Vēl viens aizraujošs “Dziesmu putenis”

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (AKCMV) aizvadīts kārtējais populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss “Dziesmu putenis”, kam nu jau no tā aizsākumiem ir aizritējusi vairāk nekā desmitgade.
Projektu vadītāja Elīna Eglīte “Druvai” gan atzina, ka pērn šis konkurss nav rīkots, kā arī tā nepārtrauktību iedragājis pandēmijas laiks, tomēr no pirmās reizes 2014. gadā nu ir aizvadīta stabila dekāde. Kā jau arī iepriekšējos gados uz skatuves kāpa topošie un daudzsološie dažādu vecumu dziedātāji no Rīgas, Siguldas, Ventspils, Rēzeknes, Liepājas un arī Klaipēdas. No AKCMV konkursā arī šoreiz piedalījās izglītības iestādes nu jau daudzgadējais vokālais ansamblis “Etīde” sešu meiteņu sastāvā, no kurām teju visas bija pieteikušās dalībai arī ar individuālu priekšnesumu.
“Druva” klātienē varēja novērtēt, kādu sasprindzinājumu un sevis pārvarēšanu no katra dalībnieka prasa kāpšana uz skatuves, kad klausītājos tik daudz mūzikas lietpratēju un, protams, arī žūrija. Tās sastāvā šoreiz bija dziedātāja, džeza un soul mūzikas pārstāve Kristīne Prauliņa, mūziķe un jauno vokālistu pedagoģe Inga Bērziņa, kā arī pazīstamais skatuves mākslinieks, arī komponists un trombonists Intars Busulis.
No mūspuses māksliniecēm kā sava darba novērtējumu “Atzinību” saņēmis tieši vokālais ansamblis, kurš izpildīja divas dziesmas: Džona Lenona un Pola Makartnija “Manā dzīvē” (“In my life”), kā arī Sivillas Mārtinas un Čārlza Hačinsona Gabriela skaņdarbu “Es dziedu, jo esmu laimīga” (“I sing because I’m happy”). “Etīdes” sastāvā ir sešas meitenes: Kate Emīlija Helde, Nora Silava, Maija Mairita Imša, Anna Emanuela Tīrone, Jete Ose un Vendija Patrīcija Knopkina. E. Eglīte pastāstīja, ka “Etīde” ir ilggadējs skolas ansamblis, kurā, audzēknēm beidzot mācības, ik gadu vismaz kāda dziedātāja nomainās. Pašreiz ansamblis sevi raksturo ar pastāvīgu vēlmi jokoties, un tas arī nodarbības padara dinamiskas. Kopīga smiešanās ir šo meiteņu enerģijas avots.
AKCMV atzīmē – “Dziesmu putenis” gadu gaitā kļuvis par nozīmīgu notikumu Latvijas kultūrizglītības vidē, sniedzot iespēju jaunajiem dziedātājiem attīstīt profesionālās prasmes, pilnveidot skatuvisko pieredzi un uzstāties profesionālā koncertvidē. Arī šogad dalībnieki konkursā uzstājās ar dzīvo instrumentālo pavadījumu, apliecinot gan savas vokālās dotības, gan muzikalitāti un arīdzan sadarbības prasmes ar pavadošajiem mūziķiem.
