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Nevar satikt deputātu kandidātus

Vēlētājs P.
02:15, 28. Aug, 2026

“Gribētu aiziet uz kādu tikšanos ar cilvēkiem, kas kandidē uz nākamo Saeimu, uzdot jautājumus, bet neviens laikam uz Cēsīm neatbrauc. Vismaz nekur neredzu izliktu informāciju par tikšanos. Laikam jau viss atrodams tikai internetā, bet arī tur jābūt ļoti vērīgam, lai saņemtu ziņu. Nesen Cēsīs bijusi tikšanās ar vienas partijas deputātu kandidātiem, bet paša politiskā spēka mājaslapā par to ne vārda, arī feisbuka kontā nē. Esot bijis paziņojums tikai pašu partijas aktīvistu lapās. Zini nu, kurš ir tas aktīvists,” ar priekšvēlēšanas kampaņu neapmierināts bija aktīvais vēlētājs P.

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