Uzņēmēju interesēs maina auto stāvēšanas režīmu

Aizvadītajā ceturtdienā Cēsu centrā uzmanīgākie autobraucēji pamanīja ko nedaudz mainītu
stāvēšanas atļaujas zīmēs, un piektdien arī Cēsu novada pašvaldības mājaslapā parādījies paziņojums par jauno kārtību – pilsētas centrā noteiktos ielu posmos, kas vijas ap Vienības laukumu un Vidzemes koncertzāli, ir pagarināts kritiskais laiks, kad šoferiem jāpieskata sava auto stāvēšanas ilgums.
Ja līdz šim Vaļņu, Raunas, Izstādes un Valmieras ielas, kā arī daļā Uzvaras bulvāra divu stundu stāvēšanas ierobežojums bija spēkā no darba dienas rīta pulksten 8 līdz pēcpusdienai, tas ir, pulksten 15, tagad šo normu nāksies ievērot līdz pat vakaram – pulksten 18.
Sazinoties ar novada Pašvaldības policijas priekšnieku Guntaru Norbutu, “Druva” noprot, ka šāds lēmums pieņemts, ievērojot vietējo uzņēmēju viedokli. Uzņēmējiem svarīgi, lai klientiem ir iespēja piebraukt un uz laiku atstāt savu auto, lai iepirktos veikalā vai ieietu kafejnīcā, bet nereti pēcpusdienā, kad laika ierobežojuma nav, automašīnas stāvvietās tiek atstātas uz daudzām stundām. Šajās ielās ir gan pārtikas un alkoholisko dzērienu veikali, gan frizētavas, floristu veikaliņi, kancelejas preču tirdzniecības vietas un vēl citi, kam darba laiks beidzas ne ātrāk par plst.17, 18.
Taujāts, kādēļ izmaiņas veiktas tieši šobrīd, ne vasarā, G.Norbuts saka, ka sezonai neesot bijusi izšķiroša nozīme. Savukārt par to, vai nebija iespējams uzlikt kādas pamanāmākas norādes par mainīto auto stāvēšanas laiku, piemēram, ceļa zīmēm dzeltenas apmales, lai pārmaiņas noteikumi vismaz sākotnēji būtu labāk pamanāmi, pašvaldības policijas priekšnieks pārliecināts, ka uzreiz netikšot piemēroti sodi, tikai brīdinājumi un aizrādījumi. Pēc noteikta laika – tad gan. “Taču katram cilvēkam ir arī tiesības, ja viņš saņem šādu sodu, rakstīt iesniegumu un visu situāciju izskaidrot,” piebilst G.Norbuts, apliecinot, ka viņš pats personīgi izskatot katru šādu iesniegumu un tad pieņemot lēmumu par tā pamatotību.
Komentāri