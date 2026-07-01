PIESLĒGTIES
Piektdiena, 3. jūlijs
Vārda dienas: Benita, Everita, Verita, Emerita
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

No Jaunatnes olimpiādes ar septiņām medaļām

Jānis Gabrāns
08:46, 1. Jūl, 2026

Zelta meitenes. Cēsu novada florbolistes izcīnīja zelta medaļas, nezaudējot nevienā spēlē. FOTO: Jānis Lārmanis

Valmieras pilsētā un novadā aizvadīta Latvijas Jaunatnes X olimpiāde, kurā Cēsu novada sportisti izcīnīja trīs zelta, vienu sudraba un trīs bronzas medaļas.

Medaļu kopvērtējumā tas cēsniekus ierindoja 18.vietā 40 pašvaldību konkurencē.

Šis sporta notikums, kas atgriezās apritē pēc septiņu gadu pauzes, pulcēja vairāk nekā 3500 jauno sportist 15 – 17 gadu vecumā no 40 pašvaldībām. Jaunieši sacentās 28 sporta veidos- gan komandu, gan individuālajos.

Cēsu novada jauniešiem vislabāk veicās orientēšanās sportā, kur individuālajā distancē puišu konkurencē viņiem viss goda pjedestāls. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Jēkabs Graudums, pie sudraba godalgas tika Miks Graudums, bet bronza- Teodoram Rebinovam.

Var minēt, ka visi trīs jaunieši jau šajās dienās Latvijas izlases sastāvā startē Eiropas jauniešu orientēšanās čempionātā Slovēnijā. Orientieristi trīs dienu garumā mēros spēkus sprintā garajā distancē un stafetē.

Jaunatnes olimpiādē meiteņu konkurencē 6.vietā ierindojās Made Vecā.

Pie augstākā kaluma medaļām tika arī meiteņu komandas regbijā un florbolā. Regbijā startēja Jaunpiebalgas vidusskolas jaunietes trenera Ulda Ozoliņa vadībā. Turnīrā piedalījās trīs komandas, Jaunpiebalgas meitenes pārspēja Madonas novada un Jelgavas valstspilsētas komandas, izcīnot zelta medaļas.

Nedaudz garāks ceļš līdz zeltam bija Cēsu novada florbolistēm, kur komandā jau virslīgas pieredzi guvušās spēlētājas. Piedalījās piecas komandas, un cēsnieces vienīgās visās spēlēs guva uzvaras. Grupas turnīrā pirmajā dienā viņas ar 3:1 uzvarēja Valmieras novada komandu, tad ar 15:2 sagrāva Rīgas pilsētas komandu. Otrajā dienā vēl divas uzvaras, 7:2 pret Mārupes novadu un 3:1 pret Tukuma novadu. Pirmā vieta pēc grupas turnīra, kas nozīmēja, ka izšķirošā spēle par zeltu pret otru spēcīgāko komandu – Tukuma novada komandu. Cēsnieces nedeva pretiniecēm nekādu cerību uz panākumu, svinot drošu uzvaru 6:1 un izcīnot zelta medaļas.

Par komandas un visa turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Olīvija Jarohoviča, kurai 12 gūti vārti, Nikola Laure atzīmējās ar desmit vārtiem, bet Elizabete Malnača- ar sešiem. Komandas trenere Rebeka Laure.

Var atgādināt, ka šī komanda aizvadītajā sezonā kļuva par Latvijas čempionēm U16 grupā.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē pie bronzas medaļām tika pludmales volejbolisti Renārs Las­manis/ Ernests Pastars. Pusfi­nālā viņi sīvā trīs setu cīņā ar 21:19; 22:24 un 12:15 zaudēja Liepājas duetam Aksels Džeriņš/ Kārlis Juriks, kas nozīmēja spēli par trešo vietu. Pretī stājās Ričards Birža un Rinalds Sadovskis no Dienvidkurzemes novada. Arī šajā spēlē bija vajadzīgi trīs seti. Pirmajā cēsnieki zaudēja 14:21, bet otro uzvarēja 21:10, un viss izšķīrās trešajā setā, ko ar 15:10 uzvarēja Renārs Lasmanis/ Ernests Pastars, tiekot pie bronzas medaļām.

Galda tenisā bronzas medaļu zēnu dubultspēlēs izcīnīja To­mass Alfrēds Sīmanis pārī ar Mārupes novada pārstāvi Kirilu Terentjevu.

Pavisam tuvu goda pjedestālam jātnieku sportā iejādē bija Kaspars Pušinskis, finišējot 4.vietā.
Kopumā Cēsu novada jaunie sportisti startēja desmit sporta veidos.

Nākamā Jaunatnes olimpiāde notiks 2028. gadā, kad sportistus uzņems Jūrmala.

Līderi. Cēsu novada jaunie orientieristi kārtējo reizi apliecināja, ka U16 grupā viņi ir valstī labākie. Viss goda pjedestāls viņiem, uzvarēja Jēkabs Graudums, pie sudraba tika Miks Graudums, bet bronza- Teodoram Rebinovam.
FOTO: olimpiade.lv

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Bez pompozas atklāšanas atver Konrāda nama pagalmu, terasi un galeriju

03:00, 2. Jūl, 2026

Atvadas vidusskolai Vecpiebalgā

03:00, 29. Jūn, 2026

Ļaut vecajam sabrukt vai atjaunot un izmantot

03:00, 27. Jūn, 2026
5

Sestā dzīvojamā māja un 16 jauni dzīvokļi

03:00, 1. Jūl, 2026

Nav varenu baļķu, izzūd amata prasme

03:00, 28. Jūn, 2026

Cēsīs piemin Cēsu kauju varoņus

03:00, 30. Jūn, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Izmeklē inspektors tāds un tāds

13:20, 3. Jūl, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Citviet nav tikai labāk vai sliktāk

13:19, 3. Jūl, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar zemgalietes skatu uz Vidzemi

12:40, 2. Jūl, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Vai tiešām tik zemu kritīsiet?

12:39, 1. Jūl, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Krievijas sabiedrotie un ienaidnieki

12:39, 1. Jūl, 2026

Tautas balss

Nav nopļauta zāle

18:51, 21. Jūn, 2026
Seniore raksta:

“Citas kapsētas novadā izpļautas, bet Skujenes centra kapi ne. Pie zaļo atkritumu izgāztuves pat netiek […]

Sāk parādīties Spānijas kailgliemeži

18:50, 20. Jūn, 2026
Cēsniece raksta:

“Dažviet jau esot parādījusies pagājušās vasaras sērga – Spānijas kailgliemeži. To gan mazāk nekā pērn, […]

Vidējā pensija mazāka par minimālo algu

14:31, 18. Jūn, 2026
Cēsniece Z. raksta:

“Tikko televīzijas ziņās dzirdēju, ka Latvijā vidējā pensija ir 685,92 eiro. Maza gan. Acīmredzot mazākā […]

Saldējums kā ekskluzīva prece

00:14, 18. Jūn, 2026
Lasītāja A. raksta:

“Skatos, ka saldējums veikalā maksā gandrīz divi eiro! Tas nav tas dārgais, ko ieved no […]

Soliņus pilsētā vajag

12:29, 17. Jūn, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Šovasar Cēsīs parādījušies soliņi vietās, kur to iepriekš nebija. Paldies, ka tā. Ja tiešām pašvaldība […]