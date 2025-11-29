PIESLĒGTIES
Svētdiena, 30. novembris
Vārda dienas: Andrievs, Andrejs, Andris
Vēja parks “Vidzeme” sāk juridisko ceļu

Sarmīte Feldmane
00:00
30.11.2025
23
1
Vesel Ves

Veselavas pagastā uz Pīpētavas ceļa. Ar vietu, kuru skars VES, iepazīstas "Vindr Latvia" vadītāja Baiba Zauere, Norvēģijas vēstnieces Latvijā padomniece biznesa, stratēģiskās komunikācijas un politikas jautājumos Daila Stroža, Norvēģijas vēstnieces Latvijā vietniece Hilde Bērita Eide, Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga, “Vindr Latvija” uzņēmējdarbības vadītājs Mārtiņš Vonda un    vēstniecības sabiedrisko attiecību vadītājs Stīans Tvede Karlsens.  FOTO: Sarmīte Feldmane

Atjaunojamās enerģijas uzņēmuma “Vindr Latvija”, Norvēģijas vēstniecības pārstāvji, arī vēstniece Latvijā Īne Morenga pabija Veselavā, vietā, kur iecerēts būvēt vēju elektrostaciju (VES).

“Latvijas valsts mežu” izsolē uzņēmums iegādājās divus zemes gabalus. Sākotnēji bija plānoti divi atsevišķi vēja parki “Amata” un “Bērz­krogs”, bet, izvērtējot teritoriju, tehniskās iespējas, vides apstākļus, nolemts abus apvienot vienā lielākā parkā “Vidzeme”,” stāstīja “Vindr Latvia” vadītāja Baiba Zau­ere. VES plānots būvēt Amatas, Vaives, Veselavas un Skujenes pagastā – 23 turbīnas Amatas pusē un 20 Veselavas. To plānotā kopīgā jauda ir līdz 309,6 megavatiem.

“Tas ir plānotais maksimums, pēc izpētes skaits var samazināties, tāpat arī turbīnu augstums, kas patlaban paredzēts līdz 300 metriem. Ir jau zināmas atsevišķas teritorijas, kurās mitinās aizsargājami putni, tās netiks skartas,” pastāstīja B. Zauere un informēja, ka drīzumā sāksies ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) process.   

“Gribam izmantot esošo infrastruktūru. Ceļi tiks stiprināti, kāds līkums būs jāiztaisno, bet tā nebūs atmežošana, tikai izciršana uz laiku. Atmežos tikai to teritoriju, kas atradīsies zem turbīnām. Šīs teritorijas pēdējos gados ir samazinātas, bija līdz pat 500 metriem, tagad noteiktas krietni mazākas, uzstādīšanai tiek izmantots aizvien mazāks laukums,” teica “Vindr Latvia” vadītāja.

Uzņēmums “Vindr Latvia” ir daļa no starptautiskas atjaunīgās enerģijas grupas, kas attīsta vēja un saules enerģijas projektus Latvijā, Igaunijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Topošais vēja parks “Vidzeme” ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa investīciju plāna atjaunīgās enerģijas attīstībai Latvijā.

“Latvijā kādreiz enerģiju ražoja ap 600 vējdzirnavu. Vējš vienmēr ir    izmantots. Vējš un ūdens saražo lētāko elektrību, ja paši varam sevi ar to nodrošināt, tad kāpēc iepirkt un nesamazināt atkarību no tiem, kas pārdod gāzi,” “Druvai” atzina    “Vindr Latvia” uzņēmējdarbības vadītājs Mārtiņš Vonda.

Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga atgādināja, ka, domājot par attīstību, jādomā par pāreju uz atjaunīgo elektroenerģiju, jo vajadzība pēc elektrības nesamazināsies.

“Tādos projektos, kāds plānots vēja parks “Vidzeme”, redzam ne tikai ekonomisku potenciālu, bet arī iespēju īstenot ilgtspējīgas enerģijas risinājumus, kas balstās uz Latvijas un Norvēģijas kopīgajām vērtībām – atbildību pret vidi, sabiedrību un nākotnes paaudzēm. Šāda pieeja nodrošina, ka enerģētikas projekti sniedz ieguvumus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai Latvijas ekonomikai,” sacīja Norvēģijas vēstniece Latvijā.

