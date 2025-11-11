PIESLĒGTIES
Trešdiena, 12. novembris
Vārda dienas: Kaija, Kornēlija
Uzņēmēju interesēs maina auto stāvēšanas režīmu

Līga Salnite
00:00
12.11.2025
19
Img 20251110 134519

FOTO: Līga Salnite

Aizvadītajā ceturtdienā Cēsu centrā uzmanīgākie autobraucēji pamanīja ko nedaudz mainītu
stāvēšanas atļaujas zīmēs, un piektdien arī Cēsu novada pašvaldības mājaslapā parādījies paziņojums par jauno kārtību – pilsētas centrā noteiktos ielu posmos, kas vijas ap Vienības laukumu un Vidzemes koncertzāli, ir pagarināts kritiskais laiks, kad šoferiem jāpieskata sava auto stāvēšanas ilgums.

Ja līdz šim Vaļņu, Raunas, Izstādes un Valmieras ielas, kā arī daļā Uzvaras bulvāra divu stundu stāvēšanas ierobežojums bija spēkā no darba dienas rīta pulksten 8 līdz pēcpusdienai, tas ir, pulksten 15, tagad šo normu nāksies ievērot līdz pat vakaram – pulksten 18.

Sazinoties ar novada Paš­valdības policijas priekšnieku Guntaru Norbutu, “Druva” noprot, ka šāds lēmums pieņemts, ievērojot vietējo uzņēmēju viedokli. Uzņēmējiem svarīgi, lai klientiem ir iespēja piebraukt un uz laiku atstāt savu auto, lai iepirktos veikalā vai ieietu kafejnīcā, bet nereti pēcpusdienā, kad laika ierobežojuma nav, automašīnas stāvvietās tiek atstātas uz daudzām stundām. Šajās ielās ir gan pārtikas un alkoholisko dzērienu veikali, gan frizētavas, floristu veikaliņi, kancelejas preču tirdzniecības vietas un vēl citi, kam darba laiks beidzas ne ātrāk par plst.17, 18.

Taujāts, kādēļ izmaiņas veiktas tieši šobrīd, ne vasarā, G.Norbuts saka, ka sezonai neesot bijusi izšķiroša nozīme. Savukārt par to, vai nebija iespējams uzlikt kādas pamanāmākas norādes par mainīto auto stāvēšanas laiku, piemēram, ceļa zīmēm dzeltenas apmales, lai pārmaiņas noteikumi vismaz sākotnēji būtu labāk pamanāmi, pašvaldības policijas priekšnieks    pārliecināts, ka uzreiz netikšot piemēroti sodi, tikai brīdinājumi un aizrādījumi. Pēc noteikta laika – tad gan. “Taču katram cilvēkam ir arī tiesības, ja viņš saņem šādu sodu, rakstīt iesniegumu un visu situāciju izskaidrot,” piebilst G.Norbuts, apliecinot, ka viņš pats personīgi izskatot katru šādu iesniegumu un tad pieņemot lēmumu par tā pamatotību.

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
5
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
49
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
26
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
25
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
24

Tautas balss

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
6
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

Lācis mūsdienās

09:23
12.11.2025
5
Seniors raksta:

“Klausos, kā speciālisti televīzijas radījumā saka, ka lāči ienākuši Latvijā un mums ar tiem turpmāk jāsadzīvo. Protams, lāči senāk dzīvojuši Latvijas teritorijā, bet tie pamazām izmedīti, jo bijuši bīstami ganāmpulkiem un arī cilvēkiem. Tagad cenšamies atjaunot plēsīgo dzīvnieku populāciju, bet, šķiet, neaizdomājamies, ka saimnieciskā darbība un cilvēku dzīves­veids simts gados pilnībā mainījies. Vide atšķiras no […]

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
27
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
22
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
24
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

