Meža ogas un sēnes kāpapildu rūpals

Lai gan karstākās dienas melleņu un gaileņu sezonā aizvadītas, dabas velšu uzpirkšanas punktos darbs tupinās aktīvi. Lienīte Oša, kas uzpērk ogas un sēnes, pastāstīja, ka dienā pieņem ap 100 kilogramiem melleņu un 10 līdz 20 kilogramiem gaileņu.
Dabas velšu iepirkšanas sezona parasti ir no jūlija līdz laikam, kad sākas salnas – oktobrī vai kādreiz septembra beigās, pastāsta L. Oša. Viņa strādā arī brīvdienās, parasti tieši tad ir vairāk klientu, bet mēdz būt arī darba dienas, kad ir vairāk cilvēku nekā brīvdienās: “Kad ir laiks aizbraukt uz mežu, tad arī brauc ogas un sēnes nodot. Sezonas sākumā viens melleņu lasītājs bija pie manis jau pāris minūtes pēc astoņiem rītā, jo ogas lasījis jau no pieciem. Bet tagad pilsētas apkaimes mežos melleņu ir maz, šis ogotājs ar autobusu brauc uz tālākām vietām un savākto nodod vēlāk. Gadās, ka cilvēki zvana piecas minūtes pirms desmitiem vakarā un vaicā, vai vēl pieņemšu salasīto.”
Uzpircēja vērtē, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem gadiem, šovasar mellenes bija arī mūspusē, tomēr īstās vietas ir uz Smiltenes pusi.
Šosezon vairs īsti ogu neesot ne pie Ērgļu klintīm, ne Niniera, Raiskuma apkaimē, arī pie Driškina un Vaidavā ne.
Piemēram, kādreizējās labās ogošanas vietās ir izzāģēts mežs un mellenes tur vairs neaug. Bet Inese, kura kopā ar meitu ar mellenēm pielasījusi vairākus spaiņus, “Druvai” atzina, ka ogas var atrast, ja ir vēlme. Viņa meža veltas vāc un pārdod jau 17 gadus un iesmej, ka citi ņem atvaļinājumu, lai atpūstos, bet ir tādi, kuri atvaļinājumā iet ogot. Tomēr pavisam nopietni norāda: “Ja alga ir 800 eiro mēnesī un ir jāmaksā īre par dzīvesvietu, ir jānopelna papildu naudiņa. Šodien mežā biju no septiņiem rītā – piecas stundas, un miers. Pagājušajā gadā ogu bija maz, bet tāpat meklējām labākās vietas un lasījām.” Meita pastāsta, ka mammai ogošana sokas raiti, viņai pašai grūtāk. Par nopelnīto naudiņu meitene parasti izvēlas kaut ko papildus nopirkt skolai.
Ogas lasa gan bērni, gan cilvēki darba spējas vecumā un seniori. “Agrāk vairāk bija cilvēku vecumā no 35 gadiem, bet šogad ir arī jaunāki, divdesmitgadnieki. Jaunie cilvēki tā arī saka – izdomājām aizskriet līdz mežam salasīt sēnes, atradām ar mellenes un pie reizes salasījām. Ir seniori, kuri godīgi atzīst, ka pensija ir maza un vēlas nopelnīt kādu eiro, lai var samaksāt rēķinus vai aizbraukt uz jūru ar mazbērniem, vai vienkārši nopelna friziera apmeklējumam. Ir cilvēki, kuriem vasarā darba mazāk, bet, lai nesamazinātos ienākumi, dodas uz mežu,” atklāj L. Oša. Stāstot par rekordpeļņu dienas laikā, viņa atceras, ka sezonas sākumā kāda ģimene salasīja meža veltes 400 eiro vērtībā, bet kāds vīrietis – 200 eiro vērtībā.
Uzpircēja vērtē, ka aktīvākā melleņu un gaileņu sezona jau aizvadīta, bet drīz sāksies brūklenes. Ogas lasa ar ogu kombainiem, bet pērn pārdot mellenes nesa meitenīte, kura tās vākusi ar rokām. Viņa katru dienu atnesusi pa pieclitrīgam spainītim, stāstījusi – naudu krāja biļetei uz Angliju, lai varētu aizbraukt pie māsas. Dažkārt bērni atnes spainīti ar gailenēm, it kā tikai 200-300 gramu, bet saldējumam iznāk, turklāt ir pabijuši svaigā gaisā, nevis pavadījuši laiku pie viedierīcēm.
Gaidot brūkleņu sezonu, kas, visticamāk, sāksies jau pavisam drīz, L. Oša pastāsta, ka iepirkuma cena varētu būt ap diviem eiro kilogramā. Tā kā brūklenes lasīt vieglāk nekā citas ogas, tāda cena ir izdevīga. Mellenes patlaban maksā četri eiro, gailenes – 2.50 eiro par kilogramu.
L. Ošai ir pastāvīgie klienti, tomēr katrs ogotājs vai sēņotājs parasti noskaidro, kādas cenas ir katrā uzpirkšanas punktā, un ved tur, kur ir visizdevīgākā samaksa.
Ogotājus un sēņotājus pie Lienītes Ošas sagaida arī suns, vārdā Dēmons, bet atsaucoties uz pilnīgi jebkuru vārdu. Lienīte teic, ka suns katru atnācēju sagaida draudzīgi, jo uzskata, ka cilvēki brauc pie viņa: “Lai gan suns ir liels, klientiem saku, ka noteikti nevajag baidīties. Bet, ja klienti atbrauc pirmo reizi, paprasu, vai no suņiem ir bail. Ja baidās, ievedu Dēmonu mājā. Viņš ir ļoti paklausīgs un sabiedrisks, ļoti patīk cilvēki, un bērni, kuri atved ogas, labprāt suni pabužina.”
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