Otrdiena, 2. decembris
Vārda dienas: Meta, Sniedze
Viena dzīve atklāj valsts stāstu

Sarmīte Feldmane
00:00
02.12.2025
22
Lapinss

Par dzīvi, kurā daudz neizstāstītu stāstu. Izstādē un konferencē par novadnieku Jāni Lapiņu savi atklājumi arī pētniecei Lindai Grundmanei (no kreisās), vēsturniekiem Vijai Rozentālei un Tālim Pumpuriņam, arī Veselavas bibliotekārei Ingrīdai Rencei. FOTO: Sarmīte Feldmane,

Cēsu muzejā apskatāma izstāde par Jāni Lapiņu – pedagogu, literātu, Latvijas karoga popularizētāju. Tajā var iepazīt viņa daudzšķautņaino personību, tās veidošanos, uzskatus, domas par Latvijas valsti, izglītību, literatūru.

Novadnieki zina, ka veselavietis bija latviešu nacionālā karoga idejas autors. J. La­piņš popularizēja sarkanbaltsarkano karogu ar saulīti. Mazāk zināma viņa pedagoģiskā un literārā darbība, kā arī darbošanās brīvvalsts ideoloģijas veidošanā.

J. Lapiņa Veselavas pagasta dzimtajos “Pintuļos” iekārtota piemiņas vieta, te īpašos notikumos tiek atgādināts viņa dzīves gājums. Kāpēc šodien jā­stāsta, jārunā par vīru, kuram šogad 140. jubileja?
Cēsu muzeja galvenā speci­āliste muzeja ekspozīciju un izstāžu darbā Vija Rozentāle atgādina, ka J. Lapiņš savu vārdu ir ierakstījis vēsturē ar nacionālo karogu. “Zinot, cik šodien svarīgs un reizē trausls ir vārds “brīvība”, ir jārunā par nacionālajiem simboliem. Ja stāstām par to vēsturi, ir jāstāsta par Jāni Lapiņu,” uzsver  V. Rozentāle un piebilst, ka izstādē var iepazīt J. Lapiņa personību, kāds viņš bija ģimenē, cik ieturēts un arī ass, paužot viedokli dažādās auditorijās. Izstādē daudz fotogrāfiju, vēsturisku materiālu. To Cēsu muzejs veidojis kopā ar kolēģiem no Valmieras, Jelgavas, Tukuma, Latvijas Nacionālo rakstniecības un mūzikas muzeju, Latvijas Kara muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku.

“Kolēģi muzejos J. La­piņu uzskata par savējo, jo viņš bijis saistīts ar viņu pusi. Sva­rīgākais, ka viņa mantojums tiek apzināts, pētīts. Cēsu muzejs stāsta par savu novadnieku, viņa devumu Latvijas valstij,” saka V.Rozentāle un piebilst, ja J. Lapiņš bija neordināra, nereti laikabiedru pretrunīgi vērtēta personība, viņa idejas, pedagoģiskās metodes, kritiskās publikācijas nereti palika laikabiedru nesaprastas, taču daudzas tajās paustās domas nav zaudējušas aktualitāti mūsdienās.

Vēsturnieks, dr. hist. Tālis Pumpuriņš uzsver, ka J. Lapiņa veikums ir daudzpusīgs un arī šodien aktuāls. “Kaut vai par nacionālo simboliku, par pat­riotismu, izglītību. Ir svarīgi no vēstures viedokļa izzināt, kā vēsturiski izšķirīgos brīžus – 1. pasaules karu, revolūcijas, atbrīvošanas cīņas, valsts dibināšanu -    pārdzīvoja un piedzīvoja viens cilvēks. J. Lapiņš bija viens no paaudzes, kas    20., 30. gados Latvijā veidoja intelektuālo kodolu un mācīja nākamo paaudzi. Viņa atstātais mantojums atklāj tajā laikā svarīgākās problēmas, un tās nav svešas arī šodien,” saka T. Pum­­puriņš un vērtē, ka jāturpina pētīt gan J. Lapiņa literārā darbība, gan ieguldītais darbs jauno autoru veidošanā, gan sabiedriskā un pedagoģiskā darbība, gan iesaistīšanās mākslinieku un rakstnieku biedrībā “Zaļā vārna”.

Jāņa Lapiņa daiļrades pētniece Linda Grundmane pastāsta, ka J. Lapiņa pirmā korespondence publicēta 1902. gadā, kad viņš mācās Raunas draudzes skolā. Parakstījies kā M. G., viņš raksta par Veselavu, ka tur neviens neko nedara sabiedriskajā dzīvē, vai nu dzer, vai guļ. “Iepazīstot karoga stāstu, atklājas aizvien kas cits. Man patīk meklēt informāciju. J. La­piņš ir uzrakstījis, sastādījis un tulkojis 42 grāmatas, viņam ir daudz rakstu periodikā. Ko izzināt netrūkst,” saka pētniece.

