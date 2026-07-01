No Jaunatnes olimpiādes ar septiņām medaļām

Valmieras pilsētā un novadā aizvadīta Latvijas Jaunatnes X olimpiāde, kurā Cēsu novada sportisti izcīnīja trīs zelta, vienu sudraba un trīs bronzas medaļas.
Medaļu kopvērtējumā tas cēsniekus ierindoja 18.vietā 40 pašvaldību konkurencē.
Šis sporta notikums, kas atgriezās apritē pēc septiņu gadu pauzes, pulcēja vairāk nekā 3500 jauno sportist 15 – 17 gadu vecumā no 40 pašvaldībām. Jaunieši sacentās 28 sporta veidos- gan komandu, gan individuālajos.
Cēsu novada jauniešiem vislabāk veicās orientēšanās sportā, kur individuālajā distancē puišu konkurencē viņiem viss goda pjedestāls. Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Jēkabs Graudums, pie sudraba godalgas tika Miks Graudums, bet bronza- Teodoram Rebinovam.
Var minēt, ka visi trīs jaunieši jau šajās dienās Latvijas izlases sastāvā startē Eiropas jauniešu orientēšanās čempionātā Slovēnijā. Orientieristi trīs dienu garumā mēros spēkus sprintā garajā distancē un stafetē.
Jaunatnes olimpiādē meiteņu konkurencē 6.vietā ierindojās Made Vecā.
Pie augstākā kaluma medaļām tika arī meiteņu komandas regbijā un florbolā. Regbijā startēja Jaunpiebalgas vidusskolas jaunietes trenera Ulda Ozoliņa vadībā. Turnīrā piedalījās trīs komandas, Jaunpiebalgas meitenes pārspēja Madonas novada un Jelgavas valstspilsētas komandas, izcīnot zelta medaļas.
Nedaudz garāks ceļš līdz zeltam bija Cēsu novada florbolistēm, kur komandā jau virslīgas pieredzi guvušās spēlētājas. Piedalījās piecas komandas, un cēsnieces vienīgās visās spēlēs guva uzvaras. Grupas turnīrā pirmajā dienā viņas ar 3:1 uzvarēja Valmieras novada komandu, tad ar 15:2 sagrāva Rīgas pilsētas komandu. Otrajā dienā vēl divas uzvaras, 7:2 pret Mārupes novadu un 3:1 pret Tukuma novadu. Pirmā vieta pēc grupas turnīra, kas nozīmēja, ka izšķirošā spēle par zeltu pret otru spēcīgāko komandu – Tukuma novada komandu. Cēsnieces nedeva pretiniecēm nekādu cerību uz panākumu, svinot drošu uzvaru 6:1 un izcīnot zelta medaļas.
Par komandas un visa turnīra rezultatīvāko spēlētāju kļuva Olīvija Jarohoviča, kurai 12 gūti vārti, Nikola Laure atzīmējās ar desmit vārtiem, bet Elizabete Malnača- ar sešiem. Komandas trenere Rebeka Laure.
Var atgādināt, ka šī komanda aizvadītajā sezonā kļuva par Latvijas čempionēm U16 grupā.
Latvijas Jaunatnes olimpiādē pie bronzas medaļām tika pludmales volejbolisti Renārs Lasmanis/ Ernests Pastars. Pusfinālā viņi sīvā trīs setu cīņā ar 21:19; 22:24 un 12:15 zaudēja Liepājas duetam Aksels Džeriņš/ Kārlis Juriks, kas nozīmēja spēli par trešo vietu. Pretī stājās Ričards Birža un Rinalds Sadovskis no Dienvidkurzemes novada. Arī šajā spēlē bija vajadzīgi trīs seti. Pirmajā cēsnieki zaudēja 14:21, bet otro uzvarēja 21:10, un viss izšķīrās trešajā setā, ko ar 15:10 uzvarēja Renārs Lasmanis/ Ernests Pastars, tiekot pie bronzas medaļām.
Galda tenisā bronzas medaļu zēnu dubultspēlēs izcīnīja Tomass Alfrēds Sīmanis pārī ar Mārupes novada pārstāvi Kirilu Terentjevu.
Pavisam tuvu goda pjedestālam jātnieku sportā iejādē bija Kaspars Pušinskis, finišējot 4.vietā.
Kopumā Cēsu novada jaunie sportisti startēja desmit sporta veidos.
Nākamā Jaunatnes olimpiāde notiks 2028. gadā, kad sportistus uzņems Jūrmala.
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