PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 26. janvāris
Vārda dienas: Ansis, Agnis, Agneta
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Var ļauties ezeru ledus vilinājumam

Sarmīte Feldmane
02:00, 26. Jan, 2026

FOTO: LETA

Sals veido aizvien biezāku ledus kārtu ezeros. Taču tās biezums ir ļoti atšķirīgs. Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrības inspektori, apsekojot ezerus, arī mēra ledus biezumu.

Piebalgas ezeros Inesī un Alaukstā makšķernieki var justies droši, pastāsta    biedrības vadītājs Ainārs Šteins. Tāpat arī  Zobulā, Nedzī un Brenkūzī. “Bānūzī, Juverī, Ilzes un    Tau­renes ezerā situācija cita. Tie ir dziļi, krastā ledus ir līdz 15 cm biezs, tālāk var būt pieci centimetri. Ezerus ietekmē upes un avoti,” stāsta A. Šteins un uzsver, ka visos Pārgaujas ezeros krasta josla ir droša, bet, piemēram, Ungurā 50 – 60 metrus no krasta ledus kārta ir vien trīs līdz seši centimetri, bet Riebiņā plāns ledus ir jau dažus metrus no krasta.

“Sals uznāca strauji, izveidojās ledus kārta, bet ne bieza, tad uzsniga, sniega kārta neļauj ūdenim sasalt dziļumā. Starp sniegu un ledu ir ūdens. Jāgaida kārtīgs spelgonis, kas izsaldētu cauri sniegam. Piebalgā, kur Alauksts un Inesis, sals bija vēlāk, pēc snigšanas, tāpēc starp sniega un ledus kārtu nav ūdens,” skaidro A. Šteins.

“Zemledus makšķernieki patlaban bauda ziemu. Katrā ezerā kādu var redzēt,” saka A. Šteins un atgādina, ka pašvaldība ir noteikusi: ja ledus biezums ir līdz desmit centimetriem, uz ūdenstilpes atrasties nedrīkst. Ja 15 cm, makšķerēt drīkst tikai tie, kam ir nepieciešamais aprīkojums, biedrība kontrolē, vai makšķerniekam tas ir. Ja ledus biezāks par 15 cm, uz ezera droši var justies ikviens. “Taču katrā ezerā ir bīstamas vietas, visbiežāk upju iztekas, ietekas, kur ledus vienmēr būs plānāks,” uzsver biedrības vadītājs.

Biedrība atpūtas vietās pie Ratnieka Līgatnē un Niniera ezera Cēsu pievārtē sagādājusi malku, ir ugunskura vieta, un brīvdienās var doties piknikā.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Īstais laiks slīdēt pa ledu

02:00, 22. Jan, 2026
2

Ar deju pa dzīvi

21:44, 23. Jan, 2026

Ceļojums atmiņās un kopības sajūta

02:00, 21. Jan, 2026
1

Līvos - robežas, Veselavā - VES

23:53, 20. Jan, 2026

Ar pilnīgu atdevi darbam un prieku piedzīvot katru dienu

21:57, 23. Jan, 2026

Cep makarūnus un saimnieko kafejnīcā

07:23, 20. Jan, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Klusums tomēr skan

22:39, 25. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Peripetijas ap Grenlandi turpinās

20:38, 24. Jan, 2026
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Sakritības ar dokumentālo kino

14:21, 23. Jan, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Kurš pirmais pacels karogu

14:20, 22. Jan, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Grenlande nav Venecuēla

13:22, 19. Jan, 2026
1

Tautas balss

Izdodas eko svece

00:55, 25. Jan, 2026
Lasītāja raksta:

“Pērkam āra sveces, kas deg plastmasas ietvarā, pēc pasākumiem paliek atkritumu kaudzes. Es šoziem pamēģināju […]

Apsekoja, bet nepamanīja

20:52, 23. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” Cēsu novada Sociālā dienesta stāstīto par padarīto un plānoto. Rakstīts, ka Vaives pagastā […]

Piedzēries cilvēks pie transportlīdzekļa stūres - noziedznieks

14:23, 23. Jan, 2026
“Druvas” lasītājs raksta:

“Avīze raksta, ka pilsētas ie­lās viens iereibušais, ar to domājot autovadītāju, kura izelpā alkohola daudzums […]

Seniora ienākumi nesedz vajadzības

14:23, 21. Jan, 2026
Vaives pagasta iedzīvotāja raksta:

“Visi runājam par barikādēm, par Baltijas ceļu, atceramies tā laika notikumus. Mēs ar vīru arī […]

Vakarā nevar redzēt, kur likt kāju

13:21, 19. Jan, 2026
Seniore D. raksta:

“Tā nu ir, ka Cēsīs, Lenču ielā, gar Maija parku līdz krustojumam ar Festivāla ielu, […]

Sludinājumi

Citi

22:30, 9. Jan, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054