B. Zauere uzsvēra, ka atjaunojamās enerģijas uzņēmumam ir pieredze VES būvniecībā, pieredzējuši speciālisti un eksperti. Viņi jau strādāja, izvēloties vietas Latvijā, kur būvēt VES. Vidzemē jārēķinās ar mainīgo reljefu. Izraudzītajā teritorijā dabas apstākļi atbilst vēja parka izveides pamatprasībām: ir nodrošinātas iespējas pieslēgties augstsprieguma elektrotīklam un nav būtisku valsts aizsardzības ierobežojumu, kas varētu aizkavēt projekta gaitu.   

“Mums visiem patīk Latvija tāda, kāda tā ir, bet laiks prasa savu, un ir kaut kas jāmaina. Ekonomiskā izaugsme valstij ir akūti vajadzīga,” atgādināja B.Zauere un pastāstīja, ka nākamā gada sākumā tiks rīkotas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās ikviens varēs iegūt informāciju par projektu, par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu.

“Tiksimies ar pašvaldības pārstāvjiem, ar iedzīvotājiem, tā kliedējot neskaidrības un bažas,” sacīja “SIA “Vindr Latvia” vadītāja B.Zauere.

Pēc vietas apskates VES attīstītāju un vēstniecības pārstāvji Cēsu novada pašvaldībā tikās ar domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Pašvaldība ir saņēmusi izvērtēšanai iesniegumu no Valsts vides dienesta par plānotā VES būvniecību Vaives, Amatas, Veselavas un Skujenes pagastā. Vietvarai jāsagatavo priekšlikumi un nosacījumi, kas iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma darba uzdevumā.   

“Tā bija lietišķa iepazīšanās vizīte. Izstāstījām par pieredzi, kāda ir pašvaldībai, arī par iedzīvotāju iebildumiem, ka teritorijas plānojuma izstrādei esam anketējuši iedzīvotājus, ka to ņemsim vērā. Tāpat informējām par Jaunpiebalgas pusē VES būvnieku sabojāto ceļu,” pastāstīja J.Rozenbergs un uzsvēra, ka pašvaldība gatavo    prasības IVN darba uzdevumam. Īpaši ņemta vērā iespējamā VES ietekme uz ainavu un kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību, ceļu infrastruktūru un satiksmes drošību. 

  • Vecais saka:
    30. novembris, 2025. 09:48

    Vai tie norvēģi nemaz nebaidās no gaidāmā Krievijas iebrukuma Baltijā, par kuru Latvijas Radio un TV mums stāsta katru mīļu dieniņu?

    Sarūpē svētku pusdienas senioriem

    00:00
    29.11.2025
    27

    Restorāns H. E. Vanadziņš kopā ar Smiltenes tehnikuma audzēkņiem un Latvijas Samariešu apvienību turpināja pērn sākto tradīciju – pagatavot un piegādāt mājās svētku maltīti Cēsu novada senioriem. Latvijas Samariešu apvienības aprūpētāji Lāčplēša dienas pusdienas sagādāja 130 senioriem novadā – Jaunpie­balgā, Vecpiebalgā, Taurenē, Dzērbenē, Liepā, Priekuļos, Dra­bešos, Ieriķos, Līgatnē, Nī­taurē, Zaubē, Sērmūkšos, Sku­jenē, Amatā un Cēsīs. […]

    11 Nov 25 (3)

    Sakopti pagalmi un skaistas ēkas priecē

    00:00
    28.11.2025
    90

    Cēsu novadā svinīgi sveikti šī gada visskaistāko pagalmu un izcilāko būvju konkursu laureāti. Aizvadītajos valsts svētkos plaši neizziņotā un intīmā gaisotnē notikušajā apbalvošanā koncertzālē “Cēsis” godināja dažādu īpašumu saimniekus un uzturētājus. Konkursa “Skaistākais Cēsu novada dārzs un sakoptākā teritorija 2025” laureātu vidū arī vairāku daudzdzīvokļu māju iemītnieki, kuri ap savu – tik dažādu ļaužu apdzīvoto […]

