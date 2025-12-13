PIESLĒGTIES
Vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca tiekas Ieriķos

Agnese Leiburga
00:00
14.12.2025
8
Meistardarbnîca IeriÚos 1

Praktiski! Meistardarb­nīcas mērķis bija sniegt praktiskas zināšanas par vēsturisku ēku siltināšanu no iekšpuses. FOTO: Agnese Leiburga

Nepieredzētu atsaucību piedzīvoja biedrības “Cēsu mantojums” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 5. un 6. decembrī rīkotā vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca, kas notika “Baložu mājā” Ieriķos jeb vēsturiskajā Ieriķu pasta ēkā.

Sestdien Ieriķos sastaptie meistarklases organizatori “Dru­­­­vai” atzina, ka pieteikušies 40 dalībnieki, kas esot tiešām daudz.

Meistardarbnīcas mērķis bija sniegt praktiskas zināšanas par vēsturisku ēku siltināšanu no iekšpuses, pievēršoties gan biežākajām kļūdām un to novēršanai, gan pareizai darbu secībai un piemērotu materiālu izvēlei. Darbi tiks veikti, balstoties uz būvfiziķa Andra Vulāna aprēķiniem un vairāku gadu desmitu praktisko pieredzi, ko vadīja Sandis Liepiņš (SIA “SL Heat”).

Meistardarbnīca notika sadarbībā ar Intaru Rozmanu no SIA “Vides tehnika” un būvfiziķi Andri Vulānu.
Jāatgādina, ka biedrība “Cēsu mantojums” ir nevalstiska organizācija. Ar Cēsu novada paš­valdības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu biedrība piedāvā gan individuālas konsultācijas ar restauratoriem, arhitektiem, būvspeciālistiem, pilsētplānotājiem par vēsturisko ēku, teritoriju atjaunošanu un restaurāciju, gan individuālas konsultācijas ar arheologiem par arheoloģiskajiem izrakumiem, uzraudzību un izpēti. Tāpat arī tiek piedāvātas lekcijas un meistardarbnīcas par ēku un to detaļu restaurāciju.

