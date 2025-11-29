Vēja parks “Vidzeme” sāk juridisko ceļu

Atjaunojamās enerģijas uzņēmuma “Vindr Latvija”, Norvēģijas vēstniecības pārstāvji, arī vēstniece Latvijā Īne Morenga pabija Veselavā, vietā, kur iecerēts būvēt vēju elektrostaciju (VES).
“Latvijas valsts mežu” izsolē uzņēmums iegādājās divus zemes gabalus. Sākotnēji bija plānoti divi atsevišķi vēja parki “Amata” un “Bērzkrogs”, bet, izvērtējot teritoriju, tehniskās iespējas, vides apstākļus, nolemts abus apvienot vienā lielākā parkā “Vidzeme”,” stāstīja “Vindr Latvia” vadītāja Baiba Zauere. VES plānots būvēt Amatas, Vaives, Veselavas un Skujenes pagastā – 23 turbīnas Amatas pusē un 20 Veselavas. To plānotā kopīgā jauda ir līdz 309,6 megavatiem.
“Tas ir plānotais maksimums, pēc izpētes skaits var samazināties, tāpat arī turbīnu augstums, kas patlaban paredzēts līdz 300 metriem. Ir jau zināmas atsevišķas teritorijas, kurās mitinās aizsargājami putni, tās netiks skartas,” pastāstīja B. Zauere un informēja, ka drīzumā sāksies ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) process.
“Gribam izmantot esošo infrastruktūru. Ceļi tiks stiprināti, kāds līkums būs jāiztaisno, bet tā nebūs atmežošana, tikai izciršana uz laiku. Atmežos tikai to teritoriju, kas atradīsies zem turbīnām. Šīs teritorijas pēdējos gados ir samazinātas, bija līdz pat 500 metriem, tagad noteiktas krietni mazākas, uzstādīšanai tiek izmantots aizvien mazāks laukums,” teica “Vindr Latvia” vadītāja.
Uzņēmums “Vindr Latvia” ir daļa no starptautiskas atjaunīgās enerģijas grupas, kas attīsta vēja un saules enerģijas projektus Latvijā, Igaunijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Topošais vēja parks “Vidzeme” ir daļa no uzņēmuma ilgtermiņa investīciju plāna atjaunīgās enerģijas attīstībai Latvijā.
“Latvijā kādreiz enerģiju ražoja ap 600 vējdzirnavu. Vējš vienmēr ir izmantots. Vējš un ūdens saražo lētāko elektrību, ja paši varam sevi ar to nodrošināt, tad kāpēc iepirkt un nesamazināt atkarību no tiem, kas pārdod gāzi,” “Druvai” atzina “Vindr Latvia” uzņēmējdarbības vadītājs Mārtiņš Vonda.
Norvēģijas vēstniece Latvijā Īne Morenga atgādināja, ka, domājot par attīstību, jādomā par pāreju uz atjaunīgo elektroenerģiju, jo vajadzība pēc elektrības nesamazināsies.
“Tādos projektos, kāds plānots vēja parks “Vidzeme”, redzam ne tikai ekonomisku potenciālu, bet arī iespēju īstenot ilgtspējīgas enerģijas risinājumus, kas balstās uz Latvijas un Norvēģijas kopīgajām vērtībām – atbildību pret vidi, sabiedrību un nākotnes paaudzēm. Šāda pieeja nodrošina, ka enerģētikas projekti sniedz ieguvumus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan plašākai Latvijas ekonomikai,” sacīja Norvēģijas vēstniece Latvijā.
B. Zauere uzsvēra, ka atjaunojamās enerģijas uzņēmumam ir pieredze VES būvniecībā, pieredzējuši speciālisti un eksperti. Viņi jau strādāja, izvēloties vietas Latvijā, kur būvēt VES. Vidzemē jārēķinās ar mainīgo reljefu. Izraudzītajā teritorijā dabas apstākļi atbilst vēja parka izveides pamatprasībām: ir nodrošinātas iespējas pieslēgties augstsprieguma elektrotīklam un nav būtisku valsts aizsardzības ierobežojumu, kas varētu aizkavēt projekta gaitu.
“Mums visiem patīk Latvija tāda, kāda tā ir, bet laiks prasa savu, un ir kaut kas jāmaina. Ekonomiskā izaugsme valstij ir akūti vajadzīga,” atgādināja B.Zauere un pastāstīja, ka nākamā gada sākumā tiks rīkotas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes, kurās ikviens varēs iegūt informāciju par projektu, par ietekmes uz vidi novērtējuma procesu.
“Tiksimies ar pašvaldības pārstāvjiem, ar iedzīvotājiem, tā kliedējot neskaidrības un bažas,” sacīja “SIA “Vindr Latvia” vadītāja B.Zauere.
Pēc vietas apskates VES attīstītāju un vēstniecības pārstāvji Cēsu novada pašvaldībā tikās ar domes priekšsēdētāju Jāni Rozenbergu. Pašvaldība ir saņēmusi izvērtēšanai iesniegumu no Valsts vides dienesta par plānotā VES būvniecību Vaives, Amatas, Veselavas un Skujenes pagastā. Vietvarai jāsagatavo priekšlikumi un nosacījumi, kas iekļaujami ietekmes uz vidi novērtējuma darba uzdevumā.
“Tā bija lietišķa iepazīšanās vizīte. Izstāstījām par pieredzi, kāda ir pašvaldībai, arī par iedzīvotāju iebildumiem, ka teritorijas plānojuma izstrādei esam anketējuši iedzīvotājus, ka to ņemsim vērā. Tāpat informējām par Jaunpiebalgas pusē VES būvnieku sabojāto ceļu,” pastāstīja J.Rozenbergs un uzsvēra, ka pašvaldība gatavo prasības IVN darba uzdevumam. Īpaši ņemta vērā iespējamā VES ietekme uz ainavu un kultūrvēsturisko mantojumu, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mikroliegumiem, iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veselību, ceļu infrastruktūru un satiksmes drošību.
