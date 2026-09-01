Ceļā uz desmito titulu

Latvijas čempionvienība florbolā, “Lekrings”, gatavojoties jaunajai sezonai, aizvadījusi trīs pārbaudes spēles Somijā.
Piedzīvoti divi zaudējumi ar 1:8 pret “Blackbirds United” un ar 2:5 pret “Hawks Helsinki”, kas spēlē Somijas spēcīgākajā līgā, kā arī svinēta uzvara ar 4:2 pret “Kirkkonummi Rangers”.
“Druva” sazinājās ar komandas galveno treneri Gintu Bērtuli, lai uzzinātu, kā veicies ar gatavošanos jaunajai sezonai. Pēc aizvadītās sezonas, kurā “Lekrings” izcīnīja savu devīto čempionu titulu, komandas sastāvā notikušas būtiskas izmaiņas, aizgājuši vairāki vadošie spēlētāji, notikusi arī galvenā trenera maiņa. Ingus Laiviņš, kurš aizveda komandu līdz titulam, saprata, ka nevar pilnvērtīgi savienot pamatdarbu un trenera amatu, un kluba vadība šo vakanci piedāvāja G. Bērtulim, kurš visu savu spēlētāja karjeru bijis uzticīgs “Lekringam”.
Jautāts, cik viegli bijis piekrist trenēt Latvijas titulētāko klubu, Gints saka, ka nedaudz tomēr nācies padomāt: “Tiesa, laika tam nebija daudz, man atbilde bija jāsniedz trīs dienu laikā, jo jau sakās gatavošanās jaunajai sezonai. Bija zināmas pārdomas, jo sapratu šo izaicinājumu, atbildību, bet beigās nolēmu to pieņemt!”
Šis būs trenera amatā pirmais gads, strādājot ar vīriešu virslīgas komandu. Te gan jāatzīmē, ka G. Bērtulis Latvijas florbola vēsturē pērn atzīmējās ar kādu īpašu faktu, proti, “Lekrings” sastāvā viņš kļuva par valsts čempionu kā spēlētājs, bet kopā ar sieviešu virslīgas komandu “NND/ RJTC” (Rīga), viņš kļuva par čempionu trenera amatā.
“Divus gadus trenēju šo komandu, un tad sapratu, ka ir laiks spert nākamo soli, stāties pie vīriešu komandas vadīšanas. Pirms tam esmu arī strādājis ar jauniešu komandām, tātad zināma pieredze trenera amatā ir,” saka G. Bērtulis.
Līdz ar to viņš noslēdzis savu spēlētāja karjeru, kurā ir pieci čempiona tituli, jo to nevarot pilnvērtīgi savienot ar trenera amatu.
“Ir jau Latvijā florbolisti, kuri cenšas savienot abus amatus, bet, manuprāt, tad nevari būt simtprocentīgi nevienā, ne otrā. Tāpēc labāk izvēlos palikt uz viena beņķa,” piebilst Gints.
Stāstot par gatavošanos jaunajai sezonai, vispirms runājam par izmaiņām komandā. Pēc aizvadītās sezonas no komandas aizgāja pieredzējušie Toms Rīsmanis, Emīls Dzalbs, Artūrs Jurševskis, pamatvārtsargs Markuss Plūdums. Treneris skaidro, ka vēl vairāki spēlētāji izvēlējušies neturpināt sadarbību, kopumā kādi desmit ir aizgājuši. Komandā ienākuši, vārtsargs Roberts Blumbergs, spēlētāji Tomass Birstiņš, Armands Runcis, Kevins Šmits. Divi pēdējie savulaik florbola gaitas sāka tieši Cēsīs, un kā saka treneris, Kevins gribot savas florbola gaitas noslēgt savā dzimtajā klubā, un noslēgt ar čempiona titulu.
“Es teiktu, ka sastāvs nokomplektējies labs, to pierādīja arī pārbaudes spēles Somijā,” stāsta G. Bērtulis. “Ir laba līmeņa jaunie spēlētāji, viņiem gan vēl jāapbružājas, jāgūst pieredze, bet, ja viņi cītīgi trenēsies, ieklausīsies pieredzējušajos spēlētājos, viņu pienesums būs labs. Jau pagājušajā sezonā viņi apliecināja savu noderību komandā, īpaši jau treniņos, tagad tas būs jāparāda arī laukumā. Vairāki vadošie spēlētāji ir aizgājuši, ceru, ka tā ir ļoti laba motivācija jaunajiem parādīt, ka viņi var ieņemt stabilu vietu pamatsastāvā.
Ja, atskatāmies uz pārbaudes spēlēm Somijā, tad mērķis bija pārbaudīt maiņu sadarbību un akcentus, pie kuriem bijām strādājuši divas nedēļas. Pirmā spēle parādīja veicamos uzlabojumus uzbrukumā un aizsardzībā. Tos veicām, otrajā spēlē guvām uzvaru, komanda parādīja labu raksturu visas 60 minūtes. Pēdējā spēle pret F-liiga komandu bija lielākais izaicinājums, jo parādīja mūsu fizisko gatavību, kā arī to, vai spējam nospēlēt trīs spēles trīs dienās ar augstu tempu. Bija izcilas 40 minūtes — pret bijām vadībā ar 2:1. Diemžēl pēdējām 20 minūtēm nepietika vairs spēka, bet kopumā tā bija laba pieredze puišiem un man kā trenerim. Domāju, ka esam spēruši nākamo solīti uz priekšu savā izaugsmē.”
Par gatavošanās ciklu vasarā treneris stāsta, ka strādāts pēc iepriekšējās vasaras modeļa, kas sevi attaisnojis, proti, vienu nedēļu ir kopīgi treniņi, nākamo — spēlētāji strādā individuāli. Galvenais akcents likts uz fizisko sadarbību, tikai pēdējās nedēļas strādāts ar nūjām, tas varbūt arī skaidro sniegumu Somijā.
Vēl plānota viena pārbaudes spēle Ķekavā īsi pirms sezonas, kas “Lekringam” sāksies 12. septembrī pret “Masters Ulbroka/ LU”. Var atgādināt, ka tas būs pagājušās sezonas fināla atkārtojums toreiz cēsnieki uzvarēja 5:3.
Treneris gan norāda, ka regulārās sezonas sākums neparāda komandu reālo gatavību, tas drīzāk ir kā svarīgs sagatavošanās posms pirms izslēgšanas spēlēm, kad sākas cīņa par titulu: “Regulārajā sezonā iesim solīti pa solītim, un svarīgākais, lai pēc katra treniņa, katras spēles varam teikt, ka esam spēruši mazu solīti uz priekšu!”
“Lekrings” ir deviņkārtējs Latvijas čempions, un, visticamāk, ka visi līdzjutēji, spēlētāji gaida desmito titulu.
“Komandai “Lekrings” nekad nav bijuši citi mērķi, kā tikai viens — čempionu tituls! Ja nav šī mērķa, ir grūti sevi motivēt treniņiem, spēlēm, tāpēc arī šajā sezonā tas ir nemainīgs — ejam pēc titula,” saka G. Bērtulis.
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