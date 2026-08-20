Vārda dienā katrai paaudzei kas savs

Svētdien Rauna pamodās mūzikas un prieka piepildīta. Vārda diena nosvinēta kopā ar ciemiņiem no kaimiņu novadiem, un visus priecēja Latvijā pazīstami mūziķi.
Gatavojoties svētkiem, raunēnieši nesa ziedus, lai izrotātu pasākumu norises vietas. Interesenti bija aicināti piedalīties plenērā un gleznojumos, fotogrāfijās un citās tehnikās parādīt savu Raunu. Vārda dienas ieskaņā pamatskolas pagrabtelpā tika atklāta 13 raunēniešu izstāde “Rauna manām acīm”. Tajā gan profesionāļu, gan amatieru darbi.
“Pierastas vietas parādītas no neierasta skatupunkta. Prieks, ka raunēnieši nebaidās uzdrīkstēties. Izstādē ir daba, vēsture, cilvēki un stāsti,” atklāšanā sacīja pagasta pārvaldes vadītāja Linda Zūdiņa, bet raunēniete, viena no plenēra iniciatorēm Justīne Buliņa atgādināja, ka izstādē ir personiski stāsti un katrs savai Raunai var dot savu enerģiju.
Raunēniešu plenērs notika otro vasaru, tajā iesaistot pagasta iedzīvotājus, dodot iespēju radoši izpausties un arī ieraudzīt to, kam ikdienā paskriets garām.
Smiltenes novadā ir tradīcija, vasarā svētkos rīkot jaundzimušo godināšanas pasākumu. 23 Raunas un Drustu pagastā pērn dzimušo bērniņu ģimenes saņēma piemiņas bronzas monētu. Tās aversā attēlots bērna plaukstiņas nospiedums, bet reversā — Smiltenes novada pašvaldības logo un sauklis “Smiltenes novadā sanāk!”. Tā ir simboliska pateicība ģimenēm par izvēli dzīvot un audzināt bērnus Smiltenes novadā, kā arī cieņas apliecinājums ģimeniskām vērtībām.
Pēc svinīgā pasākumi, bērnus gaidīja jautra rotaļu programma bērniem “Diena kūst kā saldējums”, kas noslēdzās ar kopīgu mielošanos.
Raunas vārds ik gadu skan mūzikā. Īpašs bija pazīstamās operdziedātājas Ineses Galantes un jauno talantu koncerts pilsdrupu iekšpagalmā. Klusais vakars, saulriets un skaista mūzika pārņēma ikvienu no vairāk nekā 300 klausītājiem. Šī bija vienīgā iespēja šovasar dzirdēt Inesi Galanti koncertā ārpus viņas rīkotā festivāla “Summertime — aicina Inese Galante” Jūrmalā. Pēc koncerta pazīstamās mākslinieces teiktais, ka Raunas pilsdrupu iekšpagalms ir konkurētspējīgs ar Cēsīm un Siguldu, lai te notiktu operas svētki.
“Katrreiz rīkojot svētkus, domāju, lai tajos būtu kas savs katrai paaudzei. Bija gandarījums, ka grupas “YŪT” akustiskais koncerts patika ne tikai jaunajai paaudzei. Mārtiņš Kanters un Ieva Sutugova, izpildot skaistākās un iemīļotākās Raimonda Paula dziesmas, protams, iekaroja daudzas sirdis,” saka Raunas Kultūras centra vadītāja Linda Vecgaile un atzīst, ka Raunas vārda dienas svinēšana ir iedzīvojusies tradīcija un katru gadu gaviļniecei un tās viesiem ir jāizdomā kāds pārsteigums.