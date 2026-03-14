Svētdiena, 15. marts
Vārda dienas: Matilde, Ulrika
Vēl viens aizraujošs “Dziesmu putenis”

Līga Salnite
02:00, 15. Mar, 2026

Pārliecinošs sniegums. No Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas šoreiz konkursā atzinīgu novērtējumu izpelnījies ansamblis “Etīde” – (no kreisās) Kate Emīlija Helde, Nora Silava, Anna Emanuela Tīrone, Maija Mairita Imša, Vendija Patrīcija Knopkina un Jete Ose. FOTO: no albuma

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolā (AKCMV) aizvadīts kārtējais populārās un džeza mūzikas dziedātāju konkurss “Dziesmu putenis”, kam nu jau no tā aizsākumiem ir aizritējusi vairāk nekā desmitgade.

Projektu vadītāja Elīna Eglīte “Druvai” gan atzina, ka pērn šis konkurss nav rīkots, kā arī tā nepārtrauktību iedragājis pandēmijas laiks, tomēr no pirmās reizes 2014. gadā nu ir aizvadīta stabila dekāde. Kā jau arī iepriekšējos gados uz skatuves kāpa topošie un daudzsološie dažādu vecumu dziedātāji no Rīgas, Siguldas, Ventspils, Rēzeknes, Liepājas un arī    Klaipēdas. No AKCMV konkursā arī šoreiz piedalījās izglītības iestādes nu jau daudzgadējais vokālais ansamblis “Etīde” sešu meiteņu sastāvā, no kurām teju visas bija pieteikušās dalībai arī ar individuālu priekšnesumu.

“Druva” klātienē varēja novērtēt, kādu sasprindzinājumu un sevis pārvarēšanu no katra dalībnieka prasa kāpšana uz skatuves, kad klausītājos tik daudz mūzikas lietpratēju un, protams, arī žūrija. Tās sastāvā šoreiz bija dziedātāja, džeza un soul mūzikas pārstāve Kristīne Prauliņa, mūziķe un jauno vokālistu pedagoģe Inga Bērziņa, kā arī pazīstamais skatuves mākslinieks, arī komponists un trombonists Intars Busulis.

No mūspuses māksliniecēm kā sava darba novērtējumu “Atzinību” saņēmis tieši vokālais ansamblis, kurš izpildīja divas dziesmas: Džona Lenona un Pola Makartnija “Manā dzīvē” (“In my life”), kā arī Sivillas Mārtinas un Čārlza Hačinsona Gabriela skaņdarbu “Es dziedu, jo esmu laimīga” (“I sing because I’m happy”). “Etīdes” sastāvā ir sešas meitenes: Kate Emīlija Helde, Nora Silava, Maija Mairita Imša, Anna Emanuela Tīrone, Jete Ose un Vendija Patrīcija Knopkina. E. Eglīte pastāstīja, ka “Etīde” ir ilggadējs skolas ansamblis, kurā, audzēknēm beidzot mācības, ik gadu vismaz kāda dziedātāja nomainās. Pašreiz ansamblis sevi raksturo ar pastāvīgu vēlmi jokoties, un tas arī nodarbības padara dinamiskas. Kopīga smiešanās ir šo meiteņu enerģijas avots.

AKCMV atzīmē – “Dziesmu putenis” gadu gaitā kļuvis par nozīmīgu notikumu Latvijas kultūrizglītības vidē, sniedzot iespēju jaunajiem dziedātājiem attīstīt profesionālās prasmes, pilnveidot skatuvisko pieredzi un uzstāties profesionālā koncertvidē. Arī šogad dalībnieki konkursā uzstājās ar dzīvo instrumentālo pavadījumu, apliecinot gan savas vokālās dotības, gan muzikalitāti un arīdzan sadarbības prasmes ar pavadošajiem mūziķiem.

Tautas balss

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

