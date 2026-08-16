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Uz Drustiem sakārto ceļu, ko sabojāja smago konstrukciju piegāde

Sarmīte Feldmane
03:00, 17. Aug, 2026

Ainava mainījusies. Vēja elektrostaciju stabi Drustu apkaimē redzami pa lielu gabalu. FOTO: Iveta Rozentāle

Vēja parka “Augstkalni” būvnieks atjauno autoceļu Vidzemes šoseja–Drusti. “Dru­va” vairākkārt rakstīja, ka intensīvā smago automašīnu kustība bojā ceļus un rada iedzīvotājiem neērtības, kā arī drošības riskus. Tā kā smagās konstrukcijas vēja elektrostacijai ir piegādātas, būvnieks var sakārtot ceļu. Izvērtējot brauktuves stāvokli, tiek pastiprināta virskārta, kā arī atsevišķās vietās veikta pārbūve. Šomēnes darbi jāpabeidz, tad tos pieņems VSIA “Latvijas Valsts ceļi” speciālisti.

“Ar tik plašas infrastruktūras būvniecību, izmantojot neatbilstošu ceļu tīklu, saskārāmies pirmoreiz. Risinājumi tika rasti, esam mācījušies no šīs pieredzes, un tā nebija vienkārša. Objektīvi ir jānošķir, cik iedzīvotājiem tas bija ceļu izaicinājums, cik attieksme pret vēja elektrostaciju. Iedzīvotājiem ir jānodrošina mobilitāte, “Dru­vai” atzina “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.   

Būvnieks vēja turbīnu komponentu piegādei izmanto autoceļu Drusti–Launkalni. 

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