram pasūtījumam.
Pamatā uzņēmums strādā eksportam. Lai ieskicētu situāciju, Māris Danieks paskaidro: “Ja mūsu Latvijas klientam “Depo” ir desmit lielveikalu, tad klientam Francijā to ir ap 800. Tāpēc fokuss, protams, ir uz eksportu.” Tiesa, Latvijas klienti tiekot īpaši mīlēti un loloti. Māris atzīst, ka arī vietējo klientu varētu būt vairāk. Specifiska iezīme esot tā, ka Latvijā diezgan lielā cieņā dārza mēbeļu segmentā esot dažādi kompozītmateriālu vai plastmasas izstrādājumi, kuru saražošana ir kaitīga gan cilvēkiem, gan dabai. Savukārt viens no lielākajiem “EKJU” produkcijas plusiem ir draudzīgums videi.
SIA “EKJU” ir četras biznesa divīzijas. “EKJU” valdes priekšsēdētājs izskaidro, ka pirmā prioritāte ir kataloga sortiments, kurā ir vairāk nekā simts produktu. Vēl arvien tiek standartizēti izejmateriāli un produktu sortiments kopumā. “Mērķējam uz to, lai nodrošinātu piegādi desmit dienās,” akcentē Māris. Uz šo sadaļu ir likts liels īpatsvars, tiesa, netrūkstot dažādu izaicinājumu, lai izvirzīto mērķi īstenotu.
Otrā divīzija ir e-komercija. Šī sadaļa vēl esot samērā neliela. “Šogad tajā koncentrējamies uz pārdošanas apjomu pusmiljona eiro apmērā un redzam, ka varam to sasniegt,” teic uzņēmuma vadītājs. Tirgošana notiek jau 25 platformās. Šo sadaļu saskata par būtisku nākotnē. Pamazām, bet pamatīgi tā arvien vairāk tiek attīstīta. Šajā lauciņā visu laiku esot arī jāmācās. Māris paskaidro, ka iekšēji uzņēmumā esot apzīmējums, ka e-komercijā jau tiek izmantots ceturtās paaudzes pakojums. Tik reižu jau notikusi atjaunināšana, visu laiku pašiem izglītojoties un apgūstot jaunus knifus, kā labāk strādāt. Rentabilitāti tur vēl varot krietni palielināt.
Par trešo divīziju Māris Danieks dēvē SIA “EKJU” produkciju, kas tiek ražota ar klienta privāto preču zīmi. Šajā sadaļā saražo lielu apjomu.
Pēc klientu rasējumiem gatavoto jeb kontraktražošanu sauc par ceturto divīziju, šie produkti ir līdzīgi “EKJU” produkcijai. Uzņēmējs atzīst: “Trešā un ceturtā divīzija mums ir apjomīgākās ar zemākajām cenām, bet tieši tās “EKJU” ir vēsturiski palīdzējušas izaugt.”
Nākotni vairāk saskatot pirmajās divās divīzijās, Māris Danieks spriež: “Pašlaik redzu, ka mēs vēl ilgi turpināsim strādāt visos četros virzienos, jo trešajā un ceturtajā divīzijā ir daudz stabilu vēsturisko klientu, un tos cieņpilni turpināsim apkalpot. Ir nepieciešams arī laiks, kamēr pirmie divi biznesa virzieni izaugs, lai varētu kādu no vecākajām jomām atmest vai būtiski samazināt.”
Lai stiprinātu ražošanas bāzi, tas ir, iegādātos jaunas ražošanas iekārtas, kas uzlabo darba kvalitāti, kā arī veiktu zinātniskos pētījumus, uzņēmums piesaista Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. “Sadarbība ar zinātniekiem ir ļoti vajadzīga, lai uzlabotu sava produkta kvalitāti un funkcionalitāti,” stāsta uzņēmuma vadītājs, papildinot, ka, īstenojot projektus, laba sinerģija izveidojusies ar Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūtu. Tāpat uzņēmējs uzteic gadu gaitā iespēto, šeit arvien attīstot un praksē pielietojot LEAN metodes, kas ir veids, kā optimizēt organizācijas resursus, pūles un enerģiju, lai radītu lielāku vērtību klientam.
Uzņēmumam ļoti lielas izaugsmes iespējas valdes priekšsēdētājs saskata gan klientu, gan darbinieku skaita ziņā. Infrastruktūra un tehniskais nodrošinājums esot tiktāl sakārtots, ka varētu strādāt arī vairākās maiņās un piedāvāt krietni vairāk darbavietu. Pamazām soli pa solim tiekot strādāts, lai kļūtu par vēl jaudīgāku un spēcīgāku uzņēmumu. Jautāts, kā spēj sadalīt savu uzmanību tik daudzos virzienos, Māris Danieks ar smaidu atzīst, ka viņš esot enerģiskas dabas, bet tūliņ emocionāli piebilst: “Bez labas komandas tas nebūtu izdarāms!” Viņš uzsver, ka lepojas ar ikvienu SIA “EKJU” darbinieku.
“EKJU” Cēsu novadā ir labi pazīstams uzņēmums. M. Danieks atgādina tā rašanās vēsturi vairāk nekā pirms 30 gadiem. Tajā laikā meklējama arī tā nosaukuma veidošanās. SIA “EKJU” nosaukums ietver tās dibinātāju – Egona, Klausa, Jura un Ulda – vārdu pirmos burtus. Toreiz uzņēmums izveidots, lai ražotu un uz Vāciju eksportētu koka līstes. Māris Danieks lepojas, ka uzņēmums ir latviešu īpašumā. Īpašnieki kopā ar viņu ir Laura Galzone un Anrijs Aumalis. Lai saimniekotu “EKJU”, viņi aizņēmušies finanšu līdzekļus. Tas bijis pareizs solis, vērtē Māris un aicina arī citus uzņēmējus uzdrošināties piesaistīt papildu līdzekļus attīstībai.
Kopš laikiem, kad uzsāka līstīšu ražošanu, SIA “EKJU” ir pamatīgi izauguši. Pirmsākumos saņemts pasūtījums kādam citam uzņēmumam izgatavot detaļas, bet tad jau nākusi apjausma, ka arī paši var ražot gatavus produktus. “Pamazām aizgājām uz pašreizējo darbības veidu – dārza mēbeļu ražošanu,” teic uzņēmuma vadītājs, ar gandarījumu piebilstot, ka pašlaik sortiments ir aptuveni 4000 dažādu produktu. “Esam izauguši līdz lielam rūpnieciskam ražotājam,” atzīst M. Danieks.
