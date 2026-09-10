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Veido stipru un drošu kopienu

Sarmīte Feldmane
03:00, 11. Sep, 2026

Iespaidi gūti. Taurenes un Dzērbenes kopiena Meņģelē. FOTO: no albuma

Taurenes un Dzērbenes kopiena iesaistījusies apkaimju kopienu attīstības programmā “Drošas kopienas”.

“Tā ir iespēja saņemt mentoru atbalstu, iegūt zināšanas un finansējumu savām iniciatīvām,” stāsta dzērbeniete Daina Šmite un uzsver, ka dzērbenieši un taurenieši bieži darbojas kopā un arī ikdienā jūtas vienoti. Abu pagastu iedzīvotājiem ir vienota saziņas grupa vacapā. Program­mai pieteikušies, lai stiprinātu sadarbību. Atlasē no 225 programmai pieteiktajām kopienām tika izraudzītas 60.

“Katrai kopienai bija jāizvērtē savas stiprās un vājās puses, ilgtspēja. Iedzīvotājiem ir svarīgi justies droši, neziņa rada bažas. Apzinām cilvēkus dažādās apdzīvotajās vietās, jo ir būtiski, lai katrā būtu kāds, kurš uzņemtos būt par koordinatoru, nodotu informāciju kaimiņiem. Un tas ir svarīgi ne jau tikai krīzes situācijās, kuras skar daudzus, bet arī ikdienā,” stāsta ­­­

D. Šmite un atklāj, ka ir apzināti cilvēki, kuriem ir grūti atbraukt uz pagasta centru. Rasta palīdzība, attāls kaimiņš, kurš brauc garām, var aizvest uz veikalu.

“Iecerēts izveidot karti, kurā redzamas visas abu pagastu mājas un klāt tālruņa numuri, kam zvanīt problēmu situācijā.
Mums būs seminārs par drošību, kā rīkoties krīzes situācijā,” pastāsta dzērbeniete un piebilst, ka patlaban kopienas vājums ir tas, ka kopējo jautājumu risināšanā aktīvi neiesaistās jaunā un vidējā paaudze. “Pie­­­­re­­­­­dze rāda, ja personīgi uzrunā, cilvēki labprāt piedalās, ir gatavi dalīties pieredzē, dot pienesumu kopējam darbam,” bilst D. Šmite un uzsver sarunas ar iedzīvotājiem vēl priekšā. Pat­laban kopienas aktīvistu kopu veido 12 dzērbenieši un taurenieši.

Programma “Drošas kopienas” paver iespēju iepazīt citu aktīvo kopienu darbību. Nesen taurenieši un dzērbenieši pabija Meņģelē. “Mazs ciems, kurā iedzīvotāji aktīvi organizē sabiedrisko dzīvi. Kad ir kāds pasākums, rīkošanā iesaistās dažādas paaudzes, uzņēmēji. Viņi lepojas ar savu novadpētniecības ekspozīciju,” teic D. Šmite un piebilst, ka Meņģelē guvuši ne tikai iespaidus par kāda maza ciema ikdienu, bet arī daudz ideju, kā uzrunāt, iesaistīt cilvēkus un veidot aktīvu, pašpietiekamu kopienu. Viņa arī atzīst, ka, tiekoties ar dažādu kopienu pārstāvjiem, izkristalizējies, ka aktīvākas ir tās kopienas, kur pagastos nav formāla pārvaldnieka, vai arī kā Menģelē, kur pagasta pārvaldniece ir tā, kura satur kopienu.

Pieredzes braucienu finansēja programma “Drošas kopienas”. Šomēnes plānots brauciens uz Daugavpili. Tur dosies Igors Zvaigzne no Dzērbenes un Antoņina Paeglīte no Taurenes.

“Programma ir iespēja. Pa­šiem jādara, lai vairāk iegūtu,” atgādina D. Šmite.

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