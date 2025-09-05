PIESLĒGTIES
Sestdiena, 6. septembris
Vārda dienas: Maigonis, Magnuss, Mariuss
Upēm ir tiesības brīvi plūst

Sarmīte Feldmane
00:00
06.09.2025
9
Steins Lencupe

Lenčupe. Veicot ūdensteces sakopšanu, jāsabalansē brīvais upes plūdums, lai šķērskoku sadambējumi augšpusē neveidotu dubļu un smilšu nosēdumus, tā degradējot zivju dzīves telpu. FOTO: no albuma

Lai arī šī vasara nodrošina upēs augstu ūdens līmeni, tas netraucē Gaujas Ilgtspējī­gas attīstības biedrībai īstenot iecerēto – tīrīt mazās upes.

 “Mazajās upēs ūdens noskrien ātri. Jautājums ir par darbiem Gaujā, plānā ir attīrīt Sikšņu krāces pie Virešiem, ja laiks kā šajā dienās, tad nākamnedēļ varēsim strādāt, lai atbrīvotu straujteci. Dabiskajam lašu nārstam tā ir svarīga vieta, bet aizaugusi ar zālēm, meldriem,” vakar pastāstīja biedrības vadītājs Ainārs Šteins.

Viņš atgādina, ka Gaujas mazās pietekupes ir svarīgas lašveidīgo zivju nārstam, tajās nedrīkst būt aizsprosti, kas ierobežo zivju migrāciju. Šajās dienās septiņu kilometru posmā tiek attīrīts Raunis, jau pabeigti darbi 3,95 km Lenčupes posmā. Šovasar tīrīta arī Vildoga.

“Patiesībā visas upes ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī, to tecējumu aizsprosto koku sagāzumi, bebru dambji. Cēsu novada ūdensobjektu apsaimniekošanas koncepcijā paredzēts un biedrībai deleģējuma līgumā viens no uzdevumiem ir upju tīrīšana,” pastāsta A.Šteins un uzsver, ka upes vienmēr atradīs ceļu, bet katras reljefa izmaiņas nozīmē, ka tiek izskalots liels daudzums smilšu un izjaukts grunts substrāts. “Mums bieži saka, ka gadu tūkstošiem upe ir tecējusi, bet uzreiz piebilstu, ka gadu tūkstošiem cilvēki par to ir rūpējušies. Pirmskara Latvijā, ja īpašuma teritorijā bija upe, saimniekam bija pienākums rūpēties, lai neveidojas krasta erozija, lai ūdenī nav koku. Tādi noteikumi ir arī kaimiņvalstīs. Diemžēl īpaši pēdējās desmitgadēs par to nav domāts. Līgatnes upē bija divarpus metru augsti bebru dambji. Lenčupe pirms gadiem tika tīrīta, tur darba bija mazāk, Raunī darāmā netrūkst,” stāsta A.Šteins.

Viņš arī atgādina, ka likumdošana nav labvēlīga upēm, birokrātiski šķēršļi ierobežo tos, kuri pie mājas gribētu iztīrīt upīti, kā arī tas, protams, prasa ieguldījumus. Klimata un enerģētikas ministrija jau strādā, lai veiktu izmaiņas likumos un noteikumos.

A.Šteins min klasisku birokrātijas piemēru. “Tam, kurš grib tīrīt upi, vispirms jāizlasa Ministru kabineta noteikumi Nr.475, ja sapratis, kas upē darāms, jāatrod vismaz 500 eiro, lai iegūtu nepieciešamos sertifikātus un atzinumus, jo sertificēti eksperti novērtē situāciju ūdenstilpē, veic upes posma zinātnisko izpēti, zivju uzskaites monitoringu. Tikai tad Valsts vides dienests izsniegs tehniskos noteikumus un var doties tīrīt upi,” atklāj biedrības vadītājs.

Biedrība darbus veic, izmantojot pašvaldības atvēlēto finansējumu, projektā piesaistot atbalstu no Zivju fonda, kā arī naudu, kas iekasēta par licencēto makšķerēšanu tieši Gaujā, ne ezeros. Palīgos tiek aicināti arī spēcīgi vīri, jo darbs ir fiziski smags. A.Šteins pauž gandarījumu, ka ir cilvēki, kuri piesakās darīt, tāpat ir darba kolektīvi, kuri vēlas pabūt dabā, kopā fiziski pastrādāt.

“Bieži jautā, kāpēc iejaucamies dabā. Koki upē jau nav nekas slikts. Piemēram, Skandināvijā, kur upes grunts substrāts ir akmeņi un krastu josla akmeņos, upēs speciāli tiek ievietoti koki, lai zivīm būtu dzīvotnes, lai mainītu straumes tecējumu, to bagātinātu ar skābekli. Arī mūsu upēs koki biežāk dara labu nekā ļaunu. Aiz tiem tiek izskalotas bedres, kas ir dabiskās dzīvotnes zivīm. Veicot ūdensteces sakopšanu, to ļoti ņemam vērā. Svarīgi sabalansēt brīvo upes plūdumu, lai šķērskoku sadambējumi augšpusē neveidotu dubļu un smilšu nosēdumus, tā degradējot zivju dzīves telpu. Mazinoties upes plūdumam,  tādās vietās vasaras mēnešos ūdens ātri uzsilst, tās arī ir barības vielām nabadzīgas. Protams, HES, dīķu un citu uzpludinājumu negatīvo ietekmi nevar neredzēt,” skaidro biedrības vadītājs.

