PIESLĒGTIES
Piektdiena, 22. maijs
Vārda dienas: Emīlija
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Kad skriešana vieno

Iveta Rozentāle
08:34, 22. Mai, 2026

Nedēļas nogalē, kas bija pārsātināta ar dažādiem pasākumiem, rekordliels skaits cilvēku izvēlējās piedalīties “Rimi” Rīgas maratonā. Interesentu bija tik daudz, ka jau vairākas dienas pirms pasākuma dažām distancēm pieteikšanās tika slēgta. Līdz ar rekordlielo skrējēju skaitu maratons kļuva par vēsturiski lielāko Rīgas maratonu, notikumu, kas jau 36 gadus vieno profesionālus sportistus un skriešanas entuziastus.

Man skriešana, ko, ņemot vērā ātrumu, kādā to daru, sauktu par tipināšanu, ir atpūtas veids, ko labprāt aizvadu vienatnē, nu, vai kompānijā ar suni. Tomēr ir izņēmumi, kad arī es izlemju piedalīties publiskā skriešanas pasākumā, un jau vairākus gadus tā ir arī piedalīšanās DPD jūdzes skrējienā, kurā startēju kā viens no Dakteriem Klauniem. Ar šo skrējienu mēs visas distances garumā atbalstām bērnus ar kustību traucējumiem, kuru vēlme piedalīties, šķiet, ir pat vēl milzīgāka nekā jebkuram pieaugušajam, kurš ir apņēmies apliecināt sev, ka var pieveikt konkrēto distanci vai uzlabot savu skrējiena laiku.

Neviena distance nav nieks. Viens savu spēku pierāda, piedaloties maratona distancē, bet citam milzīgs pārbaudījums ir dalība sev iespējamā tempā jūdzes skrējienā. Finiša sasniegšanas prieks ir milzīgs visu distanču veicējiem. Bērni skrējienā startēja gan pašu spēkiem, gan ar asistentu un vecāku palīdzību. Būt ar šiem dalībniekiem kopīgā distancē ir ļoti saviļņojoši un arī motivējoši. Redzot, ar kādu entuziasmu skrien šie bērni, šķiet, cilvēkam iespējams ir pilnīgi viss, ja vien viņš to vēlas, un robežas ir tikai tās, ko mēs paši sev uzliekam.

Vēl būtiski ir tie, kuri palīdz šiem īpašajiem bērniem startēt. Dažiem skrējienu iespējams paveikt tāpēc, ka kāds iedrošināja, kāds turēja roku vai veda ratiņkrēslu. Pateicoties tam, bērns varēja piedzīvot vienojošo sajūtu kopējā startā, atbalstītāju uzmundrinājumus ceļā un finišu pie Brīvības pieminekļa. Ar smaidu lasīju plakātus, ko līdzjutēji bija sagatavojuši skrējējiem, tie liecināja par līdzjutēju izdomu un brīnišķīgu humora izjūtu. Bija arī mūziķi, kori, dejotāji, tērpušies tautas tērpos. Visa šī atmosfēra nav vārdos aprakstāma, bet kopīgs skrējiens, svešu cilvēku uzmundrinājumi, aplausi, ovācijas, tā patiešām ir kopības sajūta. Te nav nekā no ierastā latviešu atturīguma, ir daudz acīmredzama prieka un kopā būšanas. Varu piekrist maratona veidotājiem, ka šis pasākums nav tikai skrējiens, bet arī stāsts par Rīgu, Latviju, tās kultūru un atmosfēru. Šķiet, skrējiens tajā esošos vieno tikpat ļoti kā Dziesmu un deju svētki.

Kopības sajūtu papildināja arī iegūtā medaļa, kas pirmo reizi vēsturē ir cikliska, jo turpināsies četru gadu garumā. Proti, šogad visi finišētāji saņēma medaļu ar burtu R, un četru gadu laikā medaļu kolekcija veidos vārdu “Rīga”. Vēl viens iemesls tikties visiem kopā jau pēc gada.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

03:00, 20. Mai, 2026

Ar lepnumu par katru darbinieku

09:07, 17. Mai, 2026

Skolas saime svin Dārza svētkus

09:06, 20. Mai, 2026

Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

03:00, 16. Mai, 2026

Kur “Jāņu siers” top pēc senču receptes

03:00, 18. Mai, 2026
2

Drošība sākas ar zināšanām, seko rīcība

03:00, 17. Mai, 2026
1

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Kad skriešana vieno

08:34, 22. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Eiropas politiskā sistēma pārmaiņu priekšā

17:03, 21. Mai, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

16:27, 19. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Paliekam savās vietās

16:26, 19. Mai, 2026

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Sludinājumi

Citi

15:33, 20. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054