PIESLĒGTIES
Piektdiena, 21. augusts
Vārda dienas: Bernhards, Boriss, Rojs
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Vārda dienā katrai paaudzei kas savs

Sarmīte Feldmane
03:00, 21. Aug, 2026
1

Pāri laikiem. Raunas pilsdrupu iekšpagalmā dzied Inese Galante un Artjoms Safronovs. FOTO: no albuma

Svētdien Rauna pamodās mūzikas un prieka piepildīta. Vārda diena nosvinēta kopā ar ciemiņiem no kaimiņu novadiem, un visus priecēja Latvijā pazīstami mūziķi.

Gatavojoties svētkiem, raunēnieši nesa ziedus, lai izrotātu pa­sākumu norises vietas. Inte­re­senti bija aicināti piedalīties plenērā un gleznojumos, fotogrāfijās un citās tehnikās parādīt savu Raunu. Vārda dienas ieskaņā pamatskolas pagrabtelpā tika atklāta 13 raunēniešu izstāde “Rau­­na manām acīm”. Ta­jā gan profesionāļu, gan amatieru darbi. 

“Pierastas vietas parādītas no neierasta skatupunk­ta. Prieks, ka raunēnieši nebaidās uzdrīkstēties. Izstādē ir daba, vēs­ture, cilvēki un stāsti,” at­klā­šanā sacīja pagasta pārvaldes va­dītāja Linda Zūdiņa, bet raunēniete, viena no plenēra iniciatorēm Justīne Buliņa atgādināja, ka izstādē ir personiski stāsti un katrs savai Raunai var dot savu enerģiju.

Raunēniešu plenērs notika otro vasaru, tajā iesaistot pagasta iedzīvotājus, dodot iespēju ra­doši izpausties un arī ieraudzīt to, kam ikdienā paskriets garām.

Smiltenes novadā ir tradīcija, vasarā svētkos rīkot jaundzimušo godināšanas pasākumu. 23 Raunas un Drustu pagastā pērn dzimušo bērniņu ģimenes saņēma piemiņas bronzas monētu. Tās aversā attēlots bērna plaukstiņas nospiedums, bet reversā — Smiltenes novada paš­valdības logo un sauklis “Smiltenes novadā sanāk!”. Tā ir simboliska pateicība ģimenēm par izvēli dzīvot un audzināt bērnus Smiltenes novadā, kā arī cieņas apliecinājums ģimeniskām vērtībām.
Pēc svinīgā pasākumi, bērnus gaidīja jautra rotaļu programma bērniem “Diena kūst kā saldējums”, kas noslēdzās ar kopīgu mielošanos.

Raunas vārds ik gadu skan mūzikā. Īpašs bija pazīstamās operdziedātājas Ineses Galantes un jauno talantu koncerts pilsdrupu iekšpagalmā. Klusais vakars, saulriets un skaista mūzika pārņēma ikvienu no vairāk nekā 300 klausītājiem.   Šī bija vienīgā iespēja šovasar dzirdēt Inesi Galanti koncertā ārpus viņas rīkotā festivāla “Summertime — aicina Inese Galante” Jūrmalā. Pēc koncerta pazīstamās mākslinieces teiktais, ka Raunas pilsdrupu iekšpagalms ir konkurētspējīgs ar Cēsīm un Siguldu, lai te notiktu operas svētki.

“Katrreiz rīkojot svētkus, domāju, lai tajos būtu kas savs katrai paaudzei. Bija gandarījums, ka grupas “YŪT” akustiskais koncerts patika ne tikai jaunajai paaudzei. Mārtiņš Kanters un Ieva Sutugova, izpildot skaistākās un iemīļotākās Rai­monda Paula dziesmas, protams, iekaroja daudzas sirdis,” saka Raunas Kultūras centra vadītāja Linda Vecgaile un atzīst, ka Raunas vārda dienas svinēšana ir iedzīvojusies tradīcija un katru gadu gaviļniecei un tās viesiem ir jāizdomā kāds pārsteigums.

