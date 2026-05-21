Uzņēmuma nosaukums vectēvam par godu

““Ewart Woods” ir mūsdienīgs Latvijas uzņēmums, kas ražo mēbeles un inovatīvus interjera priekšmetus.
Mūsu mērķis ir panākt, lai vienkāršas mēbeles izskatītos kā mākslas darbi, un mēs ar prieku dalāmies ar savu mākslu pasaulē. Mēs katru dienu izstrādājam jaunas idejas, lai piedāvātu klientiem pēc iespējas plašāku produktu klāstu, kas bagātina viņu mājas. Jūs esat laipni aicināti sekot mūsu ceļam sociālajos tīklos un smelties iedvesmu mūsu dizainos,” par sevi svaigi latviski iztulkotajā interneta mājaslapā saka Cēsīs bāzētais uzņēmums “Ewart Woods”.
“Ewart Woods” komanda vieno kopīga aizrautība un mīlestība pret kokapstrādi. Uzņēmumā skaidro, ka viņu mērķis nav vienkārši turpināt senču tradīcijas, bet gan no jauna iztēloties, par ko šis dabas materiāls var kļūt.
Uzņēmuma dibinātājs un īpašnieks Maksims Jekimovs pastāsta, ka “Ewart Woods” mājaslapa latviešu valodā izveidota tikai nesen. Līdz tam pamatā saražotais eksportēts, tagad pamazām veidojas savs klientu loks arī Latvijā. Uzņēmuma produkcija pasūtāma internetā. “Ja nu kādam ļoti gribas klātienē, var atnākt pie mums uz ražotni Cēsīs, Priekuļu ielā,” ar smaidu saka Maksims, paskaidrojot, ka tradicionālo veikalu plauktos “Ewart Woods” interjera priekšmeti nenonāk. Par tirgus attīstīšanu arī Latvijā lielā mērā varot pateikties pašreizējai ASV politikai, uz turieni pirms tam sūtīta liela daļa “Ewart Woods” produkcijas. Samazinoties eksporta apjomam uz šo valsti, nolemts aktīvāk attīstīt pārdošanu Latvijā.
Uzņēmums dod darbu cilvēkiem divdesmit, bet, samazinoties eksportam uz ASV, nedaudz sarucis ar darbinieku skaits.
Piedāvājumā ir no koka gatavoti interjera priekšmeti mājai, kopumā ap 200 dažādu izstrādājumu. Vislielākais noiets ir plauktiem un tualetes papīra turētājiem. Uzņēmumā gatavo tikai neliela izmēra preci, kas atbilst kurjerpasta nosacījumiem. “Mūsu produkcijas maksimālos izmērus faktiski nosaka kurjerdienestu noteiktie limiti,” skaidro uzņēmējs. Savukārt vērtējot situāciju e-komercijas segmentā, Maksims Jekimovs atzīst, ka pašlaik interneta tirdzniecībā esot vērojams kritums. Kovida pandēmijas laikā noticis straujš uzrāviens, kad visi galvenokārt iepirkās tiešsaistē, bet pēc tam cilvēki gribēja atkal izbaudīt iespēju iepirkties klātienē. “Tā nu iepirkšanās internetā samazinās, bet konkurence saglabājas milzīga,” secina uzņēmējs.
Atceroties uzņēmējdarbības pirmsākumus, Maksims stāsta: “Šķiet, tas bija 2014. gads. Tad dzīvoju Rīgā, strādāju un mācījos. Tur man bija neliels demontāžas uzņēmums. Kad palika pāri vecie dēļi un brusas, likās, ka no tām varētu kaut ko gatavot. Tobrīd biju izlēmis atgriezties uz dzīvi Cēsīs. Iegādājos CNC iekārtu un nolēmu kaut ko ražot no koka.”
Sākotnēji Maksims īrējis nelielu garāžiņu Cēsu centrā. Pirmais produkts bijis USB zibatmiņas, ko vispirms ražoja pēc pasūtījuma, ar laiku izlēma piedāvāt tās tirgū, pievienojot kādus kvalitātes uzlabojumus, piemēram, pievienojot atmiņas apjomu. Pamazām e-komercija attīstījusies un nolemts produktu klāstu paplašināt. Tad radusies nepieciešamība arī pēc lielākām ražošanas telpām, atrasta teritorija Priekuļu ielā. Ar Maksimu runājamies terasē, kur kādreiz bijis malkas šķūnis. Ne bez lepnuma uzņēmējs pastāsta, ka teritorija sakopta un uzbūvēta ražotne, kas vēl tiek paplašināta.
“Lielākā daļa ir manis paša veidoti dizaini,” pa pieejamo produktu klāstu saka uzņēmuma īpašnieks. Viņš gan ar smaidu atzīst, ka nekāds mākslinieks vai dizainers neesot, bet varbūt neliela radošā dzirksts mantota no mammas mākslinieces. “Katrs ir mākslinieks savā ziņā, tikai jāatrod savs instruments,” spriež Maksims, secinot, ka savējo laikam atradis dizainā un “Ewart Woods”. Šajā kontekstā ir pieminams arī uzņēmuma nosaukums, tas ir Maksima mammas dzimtais uzvārds. Mammas tēvam ļoti patīk spēlēt šahu, tāpēc logo izmantots arī stilizēts šaha zirdziņš.
Jautāts, vai ir apmierināts ar atgriešanos Cēsīs un uzņēmējdarbības attīstīšanu te, Maksims atzīst, ka viņam svarīgs esot dabas tuvums un te tas ir viegli iegūstams. “Uzkāpju uz sava mocīša un piecās minūtēs esmu mežā, klusumā un mieriņā,” ar prieku teic cēsnieks.