J. Lapiņa mazmeita Indra Krūze uzsver, ka šodien daudz runājam par patriotismu, to, kas mums ir Latvijas valsts. Viņa atgādina vectēva teikto: “Lai taptu Latvijas valsts, vispirms bija jāizcīna idejiska cīņa latvju sakropļotajās dvēselēs.”  “Kādi mēs esam šodien? Kādas ir mūsu dvēseles, un cik stipri esam? Vectēva uzskati, domas, dzīve dod atbildes, kādiem jābūt tiem, kam Latvija sirdī, kāda atbildība jāuzņemas, ” teic I. Krū­ze.

Iepazīstot J. Lapiņa dzīvi un darbību, var iepazīt Latvijas vēsturē  svarīgu pārmaiņu laiku – ceļu uz neatkarīgu valsti un tās pirmos desmit gadus.

Atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam

00:00
01.12.2025
69

Ar Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas  uzņēmību atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam. Tas atrodas savā vēsturiskajā vietā, tagadējā Nacionālo bruņoto spēku bāzē “Krusta kazarmas” Rīgā, Grīziņkalnā.  Nedaudz vēstures lappusi paver nodaļas vadītājs Māris Niklass: “1919. gada 18. maijā uz Valmieras pulka rezerves rotas bāzes tika izveidots 2. Cēsu pulks (augustā pārdēvēts par 5. C.K.P.) […]

Pulks

Vēja parks “Vidzeme” sāk juridisko ceļu

00:00
30.11.2025
139
1

Atjaunojamās enerģijas uzņēmuma “Vindr Latvija”, Norvēģijas vēstniecības pārstāvji, arī vēstniece Latvijā Īne Morenga pabija Veselavā, vietā, kur iecerēts būvēt vēju elektrostaciju (VES). “Latvijas valsts mežu” izsolē uzņēmums iegādājās divus zemes gabalus. Sākotnēji bija plānoti divi atsevišķi vēja parki “Amata” un “Bērz­krogs”, bet, izvērtējot teritoriju, tehniskās iespējas, vides apstākļus, nolemts abus apvienot vienā lielākā parkā “Vidzeme”,” […]

Vesel Ves

Sarūpē svētku pusdienas senioriem

00:00
29.11.2025
84

Restorāns H. E. Vanadziņš kopā ar Smiltenes tehnikuma audzēkņiem un Latvijas Samariešu apvienību turpināja pērn sākto tradīciju – pagatavot un piegādāt mājās svētku maltīti Cēsu novada senioriem. Latvijas Samariešu apvienības aprūpētāji Lāčplēša dienas pusdienas sagādāja 130 senioriem novadā – Jaunpie­balgā, Vecpiebalgā, Taurenē, Dzērbenē, Liepā, Priekuļos, Dra­bešos, Ieriķos, Līgatnē, Nī­taurē, Zaubē, Sērmūkšos, Sku­jenē, Amatā un Cēsīs. […]

11 Nov 25 (3)

Sakopti pagalmi un skaistas ēkas priecē

00:00
28.11.2025
110

Cēsu novadā svinīgi sveikti šī gada visskaistāko pagalmu un izcilāko būvju konkursu laureāti. Aizvadītajos valsts svētkos plaši neizziņotā un intīmā gaisotnē notikušajā apbalvošanā koncertzālē “Cēsis” godināja dažādu īpašumu saimniekus un uzturētājus. Konkursa “Skaistākais Cēsu novada dārzs un sakoptākā teritorija 2025” laureātu vidū arī vairāku daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kuri ap savu – tik dažādu ļaužu apdzīvoto […]

587011818 1288209480013282 5847623700626288138 N

Latvijas svētkos atdzimst Spāres muiža

00:00
27.11.2025
72

Valsts svētku laikā ar pirmo publisko pasākumu – pārgājienu, zemessargu sagatavotu maltīti, dziesmām, lāpu gājienu un kopīgu filmas “Dvēseļu putenis” skatīšanos – kādreizējā Spāres muiža, vēlāk skola, iegūst jaunu sākotni. Pēdējās desmitgadēs bijušās Spāres muižas galvenajā ēkā darbojās skola, bet blakus ēkās pakalpojumus sniedza biedrība “Cerību spārni”. Tur kopš 2021. gada ir grupu māja, dienas centrs, […]

Spare Svetki

Ivaram Šteinbergam E.Veidenbauma literārā prēmija

00:00
26.11.2025
62

Nelielā pulkā dzejnieki un lasītāji Cēsu Izstāžu namā sasēduši aplī. Vēl klusas sarunas, tad arī Eduarda Veiden­bauma literārās prēmijas pasniegšanas ceremonija var sākties. To rīko E. Veiden­bauma muzeja “Kalāči” komanda. Četri    prēmijai izvirzītie dzejnieki – Alise Bogdanova, Kirils Ēcis, Līva Marta Roze un Ivars Šteinbergs – ir atšķirīgi, bet viņi ir tie, kuri vērtēšanas […]

Vpremija

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
13
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
19
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
16
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
32
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
22
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
35
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
29
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
29
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
25
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