    587011818 1288209480013282 5847623700626288138 N

    Latvijas svētkos atdzimst Spāres muiža

    00:00
    27.11.2025
    65

    Valsts svētku laikā ar pirmo publisko pasākumu – pārgājienu, zemessargu sagatavotu maltīti, dziesmām, lāpu gājienu un kopīgu filmas “Dvēseļu putenis” skatīšanos – kādreizējā Spāres muiža, vēlāk skola, iegūst jaunu sākotni. Pēdējās desmitgadēs bijušās Spāres muižas galvenajā ēkā darbojās skola, bet blakus ēkās pakalpojumus sniedza biedrība “Cerību spārni”. Tur kopš 2021. gada ir grupu māja, dienas centrs, […]

    Spare Svetki

    Ivaram Šteinbergam E.Veidenbauma literārā prēmija

    00:00
    26.11.2025
    60

    Nelielā pulkā dzejnieki un lasītāji Cēsu Izstāžu namā sasēduši aplī. Vēl klusas sarunas, tad arī Eduarda Veiden­bauma literārās prēmijas pasniegšanas ceremonija var sākties. To rīko E. Veiden­bauma muzeja “Kalāči” komanda. Četri    prēmijai izvirzītie dzejnieki – Alise Bogdanova, Kirils Ēcis, Līva Marta Roze un Ivars Šteinbergs – ir atšķirīgi, bet viņi ir tie, kuri vērtēšanas […]

    Vpremija

    Cēsīs diskutē par kvalitatīvu teātra piedāvājumu bērniem un jauniešiem reģionos

    00:00
    25.11.2025
    90

    “Kvalitatīvs teātra piedāvājums bērniem un jauniešiem reģionos. Izaicinājumi un iespējas” bija tēma, par kuru, atzīmējot teātra mēnesi, diskusiju rīkoja Starptautiskās bērnu un jauniešu profesionālo teātru asociācijas ASSITEJ nacionālais centrs Latvijā* . Saruna notika 10. novembrī Pasaules latviešu mākslas centrā Cēsīs. Diskusijā piedalījās Cēsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis, komponists un pētnieks, bijušais Smiltenes […]

    Teâtru Diskusija 1

    Patiess paldies savējiem

    00:00
    24.11.2025
    92

    Latvijas dzimšanas dienā līgatnieši ik gadu godina savējos, saka paldies par darīto pilsētas un pagasta, līdzcilvēku labā. Līgatnes Kultūras namā ikvienu sagaidīja pūtēju orķestris, uzmundrinot, radot svinīgu noskaņu. Svētku sarīkojuma īpašajā gaisotnē dziesmas, dejas, prieks mijās ar labiem vārdiem un pateicībām.    “Līgatnes apvienības Gada cilvēks 2025” titulam novadnieki  ieteica savējos. Šogad par “Mūža ieguldījumu […]

    A Janzeme

    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

    10:22
    26.11.2025
    27
    1
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

    08:23
    23.11.2025
    34
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Daba pārsteidz

    08:27
    22.11.2025
    27
    Sarmite Feldmane 150x150
    Sarmīte Feldmane

    Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

    08:21
    22.11.2025
    35
    1
    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

    09:17
    18.11.2025
    50

    Ielas daļa joprojām tumsā

    08:29
    24.11.2025
    32
    1
    Iedzīvotāja raksta:

    “Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

    Ja nav savas automašīnas

    08:29
    24.11.2025
    28
    Līgatnes iedzīvotāja raksta:

    “Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

    Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

    08:27
    23.11.2025
    29
    Literatūras cienītāja raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

    Atbildība arī gājējam

    08:26
    22.11.2025
    24
    Cēsniece V. raksta:

    “Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

    Jāatrod prieks, kas vieno

    08:26
    21.11.2025
    28
    1
    Lasītāja O. raksta:

    “Tomēr žēl, ka valsts svētkos nav salūta. Saprotu, ka jāsaudzē daba, dzīvnieki, tāpat jādomā, kā jūtas ukraiņi, kas Latvijā patvērušies no kara, tomēr vakara salūts Rīgā, Daugavas krastmalā, bija notikums, kas pulcēja cilvēkus no dažādām Latvijas vietām. Vai izdosies izveidot jaunu tradīciju, lai iedzīvotāji sabrauktu kopā, lai tūkstoši vienotos kopīgos svētkos? Par to vajadzētu padomāt […]