Jau rudenī tiks vērtēts, kurās upēs tiks strādāts, taps nākamā gada plāni. “Gaujas mazajās pietekupēs darba ir ļoti daudz,” atgādina A.Šteins.

Met šautriņas, spēlē dvieļu bolu un šķiro pupiņas

00:00
05.09.2025
28

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” šovasar uz sportiskām un jautrām spēlēm sagaidīja sešas komandas, vienaudžus no Cēsu, Amatas, Nītaures, Zaubes un Ogres novada Ķeipenes puses. Sacentās gan individuāli, gan komandu vērtējumā. Komandas bija lielas – vairāk nekā desmit cilvēku sastāvā. Kā jau sacensībās pienākas, bija arī atklāšanas parāde, kurā komandas iepazīstināja ar sevi, notika kopīga iesildīšanās, […]

Zaube Sports

Kokmateriālus glabās ūdenī

00:00
04.09.2025
35

Divas dienas Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā strādāja Eiropas mantojuma organizācijas brīvprātīgo    komanda. Viņu mērķis bija, izmantojot vēsturisko darbarīku replikas, izgatavot vienu 9.,10.gadsimta mājiņu. Deviņi jaunie un topošie arhitekti, arheologi, restauratori, jaunieši, kas saistīti ar materiālā mantojuma saglabāšanu, kam interesē tradicionālā celtniecība, iepazina ezerpils vēsturi un šodienu, apguva jaunas prasmes un uzreiz lika lietā. Brīvprātīgie […]

Brivpratigie

1.septembris – sākas zinību ceļš

00:00
03.09.2025
118

Rāmuļu pamatskolā 1.septembra rīts atnāca darbīgs. Skolas saime – pedagogi, tehniskie darbinieki – izrotāja estrādi, lai radītu svētku noskaņu gan skolēniem, gan vecākiem. Dzeltenas, saules staru pielietas puķes aizbaida pelēkos mākoņus un sagaida savējos. Skolēni satraukti un arī priecīgi par atkalredzēšanos, un vien sarunās dažs piemin, ka ir žēl, ka vasara beigusies. Īpaša, protams, šī […]

Sept

Pabeigta pirmā atjaunošanas kārta Konrāda kvartālā Cēsīs

00:00
02.09.2025
108

Atvērto durvju dienā, 26.augustā, saņemot apsveikuma vārdus no Cēsu novada paš­valdības pārstāvjiem un citiem viesiem, “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ļāva ciemiņiem iepazīt atjaunoto dizaina viesnīcu “Mācītāja māja”. Ar šo “Draugiem Group” uzņēmums “Mājas Cēsīs” ir pabeidzis pirmās kārtas atjaunošanas darbus topošajā Konrāda kvartālā. Visa kvartāla pabeigšana plānota nākamgad, radot jaunu kultūras un mākslas telpu […]

Mâcîtâja Mâja 2 Ag

Piestāt pārdomās. Cēsis. Keramika

00:00
01.09.2025
71

Cēsu Izstāžu zālē apskatāmas trīs izstādes – divas aizved keramikas pasaulē, bet viena tapusi Cēsīs un stāsta par pilsētu un atklāj pilsētniekus. Redzēt gadiem krāto Biedrība “artCēsis” kopš 2012. gada ik vasaru rīko plenērus profesionāliem māksliniekiem. Ik reizi tiek izvēlēta tēma vai glezniecības tehnika, kurā top gleznas. Pa šiem gadiem to sakrājies daudz. Izstādes atklāšanā […]

Izst Nama2

Kā skolas gatavas jaunajam mācību gadam

00:00
31.08.2025
284

Klāt septembris. Skolas gatavojas nākamnedēļ sākt jauno mācību gadu. Cēsu novadā trīs izglītības iestādēs turpinās remonts, kas iesākts pērn. Priekuļu pamatskolas ēka ir plaša, tajā pārbūvei līdztekus notiek mācību darbs. Nītaures pamatskola līdz gada beigām strādās ēkā, kur darbojas pašvaldības iestādes. Virtuve skolas ēkā gan jau izremontēta, tur pirmsskolēniem un skolēniem gatavos pusdienas. Vērienīgi būvdarbi […]

Cësu Vidusskola

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
26
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
13
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
27
Anna Kola
Anna Kola

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
41

Tautas balss

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
26
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
34
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
24
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
26
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Sludinājumi

Citi

22:06
23.08.2025
17

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
18

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998