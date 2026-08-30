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Skolotāji satiekas un kopā mācās

Līga Salnite
03:00, 31. Aug, 2026

Pedagogiem vienmēr ir, ko pārrunāt. Konferences pauzē aizrautīgā Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas sporta skolotāja Aigara Skrastiņa stāstījumā uzmanīgi ieklausās pašvaldības Izglītības pārvaldes speciālā pedagoģe Iveta Liepiņa (no kreisās) un Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas logopēde Zane Siliņa. FOTO: Līga Salnite

Ik augustu pirms mācību gada sākums Cēsu novada izglītības iestāžu direktori un pedagogi tiekas konferencē, kurā nu jau pāris gadu nostiprināta tradīcija iepazīt novitātes nozarē.

Pagājušajā ceturtdienā, 20. augustā, ar pedagogiem savā redzējumā dalījās procesu automatizācijas speciālists, mākslīgā intelekta un automatizācijas aģentūras “FlowByte AI” valdes priekšsēdētājs Maksims Sičs, bet pēc tam ieskatu par skolēnu un pasniedzēju netiešo komunikāciju sniedza sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā, izglītības zinātņu maģistre pedagoģijā Iluta Krūmiņa. Teju skeču formātā speciāliste ilustrēja skolēnu iekšējos dialogus atkarībā no neverbāli saņemtajiem signāliem — pedagoga pozām un ķermeņa valodas. I. Krūmiņa runāja arī par tādām neizbēgamām skolotāja ikdienas darba emocijām kā dusmām, tā arī skumjām un par to, kā tās nevis “vienkārši izreaģēt” uz audzēkņiem, bet gan ar pārdomātu komunikāciju papildus iemācīt jauniešiem, kā ar tādām izjūtām var tikt galā.
Savukārt sociālo zinātņu doktors izglītības zinātnēs, Drau­dzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors Os­­kars Kau­lēns mu­dināja novada kolēģus izsvērt visas detaļas — kā jau zināmās, tā arī neapzinātās — kas veido priekšmeta pasniedzēja un audzēkņa attiecības. Uzsverot tieši cilvēku attiecību lomu izglītības iegūšanas procesā, viņš ieskicēja visnotaļ skrupulozi pārdomātu stundu un visa mācību gada plānu, kur skolēns ļoti skaidri tiek informēts gan par apgūstamo rezultātu, gan par sagaidāmajiem uzdevumiem, gan arī regulāru sava snieguma novērtēšanu. No O. Kaulēna teiktā noprotams — skaidrība par nākotnes mērķiem un arī stundu formātu sniedz
mieru un savstarpēju uzticību. Ģimnāzijas direktors arī akcentēja, ka, viņaprāt, ļoti svarīgi ir arī skolēniem rādīt, ka arī skolotāji nepārtraukti mācās, kā piemēru piesaucot arī savu eksperimentu skolēna pašvadītas mācību stundas materiālu sagatavošanā un praktiskajā izmēģinājumā.

Konferences turpinājumā runāja matemātikas zināšanu privātās apmācības programmas autors un uzņēmuma “Ernesta
M­e­­tode” vadītājs Ernests Kaza­kevičs, bet mācīšanās dienu noslēdza pusaudžu psihoterapeita, Latvijas Universitātes lek­tora Nila Saksa Kons­tan­tinova ieteikumi jeb “Pedagoga izdzīvošanas komplektu mācību gadam”.

Konferences starplaikā aprunājoties ar pedagogiem, ne viens vien atsaucās uz vēlmi dzirdēt pieteiktos lektorus, tā arī aplūkot nesen renovēto Cēsu pilsētas vidusskolu, kur notika pasākums. Vajadzību satikt kolēģus no citām skolām un sadzirdēt viņiem aktuālo atzina arī latviešu valodas un literatūras, kā arī teātra mākslas pasniedzēja Ingrīda Zilgalve no Priekuļu pamatskolas. Viņa gan atzina, ka, visticamāk, šajā reizē nebūšot nekādu skaidrojumu par publiskajā telpā izskanējušajiem plāniem mainīt centralizēto eksāmenu nosacījumus. No vairākām skolotājām bija saklausāma neslēpta sajūsma par iespēju klātienē dzirdēt N. Saksa Konstantinova stāstīto par niansēm pusaudžu komunikācijā. Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas dizaina un tehnoloģiju skolotāja Baiba Leitena atzina — ik reizi speciālista lekcijās ir kāds pedagoga darbam noderīgs padoms.

Konferences dalībnieku vidū bija vispārizglītojošo skolu, sporta un mākslas skolu pedagogi, kā arī pasniedzēji no Cēsu Bērnu un jauniešu centra. Angļu valodas nodarbību, kā arī Eksperimentālās studijas vadītāja Antra Bāliņa-Diega avīzei atzina, ka viņai ļoti paticis nu jau dziļāks mākslīgā intelekta pielietojuma izklāsts. Cēsu 1. pamatskolas matemātikas skolotāja Laila Bērziņa atzina personīgo vēlmi klātienē ieraudzīt un dzirdēt “Ernesta Metodes” radītāju, taču kopumā par šīm ikgadējām konferencēm viņa teic kā par dvēselisku barību, jo pedagogi tajās iedvesmojas viens no otra. “Skolotāji jau nav tikai tie, kuriem patīk mācīt, viņiem tiešām patīk arī mācīties!” Arī pašvaldības metodiķe vispārējā izglītībā un sākumskolas skolotāja Eva Kasicka šo ikgadējo tikšanos vērtē kā savus profesionālos svētkus. “Gribas ik gadu gūt to pozitīvismu, tādu dzinuli!” teic skolotāja, piebilstot — tas palīdz doties darbā tālāk pa krietni vieglākām sliedēm.

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