Zaubes savvaļas kulinārais festivālsjau desmito reizi ceļ godā dabas veltes

Zaubes savvaļas kulinārais festivāls jau desmito reizi pulcēja apmeklētājus, lai 5. septembrī kopā ar pavārmākslas
meistariem, saimniecēm, medniekiem, makšķerniekiem, dabas pazinējiem un amatniekiem godinātu paaudzēs pārmantotās zināšanas par dabas veltēm.
Šī gada tēma bija “Spēka avots”, lai iedvesmotu spēcinošu garšu, prasmju un pieredžu meklējumos.
“Tiešām neticas, ka ir pagājuši jau desmit gadi! Visā šajā laikā ir notikuši fantastiski savvaļas garšu piedzīvojumi, meistarklases, pavāru konkursi. Gribas atzīmēt, ka Zaubes mednieku un makšķernieku kolektīvs ir šī pasākuma sirds un dvēsele. Kopā ar viņiem mēs šo visu pirms desmit gadiem uzsākām,” akcentējot to, ka latviešiem daba vienmēr bijusi svarīga un mēs protam izmantot savvaļas veltes, festivāla atklāšanā atzina viena no Zaubes savvaļas kulinārais festivāls tradīcijas iedibinātājām un organizatorēm arī tagad Eva Koljera.
Savukārt Druvis Legzdiņš, mednieku un makšķernieku kluba “Zaube” vadītājs, uzteica gan Evas, gan visas pārējās komandas ieguldījumu pasākuma organizēšanā, uzsverot: “Tik labas komandas nav nekur visā Cēsu novadā!”
Pateicībā par ieguldīto darbu, dažas festivāla rīkotājas, svinot jubilejas pasākumu, sumināja ar īpašām urravām un uz mednieku un makšķernieku kluba “Zaube” stipro vīru rokām desmit reizes meta gaisā.
Īpašā gatavošanas meistarklasē kopā ar “Es gatavoju” garšu gidi Karīnu Leinbergu-Lembergu varēja iepazīt Kurzemes garšu pasauli. Citā meistarklasē no pavāra Ingmāra Ladiga varēja smelties padomus, knifiņus un noslēpumus, kas ēdienam piešķir īpašu garšu. Pievienojoties fermentēšanas meistarklasei kopā ar pārtikas un dzērienu tehnoloģi Dainu Eglīti-Antonu bija aizraujoši iepazīt fermentēšanas pasauli un uzzināt, kā ierastos dārzeņus papildināt ar dabā sastopamiem savvaļas augiem. Fermentēšana ļauj ilgāk saglabāt dārzeņus un vienlaikus padara tos par vērtīgu ikdienas uztura sastāvdaļu. Meistarklases “Savvaļas augi un dārzeņi burkā” vadītāja Daina Eglīte-Antona ir uzņēmuma “Labas saknes” dibinātāja un garšu radītāja ar plašām zināšanām un praktisko pieredzi fermentēšanā.
Savukārt festivāla jaunākie apmeklētāji bija aicināti uz gardu un jautru picas meistarklasi, kur katrs varēja izcept savu picu un iedvesmoties no cepējiem. Festivāla laikā norisinājās arī sāļo un saldo konservējumu konkurss “Spēka avots burciņā”, kur dalībnieku atnesto burciņu saturu garšoja un vērtēja apmeklētāji.
Pateicībā par ieguldīto darbu, dažas festivāla organizatores, svinot jubilejas pasākumu, sumināja ar īpašām svētku urravām un uz mednieku un makšķernieku kluba “Zaube” stipro vīru rokām desmit reizes meta gaisā. Attēlā — pirmā no labās puses tiek sumināta Eva Koljera.
Festivāla laikā norisinājās arī sāļo un saldo konservējumu konkurss “Spēka avots burciņā”, kur dalībnieku atnesto burciņu saturu garšoja un vērtēja apmeklētāji.
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