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Krīzēm neesam gatavi

Lasītāja G.
17:27, 29. Aug, 2026

“Jādomā, ka cilvēki pēc pagājušās nedēļas vētras sapratīs, cik svarīgi ir apdomāt visus riskus un sagatavoties tiem. Piemēram, ja mājoklī pat plīts ir elektriskā, izsvērt, kur un kā varēs pagatavot kaut ko siltu, īpaši, ja ģimenē ir pavisam mazi bērni. Daudzdzīvokļu mājās pat varētu ierīkot kādu vietu āra kamīnam, plītij, kur krīzes situācijā uzsildīt ūdeni, pienu. Labi jau, ka šajā vētrā laiks vēl bija silts, bet ja tāda nelaime notiek ziemā, vai darbosies centrālā apkure, vai varēs mājokli apsildīt? Arī par to katrā vietā vajadzētu padomāt,” ieteikumos dalījās lasītāja G.

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