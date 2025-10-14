PIESLĒGTIES
Trešdiena, 15. oktobris
Vārda dienas: Vilhelmīne, Minna
Uz Vidzemi zelta rudeni lūkoties

Sarmīte Feldmane
00:00
15.10.2025
4
Ruden2

Rudens noskaņa. Cēsu Maija parks. FOTO: Sarmīte Feldmane

Ja vasarā daudzu ceļi ved uz jūru, tad rudenī uz Vidzemi. Kur gan citur vēl ieraudzīt zelta rudeni ainavā, pilsētās un parkos, pastaigu takās.

Sestdien laikapstākļi neļāva sēdēt mājās, saule, lapkritis mudināja doties dabā. Un daudzu ceļi atveda uz Cēsīm. Pilsētas parkos bija daudz  nesteidzīgu cilvēku.

“Atbraucām no Limba­žiem. Tur arī ir skaisti, bet    nav tādu parku, te katrs citāds, viens par otru krāsaināks,” par iespaidiem Cēsīs priecājās Mežapu­ķu ģimene – Elīna, Anna un Kristīne. Kristīne vēl piebilda, ka pa ceļam, kā jau rudens ceļojumā, baudījušas rudens lauku un mežu ainavas.   

Ne tikai parki priecēja zelta rudens meklētājus, arī lapām piebirušās ielas, Pils dārzs, pilsdrupu apkaime.

“Apmeklētāju daudz vairāk nekā citās dienās, arī iepriekšējās sestdienās. Daudzi pilsdrupās pavadīja ilgu laiku, pastaigājās, piesēda, priecājās par rudens krāsām, fotografēja piemiņai,” pastāstīja Cēsu muzeja Apmeklētāju centra speciāliste    Laura Repsone    un piebilda, ka apmeklētāji bijuši no Kurze­mes, Latgales, Zemgales un Rīgas, arī no daudzu zelta rudens baudītāju izslavētās Si­guldas.

“Kaut svētdien laikapstākļi nebija tie patīkamākie, tie, kuri bija ieplānojuši, tie atbrauca uz Cēsīm. Apmeklētāju muzejā gan bija mazāk,” teica Ap­meklētāju centra speciāliste.   

Lielstraupes pils tūrisma speciāliste Rudīte Vasile atgādināja, ka zelta rudens krāsas var labi redzēt, uzkāpjot pils tornī. Tad paveras skats uz Baukalnu, Vārnkalnu, Maz­strau­pes pili. “Arī parks no augšas ir skaists. Kļavas gan mūspusē vairāk dzeltenos toņos. Braucot cauri Straupei, ozoli šoruden zaļgandzeltenīgi,” vērojumos dalījās straupiete un piebilda, ka brīvdienās, īpaši sestdien, apmeklētāju bijis daudz. Pilī pabija gan tūristu grupas, gan ģimenes. Ciemiņi lielākoties bijuši no Rīgas, bet arī Zemgales un Igaunijas. “Visi brauca Vidzemē zelta rudeni lūkoties,” uzsvēra R.Vasile.

Arī turpat kaimiņos, viņpus Gaujai, Līgatnē, tūristu bija daudz. Darba dienās klusā pilsēta bija atdzīvojusies. “Šis rudens ir ļoti skaists. Kļavas ir sarkanas, oranžas, dažai vienā zarā lapas tumši sarkanas, pārējos dzeltenas. Arī kārkli, kas parasti nobirst pelēkbrūni, ir dzeltenām lapām, ozoliem lapas zeltaini brūnas, bet kastaņām medus brūnas,” zelta rudeni krāsu paletē ieskicēja Līgatnes Amatu mājas vadītāja Daina Birne un uzsvēra, ka uz Līgatni dodas tie, kuri vēlas staigāt, un te ik soļa paveras cita ainava.    Ja uzkāpts Skolas kalnā, tad vien retais neiegriežas Amatu mājā.

Arī Piebalgas rudens ainava mudināja turp doties. Pakalni, lejas, lauki un meži, atliek tikai izmest līkumus pa dažādiem ceļiem, un rudens krāsainība noķerta.

“Sestdien muzejā bija ļoti daudz apmeklētāju. Daudzi tā arī teica: “Braucām uz zelta rudeni,”” pastāstīja Kārļa Skalbes muzeja “Saulrieti” vadītāja Ilona Muižniece un piebilda, ka ikviens novērtējis skatu no rakst­nieka mājas balkona uz Alauk­stu.

“Te ir, kur nesteidzīgi pastaigāties, varēja aiziet uz “Incē­niem”, līdz pirtiņai, ezermalai. Bija prieks, ka apmeklētāji nesteidzās, viņi patiesi baudīja zelta rudeni “Saulrietos”,” teica I.Muižniece un atklāja, ka šoruden Vecpiebalgas pusē lapās maz koši sarkanās krāsas,    tās lielākoties iekrāsotas dzeltenas un oranžas.

Visi tūrisma nozarē iesaistītie ir vienisprātis, ka gan jau līdz nākamajām brīvdienām    vējš vēl    nepagūs    kokiem aizpūst visas krāsainās lapas. Zelta rudens Latvijā turpināsies, un arī mākoņainā un lietainā dienā pasaule nebūs pelēka.

Domas un viedokļi

Anna Kola
Anna Kola

Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

09:36
13.10.2025
17
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
26
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
32
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
25
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
34

Tautas balss

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
15
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
45
1
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
37
Lasītājs raksta:

“Lasu, ka Cēsīs, Pils dīķī, ievietos mākslīgo salu. Tajā stādīs augus, kas samazinās nevajadzīgās barības vielas ūdenī. Dīķis būšot tīrāks. Tas, protams, labi, bet tajā pašā laikā zinām, cik grūti valstī ar naudu, ka arī pašvaldībām tās nav par daudz, taču mēs to tērējam projektiem, kas patlaban nebūt nav svarīgākie. Ir tik daudz citu aktuālāku […]

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
31
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
54
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Sludinājumi

Citi

23:57
09.10.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

21:57
01.10.2025
21

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
39

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998