Pamatskolas izglītība bez eksāmenu seguma. Kas tālāk?

Rezultāti centralizētajos eksāmenos neizšķirs, vai skolēns iegūst vai neiegūst pamatizglītību, bet apliecinājums pamata izglītības iegūšanai būs sekmīgi pabeigta 9. klase — ar tādu ierosinājumu nākusi klajā Izglītības un zinātnes ministrija.
Kā valodas matemātikas un latviešu centralizētā eksāmena iespējamo sliekšņa atcelšanu pamatskolu beidzējiem vērtē pedagogi?
Beidzot pamatskolu, centralizētais eksāmens matemātikā noteikti vajadzīgs, vērtē Agrita Bartušēvica, Latvijas Matemātikas skolotāju apvienības valdes locekle, pašvaldības metodiķe matemātikas jomā un Cēsu Valsts ģimnāzijas pedagoģe. Skolotāja atzīst, lai centralizētajā eksāmenā sasniegtu minimālo slieksni —15 procentus — skolēnam jāapliecina tikai paši matemātikas pamati. “Tā latiņa nav augsta, to var izdarīt katrs skolēns. Protams, par bērniem, kam ir papildu vajadzības, ir cita runa, un tur ir arī citi nosacījumi,” saka A. Bartušēvica.
Pedagoģe atzīst, ka eksāmens, lai iegūtu pamatizglītību, ir būtisks faktors skolēnu motivēšanai. “Protams, vienmēr būs arī kāds, kuru gandrīz nav iespējams motivēt, taču kopumā gala pārbaudījums mudina vairāk piespiesties. Ja arī jaunietis neplāno apgūt nākamo izglītības pakāpi tā, lai tālāk studētu, matemātikas pamatskolas apjoms ikdienā ir vajadzīgs. Piemēram, matemātika māca loģisku darbību secību, kas vajadzīga ikvienā darbībā — ar ko tu sāc, ko dari nākamo, kā turpini un tiec līdz rezultātam. Un rēķināšanas prasmes vajadzīgas sadzīvē, ikdienā. Cilvēks iepērkas, izmanto pakalpojumus, ņem kredītus, līzingu. Jāsaprot, cik un par ko nāksies maksāt, kas ir, kas nav izdevīgi,” praktiskos piemērus, kur vajadzīgi matemātikas pamati, nosauc A. Bartušēvica.
Pedagoģe arī atzīst, ka pašreizējā kārtība, kas eksāmenu nenokārtojušajiem liek otru reizi mācīties 9. klasē, nav optimāla. Ja skolēns nespēj nokārtot vienu centralizēto eksāmenu, bet otrā bijis veiksmīgs, jādod iespēja jaunietim apgūt profesiju un līdztekus citiem priekšmetiem apgūt to, ko nav izdevies pamatskolā, un mācību gada beigās pildīt valsts pārbaudes darbu, lai iegūtu pamatskolas apliecību.
Arī Ingrīda Zilglave, pašvaldības metodiķe valodu mācību jomā, Priekuļu pamatskolas latviešu valodas skolotāja atzīst, ka eksāmenu sliekšņa atcelšana ir problēmu paslēpšana. “Mēs runājam par skaitļiem, par procentiem, bet kur paliek pats bērns? Kāpēc ir bērni, kas pēc deviņu gadu mācībām skolā nevar nolikt eksāmenu un tāpēc izlemj atcelt pārbaudījumā sasniedzamo zināšanu nozīmi?” saka I. Zilgalve. Skolotāja norāda, ka dokuments par pamatizglītību nepalīdzēs jaunietim tālākās mācībās, ja nebūs pamata zināšanu. Lai apgūtu profesiju, vajadzīgas noteiktas pamatprasmes, tāpat paliek jautājums, kuras tālākās skolas jaunieti ar apliecību par pamata izglītību, bet ar minimālu apmierinošo vērtējumu liecībā ņems pretī.
Zilgalve norāda — kā pamatojums centralizētā eksāmena sliekšņa atcelšanai tiek minēta spriedze pārbaudījumā, stress, kas jāpārvar jaunietim, bet jau visā mācību laikā taču vajadzētu būt radītiem apstākļiem, lai skolēnam eksāmenā nebūtu pārmērīga satraukuma, lai viņš būtu apguvis un izprastu mācīto kaut tik daudz, lai saņemtu vismaz minimālo sekmīgo vērtējumu. Un no otras puses, jaunietim arī jāmācās vadīt stresu, tikt galā ar satraukumu, jo dzīvē no tā nekad nebūs pasargāts.
“Man liekas, ka eksāmenu slieksni, lai iegūtu pamatizglītību, noteikti nevajadzētu atcelt, bet vajadzētu domāt, kā palīdzēt bērnam, kas netiek tam pāri. Vispirms jādomā, lai ar atbalsta pasākumiem noņemtu šķēršļus, kas kavē sekmīgi pildīt pārbaudījumu, bet, ja jaunietis slieksni nav pārvarējis stresa, ģimenes vai citu iemeslu dēļ, dot iespēju kārtot eksāmenu tajā pašā vasarā,” iesaka I. Zilgalve.
Pedagoģe atzīst, ka noņemot šo slieksni, var pazaudēt bērnus, kas mācās ārējās motivācijas dēļ, tāds viedoklis esot arī citiem kolēģiem. Jaunietis pamatskolā nereti vēl pats nav gatavs sev nospraust mērķus, eksāmens ir tas, kas virza skolēnu.
“Manuprāt, mēs darām no otra gala. Sakām, lai bērniem ir vieglāk, bet ko tas dos nākamajā skolā? Ja prasību latiņas nav, pazūd motivācija. Un kurš būs cietējs? Vai autovadītāju kursos arī, lai nebūtu stresa, noņemsim latiņu, lai mazāk stresa?”
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