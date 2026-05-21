PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 21. maijs
Vārda dienas: Ernestīne, Ingmārs, Akvelīna
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Uzņēmuma nosaukums vectēvam par godu

Agnese Leiburga
08:13, 21. Mai, 2026

Attīsta arī tirdzniecību Latvijā! Maksims Jekimovs pastāsta, ka uzņēmums tikai nesen izveidojis produktu mājaslapu arī latviešu valodā. Līdz tam saražotais ticis eksportēts, tagad pamazām savs klientu loks veidojas arī Latvijā. FOTO: Agnese Leiburga

““Ewart Woods” ir mūsdienīgs Latvijas uzņēmums, kas ražo mēbeles un inovatīvus interjera priekšmetus.

Mūsu mērķis ir panākt, lai vienkāršas mēbeles izskatītos kā mākslas darbi, un mēs ar prieku dalāmies ar savu mākslu pasaulē. Mēs katru dienu izstrādājam jaunas idejas, lai piedāvātu klientiem pēc iespējas plašāku produktu klāstu, kas bagātina viņu mājas. Jūs esat laipni aicināti sekot mūsu ceļam soci­­ālajos tīklos un smelties iedvesmu mūsu dizainos,” par sevi svaigi latviski iztulkotajā interneta mājaslapā saka Cēsīs bāzētais uzņēmums “Ewart Woods”.

“Ewart Woods” komanda vieno kopīga aizrautība un mīlestība pret kokapstrādi. Uzņēmumā skaidro, ka viņu mērķis nav vienkārši turpināt senču tradīcijas, bet gan no jauna iztēloties, par ko šis dabas materiāls var kļūt.

Uzņēmuma dibinātājs un īpašnieks Maksims Jekimovs pastāsta, ka “Ewart Woods” mājaslapa latviešu valodā izveidota tikai nesen. Līdz tam pamatā saražotais eksportēts, tagad pamazām veidojas savs klientu loks arī Latvijā. Uzņēmuma produkcija pasūtāma internetā. “Ja nu kādam ļoti gribas klātienē, var atnākt pie mums uz ražotni Cēsīs, Priekuļu ielā,” ar smaidu saka Maksims, paskaidrojot, ka tradicionālo veikalu plauktos “Ewart Woods” interjera priekšmeti nenonāk. Par tirgus attīstīšanu arī Latvijā lielā mērā varot pateikties pašreizējai ASV politikai, uz turieni pirms tam sūtīta liela daļa “Ewart Woods” produkcijas. Samazi­noties eksporta apjomam uz šo valsti, nolemts aktīvāk attīstīt pārdošanu Latvijā.

Uzņēmums dod darbu cilvēkiem divdesmit, bet, samazinoties eksportam uz ASV, nedaudz sarucis ar darbinieku skaits.

Piedāvājumā ir no koka gatavoti interjera priekšmeti mājai, kopumā ap 200 dažādu izstrādājumu. Vislielākais noiets ir plauktiem un tualetes papīra turētājiem. Uzņēmumā gatavo tikai neliela izmēra preci, kas atbilst kurjerpasta nosacījumiem. “Mūsu produkcijas maksimālos izmērus faktiski nosaka kurjerdienestu noteiktie limiti,” skaidro uzņēmējs. Savukārt vērtējot situāciju e-komercijas segmentā, Maksims Jekimovs atzīst, ka pašlaik interneta tirdzniecībā esot vērojams kritums. Kovida pandēmijas laikā noticis straujš uzrāviens, kad visi galvenokārt iepirkās tiešsaistē, bet pēc tam cilvēki gribēja atkal izbaudīt iespēju iepirkties klātienē. “Tā nu iepirkšanās internetā samazinās, bet konkurence saglabājas milzīga,” secina uzņēmējs.

Atceroties uzņēmējdarbības pirmsākumus, Maksims stāsta: “Šķiet, tas bija 2014. gads. Tad dzīvoju Rīgā, strādāju un mācījos. Tur man bija neliels demontāžas uzņēmums. Kad palika pāri vecie dēļi un brusas, likās, ka no tām varētu kaut ko gatavot. Tobrīd biju izlēmis atgriezties uz dzīvi Cēsīs. Iegā­dājos CNC iekārtu un nolēmu kaut ko ražot no koka.”

