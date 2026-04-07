Trešdiena, 8. aprīlis
Vārda dienas: Edgars, Danute, Dana, Dans
Velta laiku un darbu Ukrainas atbalstam

Sarmīte Feldmane
03:00, 8. Apr, 2026

Pasargās. Tīklu alianses darbnīcā Cēsīs Gaļina Suslika, Dagmāra Žbanova un Līga Dzemido pin maskēšanās tīklus Ukrainas armijai. FOTO: Sarmīte Feldmane

Biedrības “Tavi draugi” Tīklu aliansē dažādās vietās Latvijā darbojas 12 maskēšanās tīklu pīšanas darbnīcas. Tajās brīvprātīgie pin Ukrainas armijai tik noderīgos tīklus. Darbnīca kopš 2024. gada oktobra strādā arī Cēsīs un ilgu laiku “CATA” telpās.

Tīklu darbnīcas koordinatore Cēsīs Inese Ločmele-Jan­sone pastāsta, Latvijā Tīklu alianses darbnīcās divu gadu laikā nopīts vairāk nekā 19 000 m² tīklu. Salīdzinājumam – tie ir gandrīz 32 mazdārziņi 600 kvadrātmetru platībā jeb vairāk nekā 10,5 hokeja laukumi.

“Katru dienu brīvprātīgie strādā kopīgam mērķim – aizsargāt no postīšanas Ukrainas zemi un glābt dzīvības,” atgādina I. Ločmele-Jansone un uzsver, ka Cēsu darbnīcā arī top jauni maskēšanās tīkli.

No pirmās dienas brīvajās stundās darbnīcā strādā Līga Dzemido. Viņa smej, ka atvaļinājuma nav bijis un arī nezina, kam to prasīt – Putinam vai Zelenskim.

“Daru, jo ir jādara,” lietišķi saka cēsniece. Visbiežāk darbnīcā viņa ir viena, savu reizi piebiedrojas kādi palīgi.

“Tas nav viegls darbs. Sā­kumā daudzi pamēģināja, bet fiziskā slodze liela, arī jāiemācās pīt, un dažam bija grūti saprast, ka to nevar darīt pēc paša izjūtas, bet jāizmanto noteikta pīšanas tehnika un krāsu salikums. Tam ir būtiska nozīme, jo nekvalitatīvi izgatavots maskēšanās tīkls veic pretēju funkciju – nodod ienaidniekam karavīru atrašanās vietu,” skaidro L. Dzemido un piebilst, ka ne viens vien domājis, ka par tīklu pīšanu maksās, tāpat kā aizvien brīnās, kāpēc Līga to dara.

Kad “Druva” apmeklēja darb­nīcu, tajā strādāja arī cēsniece Dagmāra Žbanova un ukrainiete Gaļina Suslika. Abas atklāja, kad ir laiks un veselība ļauj, pievienojas Līgai.

“Viņa seko līdzi, kā darām, ja kas neizdodas, pamāca,” bilst Dagmāra, bet Gaļina pastāsta, ka ir gandarīta, ka kaut dažas stundas var atvēlēt tīklu pīšanai, tā kaut nedaudz palīdzēt savējiem cīņā ar agresoru.

“Latvijā ir labi, taču gribas mājās, bet nav, kur atgriezties,” klusi saka Gaļina. Viņa ir no Harkivas apgabala, dzīvoja ciemā Krievijas pierobežā. Kad iebrucēji pārgāja robežu, ciems nokļuva krustugunīs, no Harkivas šāva uz robežas pusi, no robežas uz pilsētu. Kad ienāca krievi, ģimene trīs mēnešus nodzīvoja pagrabā. Māju vairs nav, nav arī ciema.

“Vai kādreiz pierobežā būs normāla dzīve?” negaidot atbildi, jautā ukrainiete. Viņa kopā ar meitu, viņas draugu un mazmeitu īrē dzīvokli. “Meita un draugs strādā. Arī daudzi gan Latvijā, gan Ukrainā netic, ka nedzīvojam tikai no pabalstiem. Maz­meita šopavasar attālināti pabeigs vidusskolu, grib Kijivā studēt rehabilitoloģiju,” pastāsta Gaļina un vēlreiz uzsver, ka ļoti gribētu atgriezties Ukrainā.

“Katru vakaru sazvanos ar savējiem, novēlu mierīgu nakti. Nesen piezvanīja vīra māsa, viņa dzīvo Krievijā Belgorodas apgabalā, parunājām par neko, ar dažādiem mājieniem. Viņa teica, ka tagad saprotot, kā ir pie mums. Gribējās gan piebilst, ka vēl ne, jo, nezina, kā ir, kad visu iznīcina un nogalina tuvus cilvēkus,” pārdomas atklāj ukrainiete un iepin maskēšanās tīklā kārtējo auduma strēmeli.

“Materiāli ir, tika jāstrādā,” uzsver Līga un piebilst, ka ir patīkami un ērti strādāt “CATA” plašajās telpās.

Domas un viedokļi

Sarmīte Feldmane

Sandra Deruma

Strīdīgais jautājums par atbalstu daudzbērnu ģimenēm

Gadsimtus pārdzīvojušais "skaistums" turpina priecēt un vienlaikus biedēt

Datu aizsardzība un veselais saprāts

Tautas balss

Kur atrast patvertni

13:13, 5. Apr, 2026
Cēsniece raksta:

“Iedomājos, kas notiktu, ja par iespējamu gaisa uzbrukumu ziņotu Cēsu iedzīvotājiem. Kur mums kāda patvertne? […]

Pasažieris jūtas novērtēts

13:12, 4. Apr, 2026
Pasažiere raksta:

“Ļoti priecājos par Cēsu Stacijas laukumu. Manuprāt, tas ir ļoti pārdomāts, acij tīkams. Vilcienu un […]

Atstāt vietu kukainim un tārpiņam

13:12, 4. Apr, 2026
Maija raksta:

“Visus zālienus pilsētā rūpīgi sakopj, vecās lapas nogrābtas, zari salasīti, pērnās zāles, protams, nav. Bet […]

Par tuberkulozi piemirsts

13:12, 3. Apr, 2026
Seniore raksta:

“Pagājušajā nedēļā bija tuberkulozes diena, bet nekur nedzirdēju nevienu aicinājumu pārbaudīt plaušu veselību. Savulaik Cēsīs […]

Soliņi varētu būt augstāki

13:11, 3. Apr, 2026
Cēsniece L. raksta:

“Ļoti skaistas pastaigu takas izveidotas Cēsīs, graviņā iepretim Pils parkam, taču soliņi varētu būt augstāki. […]

