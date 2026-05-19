Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

Smiltenes novada dome pieņēmusi vairākus saistošos noteikumus un lēmumus, kas būtiski ietekmēs tūrisma sezonu Raunā. “Raunas kopas” rosināti, iedzīvotāji sākuši parakstu vākšanu, iebilstot pret domes lēmumiem.
Stāvlaukums par maksu
No 1. jūnija pie Staburaga būs maksas autostāvvieta. Noteikta vienreizēja diennakts maksa: vieglajām automašīnām līdz 8 sēdvietām, neskaitot vadītāju, – 2 eiro; transportlīdzekļiem ar vairāk nekā 8 pasažieru sēdvietām – 5 eiro. Stāvvieta būs pieejama katru dienu bez laika ierobežojuma. Lai to izmantotu, iepriekš jāsamaksā, izmantojot mobilo lietotni vai SMS pakalpojumu. Pašvaldība plāno, ka autostāvvietas ieņēmumi būs aptuveni līdz pat desmit tūkstošiem eiro gadā, jo pēc apmeklētāju plūsmas datiem pērn Staburagu apmeklēja ap 16 tūkst. cilvēku. Visus līdzekļus solīts novirzīt stāvvietas uzturēšanai, apkārtnes labiekārtošanai un tūrisma objekta infrastruktūras uzlabošanai. Pašvaldība līdztekus tam, ka atgādina par ieguldījumu Staburaga infrastruktūras sakārtošanā un teritorijas regulārā uzturēšanā, uzsver arī, ka maksas autostāvvietas pie nozīmīgiem objektiem ir starptautiski pieņemta prakse.
Kaut Smiltenes novada iedzīvotājiem, kuriem transportlīdzekļu reģistrācijas vieta būs norādīts Smiltenes novads, kā arī personām ar invaliditāti par stāvlaukumu nebūs jāmaksā, raunēnieši par šo lēmumu ir neizpratnē. Vispirms jau liela daļa uzskaitīto apmeklētāju ir skolēni, kuri atbrauc ar autobusiem, savukārt nelielajā grants seguma stāvlaukumā vieta ir vien astoņām līdz desmit vieglajām mašīnām. Vai par tādu grants laukumu var prasīt maksu? Arī domes deputāts raunēnietis Andris Abramovs nepiekrīt domes lēmumam: “Vai katru zemes pleķi, kurā neaug zāle, sauksim par stāvlaukumu? Ja ir sakārtots laukums, ir tualete, tad var prasīt naudu.”
Vēl arī neizpratni rada maksāšanas iespēja, izmantojot mobilo lietotni vai SMS pakalpojumu. Staburags ir iecienīts daudzu senioru ekskursiju maršrutos. Vai objekta apmeklējumam gribēs instalēt lietotni, kuru izmantos tikai vienreiz?
Paredzēts, ka stāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanu uzraudzīs pilnvaroti kontrolieri vai pašvaldības policija. Cik izmaksās šie pilnvarotie kontrolieri, vai policijai pie Staburaga būs diennakts dežūras? Tie ir jautājumi, uz kuriem pašvaldība nav devusi skaidrojumu. Interesanta ir arī atruna lēmumā – ja apmaksa nebūs veikta vai būs sniegta nepareiza informācija, tiks piemērots sods 30 eiro apmērā. Ja sods tiek samaksāts 14 dienu laikā, tiek piemērots 50 % samazinājums, maksājamā summa ir 15 eiro.
Dome piekāpās
Kā savdabīgu un reizē nesaprotamu raunēnieši un īpaši tūrisma uzņēmēji novērtēja domes lēmumu, ka vasarā Raunas pilsdrupu tornis būs pieejams līdz pieciem pēcpusdienā, bet pirmdienās, svētdienās un svētku dienās slēgts. Tāds pats darba laiks noteikts arī Raunas centra sabiedriskajām tualetēm. Raunēnieši vēstulē domei raksta: “Tūristi Raunu apmeklē ne tikai darba dienās līdz plkst. 17.00, bet ļoti bieži tieši svētdienās, svētku dienās un vakaros. Publisko tualešu nepieejamība pasliktina Raunas kā tūrisma galamērķa tēlu, rada papildu spriedzi vietējiem uzņēmējiem, pie kuriem apmeklētāji vēršas pēc palīdzības, kā arī pasliktina vietas vizuālo tēlu. Sabiedriskās tualetes Raunas centrā nav tikai tūrisma pakalpojums – tā ir būtiska publiskā infrastruktūra pašā pagasta centrā, ko ikdienā izmanto ne tikai tūristi un pagasta viesi, bet arī vietējie iedzīvotāji, bērni no blakus rotaļlaukuma, sabiedriskā transporta pasažieri, autobusu šoferi u.c. Uzskatām, ka sabiedriskās tualetes Raunas centrā tūrisma sezonā ir pamata infrastruktūra, kurai jābūt pieejamai.”
Būtiski, ka darbinieks, kurš strādā sabiedriskajās tualetēs, nodrošina arī pilsdrupu torņa durvju attālinātu atvēršanu.
“Pašvaldībai pirms lēmuma pieņemšanas bija jāieklausās, jāizprot situācija. Ar sabiedrības spiedienu esam panākuši, ka tualetes strādās katru dienu. Pēc domes vadības tikšanās pagasta pārvaldē ir piešķirta viena amata likme un 0,75 slodzes, lai nodrošinātu, ka Raunas centra publiskās labierīcības un pilsdrupu tornis tūrisma sezonā būtu atvērti katru dienu no pulksten 8 līdz 19,” pastāstīja A. Abramovs un piebilda, ka kārtējo reizi redzams, ka izstrādātā un pierastā kārtība, kas sevi attaisnojusi, tiek izjaukta bez loģikas un skaidrojuma, jau zinot, ka plānotie ieņēmumi neattaisnosies.
Torņa apskate par eiro
Dome arī lēmusi, ka turpmāk pilsdrupu tornī varēs uzkāpt, samaksājot vienu eiro. Bērniem līdz 18 gadiem bez maksas. Raunēnieši vēstulē domei uzsver, ka maksas ieviešanai jābūt “pārdomātai, samērīgai un pamatotai, izvērtējot tās ietekmi uz apmeklētāju plūsmu, vietējiem uzņēmējiem un Raunas kā viesmīlīgas tūrisma vietas tēlu”. Viņi arī vērtē, ka “vairāku domes lēmumu kopums vietējiem cilvēkiem rada sajūtu, ka tiek darīts viss, lai tūrisma nozari pagastā grautu, nevis attīstītu”.
Raunēnieši Smiltenes domei lūdz: pirms ieejas maksas ieviešanas Raunas pilsdrupu tornī rīkot sarunu ar vietējo kopienu un tūrisma nozares pārstāvjiem, izvērtējot gan ieguvumus, gan iespējamos riskus. Veidot dialogu ar Raunas pagasta iedzīvotājiem pirms lēmumu pieņemšanas, īpaši jautājumos, kas tieši ietekmē tūrisma nozari, vietējo uzņēmējdarbību un pagasta tēlu. Izstrādāt kopīgu Raunas pagasta tūrisma infrastruktūras attīstības redzējumu, iesaistot vietējos iedzīvotājus, uzņēmējus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus un Raunas pagasta pārvaldi. Vēstuli var parakstīt līdz svētdienai.
Rauna ir viens no tūrisma galamērķiem ne tikai Smiltenes novadā, bet arī Vidzemē.