Vasaras vakars. Koku paēnā mūzika skan īpaši romantiski.
FOTO: no albuma

Komentāri

Jenny
05:26, 21. Aug, 2026
Finanšu krāpšana ne tikai atņem jūsu naudu — tā iznīcina jūsu iztikas līdzekļus, uzticību un emocijas. Pēc tam, kad zaudēju savus ietaupījumus, jutos bezcerīgi. Tad atradu atgūšanas speciālistu, kurš pārskatīja manu lietu, atklāja patiesību un palīdzēja man atgūt manus līdzekļus. Viņu profesionalitāte un centība visu mainīja. Ja esat apkrāpts, nepadodieties — ir eksperti, kas var palīdzēt jums atgūt naudu. Sazinieties ar viņiem, izmantojot trustwave.cyberdefense@ gmail com.
PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Pabūt vienatnē un saprast sevi

09:34, 18. Aug, 2026
16

Dainis Kazaks: “Aptieciņai esmu es”

09:27, 17. Aug, 2026

Droši braucējiem un gājējiem, skaisti ainavā. Jauns celiņš

03:00, 16. Aug, 2026
2

Uz Drustiem sakārto ceļu, ko sabojāja smago konstrukciju piegāde

03:00, 17. Aug, 2026
2

Kosmosa izziņas centrs nav muzejs — visu drīkst pataustīt

21:31, 15. Aug, 2026

Ūdeņraža pārvads. Daudz neskaidrību

23:40, 18. Aug, 2026
1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Jauni laiki, jaunas atkarības

01:18, 21. Aug, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pakalpojums pieejams uz papīra, bet ne realitātē

12:23, 18. Aug, 2026
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Jau atkal izglītība

10:20, 17. Aug, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Skaista, lai kā to saucam

21:19, 16. Aug, 2026
1
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Laimīgā dzīve bez lielās laimes

21:19, 15. Aug, 2026

Tautas balss

Paldies, ka pamanīja un glāba

01:19, 21. Aug, 2026
Lasītāja raksta:

“Sirsnīgs paldies cilvēkiem, kuri sestdien ezerā glāba manu dēlu. Viņš ir vīrs pusmūžā, bet viņam […]

Iecere būvēt cita īpašumā

21:24, 16. Aug, 2026
Lasītāja V. raksta:

“Biju uz sapulci par ūdeņraža trases iespējamo būvniecību, kas vestu arī caur Cēsu novadu. Nekādi […]

Avīze palīdzēja

21:24, 15. Aug, 2026
Iedzīvotāja raksta:

“Paldies “Druvai”, ka ceļmalu gar Cēsu–Valmieras šoseju, kur pie pilsētas robežas izbūvēta drošības saliņa, nograntēja. […]

Ielu līmeņi stipri atšķiras. Var sabojāt auto

23:29, 11. Aug, 2026
Cēsniece raksta:

“Lai Cēsīs no Vaļņu ielas iebrauktu atjaunotajā Pļavas ielā, laikam vajadzīgs džips. Zemākas automašīnas var […]

Dīvains priekšlikums

22:39, 10. Aug, 2026
Vilnis raksta:

“Izglītības ministrei gan dīvains priekšlikums ļaut saņemt pamata izglītības atestātu, kaut gala eksāmens nav nokārtots. […]

Sludinājumi

Piedāvā darbu

18:36, 19. Aug, 2026

AUTO KOPŠANAS PAKALPOJUMI CĒSĪS • Salona tīrīšana un ķīmiskā tīrīšana • Virsbūves pulēšana • Lukturu […]

Citi

12:11, 13. Aug, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, sadzīves tehnikas, mēbeļu utilizācija, pagrabu tīrīšana. Visa veida transports. […]

Citi

23:25, 2. Aug, 2026

Veco mēbeļu u.c. lietu utilizācija/izvešana/pārvešana 24826054

Citi

23:22, 2. Aug, 2026

Dažādi darbi-remonta,celtniecība,demontāža, mēbeļu utiliāzācija,zāles pļaušana24826054