Arī “Druva” 20.janvārī pieskatīja, lai neizdziest vienotības ugunskurs Cēsīs, Vienības laukumā. Pirms 35 gadiem, kad lauki ieradās Rīgā, kad gan tehnika, gan dzīvais spēks sargāja pašu ievēlēto valdību, uz barikādēm bija arī mūsu avīzes korespondenti. Būt blakus un arī pašiem būt tiem, kam svarīga sava valsts, bija “Druvas” vērtība tolaik, pirms 35 gadiem, un ir joprojām.
FOTO: Normunds Kažoks
Uzturam barikāžu laika vienotības garu