Sākotnēji Maksims īrējis nelielu garāžiņu Cēsu centrā. Pirmais produkts bijis USB zib­atmiņas, ko vispirms ražoja pēc pasūtījuma, ar laiku izlēma piedāvāt tās tirgū, pievienojot kādus kvalitātes uzlabojumus, piemēram, pievienojot atmiņas apjomu. Pamazām e-komercija attīstījusies un nolemts produktu klāstu paplašināt. Tad radusies nepieciešamība arī pēc lielākām ražošanas telpām, atrasta teritorija Priekuļu ielā. Ar Mak­simu runājamies terasē, kur kādreiz bijis malkas šķūnis. Ne bez lepnuma uzņēmējs pastāsta, ka teritorija sakopta un uzbūvēta ražotne, kas vēl tiek paplašināta.

“Lielākā daļa ir manis paša veidoti dizaini,” pa pieejamo produktu klāstu saka uzņēmuma īpašnieks. Viņš gan ar smaidu atzīst, ka nekāds mākslinieks vai dizainers neesot, bet varbūt neliela radošā dzirksts mantota no mammas mākslinieces. “Katrs ir mākslinieks savā ziņā, tikai jāatrod savs instruments,” spriež Maksims, secinot, ka savējo laikam atradis dizainā un “Ewart Woods”. Šajā kontekstā ir pieminams arī uzņēmuma nosaukums, tas ir Maksima mammas dzimtais uzvārds. Mammas tēvam ļoti patīk spēlēt šahu, tāpēc logo izmantots arī stilizēts šaha zirdziņš.

Jautāts, vai ir apmierināts ar atgriešanos Cēsīs un uzņēmējdarbības attīstīšanu te, Maksims atzīst, ka viņam svarīgs esot dabas tuvums un te tas ir viegli iegūstams. “Uzkāpju uz sava mocīša un piecās minūtēs esmu mežā, klusumā un mieriņā,” ar prieku teic cēsnieks.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Ne jau par eiro vai diviem, bet neprasmi sarunāties un skaidrot

03:00, 20. Mai, 2026

Ar lepnumu par katru darbinieku

09:07, 17. Mai, 2026

Cēsīs pēc ilga pārtraukuma varēs apgūt māszinības

03:00, 16. Mai, 2026

Jāredz, ko kaimiņš dara

03:00, 15. Mai, 2026

Kur “Jāņu siers” top pēc senču receptes

03:00, 18. Mai, 2026
2

Drošība sākas ar zināšanām, seko rīcība

03:00, 17. Mai, 2026
1

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ja gribas svinēt un piedzīvot nakti

08:44, 20. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Viss ir slikti? Bet varbūt nav?

16:27, 19. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Paliekam savās vietās

16:26, 19. Mai, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dziesmas skaistais spēks

21:19, 17. Mai, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Laika zaglis nočiepj arī klātbūtnes sajūtu

21:19, 15. Mai, 2026

Tautas balss

Satiksmes noteikumi jāzina

16:29, 19. Mai, 2026
Vecmāmiņa raksta:

“Priecājos, ka Amatas pamatskolas skolēniem bija iespēja iemācīties, kā pareizi braukt ar velosipēdu, saprast satiksmes […]

Cerams, atkritumi nenonāks mežā

21:23, 15. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Bēdīgi, ka šogad pašvaldība nerīko lielo atkritumu savākšanas akciju. Vai tas neatbalsosies ar mežā izmestiem […]

Kā ierīkot patvertni

21:22, 15. Mai, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Kaut zinām, ka droni, kas ielido Latvijā, bija paredzēti objektiem Krievijā, sajūta nav patīkama. Ir […]

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Sludinājumi

Citi

15:33, 20. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

22:10, 12. Mai, 2026

Meistari veic mūrēšanas un jumta darbus. Būvējam mājas,garāžas,piebūves,saimniecības ēkas u.c. Strādājam ātri,kvalitatīvi un atbildīgi.Zvani vai […]

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054