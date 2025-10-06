PIESLĒGTIES
Otrdiena, 7. oktobris
Vārda dienas: Daumants, Druvvaldis
Turpināt mācīties un iedvesmot skolēnus

Iveta Rozentāle
00:00
07.10.2025
17
Skolotajas (2)

Lielisks papildinājums skolas kolektīvam. Liene Fomina ir sākumskolas skolotāja, Vineta Kļaviņa skolotāja palīdze un keramikas pulciņa vadītāja, Elīna Āboliņa pedagoģe un bibliotekāre. FOTO: Iveta Rozentāle

Trīs novadnieces – raiskumiete Liene Fomina, cēsniece Vineta Kļaviņa un Elīna Āboliņa, kas dzīvo Kārļos, – Latvijas Universi­tātes Cēsu filiālē apgūst bakalaura studiju programmu “Sākumizglītības skolotājs” un arī strādā Cēsu Bērzaines pamatskolā. “Druva”    jaunās pedagoģes uzrunāja Skolotāju dienas, 5.oktobra, gaidās.

Visas trīs studē trešajā kursā un ir lielisks papildinājums skolas kolektīvam. Liene Fomina ir sākumskolas skolotāja, Vineta Kļaviņa skolotāja palīdze un keramikas pulciņa vadītāja, Elīna Āboliņa pedagoģe un bibliotekāre.

Elīna vienmēr vēlējusies būt skolotāja, viņas vēlme ir palīdzēt bērniem attīstīties, lai viņi dzīvē izmantotu visas savas iespējas. Arī Vinetai vienmēr paticis darboties ar bērniem, un vidusskolā viņa aizvien vairāk izjuta to kā savu aicinājumu. Savukārt Liene, lai gan skolas gados izpalīdzējusi pieskatīt mazuļus, atklāj, ka uzaicinājums un arī pašas lēmums kļūt par skolotāju nācis ļoti negaidīti, vairāk – lai pielāgotos tā brīža dzīves apstākļiem. “Tā kā pirms tam esmu studējusi, lai apgūtu vēl divas profesijas, kurās mācības nepabeidzu, varu secināt, ka šī bija pirmā, ko nav gribējies pamest ne brīdi, nav bijusi doma, ka tas nav man. Tieši pretēji – sapratu, ka šis ir mans ceļš,” teic Liene.

Vērtējot, kādas īpašības visvairāk ir noderīgas pedagoga profesijā, skolotāja uzsver, ka tā ir elastība, spēja pielāgoties, kā arī pilnīgi noteikti pacietība. Vineta piekrīt, kā arī izceļ spēju iejusties cita cilvēka situācijā: “Jo izprotošāki esam, jo labāk skolēniem varam palīdzēt.” Tāpat jaunās pedagoģes uzsver, ka būtiska ir skolotāja prasme saredzēt bērna talantus, to īpašo, kas katrā ir, un to izcelt.

Daloties pārdomās, kāpēc vēlas strādāt par skolotājām,  E. Āboliņa teic, ka viņai patīk saskatīt katrā bērnā labo un palīdzēt to pilnveidot. Arī V. Kļaviņai ir gandarījums iedvesmot skolēnus un redzēt, kā viņi pilnveidojas, attīstās, pateicoties viņas kā pedagoģes darbam: “Sākumskolā ļoti labi redzams, ar kādām zināšanām bērns atnāk 1. klasē, un kādas, pateicoties skolotājam, tās ir mācību gada noslēgumā. Patīkami redzēt savu ieguldījumu un rezultātu.”

L. Fomina ar smaidu teic, ka brīžiem jau šķiet, ka bērns laiž gar ausīm skolotāja teikto, bet pēc tam var redzēt, ka ir gan sadzirdējis, gan sapratis. “Neviena diena skolā nav vienāda. Lai arī stundu saraksts ir viens, izaicinājumi ir dažādi, tiem jāmāk pielāgoties, jāspēj tos atrisināt. Kādreiz šķita, ka skolotājam ir jāzina viss, mūsdienās esam sapratuši, ka arī skolotājs var kļūdīties vai kaut ko nezināt, bet, ja bērns pajautās, pedagogs vienmēr noskaidros atbildi. Skolotājs mācās vienmēr, visu mūžu. Un tas ir dinamisks darbs, kurā bez emocijām neiztikt. Nav iespējams vienkārši novadīt stundas un doties mājās. Pedagogs nav tikai stundu vadītājs, viņš ir cilvēks, no kura skolēns mācās, ar kuru sadraudzējas un kuram uzticas. Ja ir audzināmā klase, tad tie ir kā savi bērni, kuriem no rīta apjautāties, kā veicies, ko brīvdienās darījuši. Ar bērniem veidojam draudzīgas attiecības, lai viņi jūtas labi. Pirms sāku darbu skolā, strādāju bērnudārzā. Biju tur aizgājusi ciemos, un bērni bija tik priecīgi mani redzēt, lēca klēpī, priecājās, ka atnākusi audzīte. Tas liek saprast, ka patiesā alga ir šī – emocijas un prieks, ko varu piedzīvot,” atzīst Liene.

“Tas ir darbs, kurā nav rutīnas,” saka Vineta. “Tajā nav viena pareizā risinājuma, skolotājam jāspēj būt radošam, kā arī jārada vide, lai skolēni justos pieņemti un droši. Tas palīdz viņiem paņemt skolotāja dotās zināšanas un dzīves gudrības. Pedagogi patiesi mainās līdzi laikam, ir atbilstoši mūsdienu bērnu vajadzībām, lai dotu skolēniem labāko. Vislielāko prieku un gandarījumu rada sajūta, ka skolēni aiziet savā dzīvē priecīgi un apmierināti, paņēmuši no skolas visu labāko.”

Vai Ugurmuiža arvien aicina?

09:10
06.10.2025
103

Cēsīs, Gaujas ielā, gabaliņu pirms Gaujas tilta, redzams plakāts, kas aicina uz Raiskuma pagastu, Ungurmuižu, arī tajā esošo restorānu, lai arī novadniekiem zināms, ka Ungurmuižā kādu laiku tas vairs nedarbojas. “Druva” interesējās Cēsu novada pašvaldībā, vai plakātu ir plānots noņemt vai mainīt, lai nemaldinātu iedzīvotājus, tūristus. Cēsu novada Uzņēmējdarbības un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma […]

Garamejot Ungurm (1)

Izveidoti jaunie tūrisma stendi Cēsu novadā

00:00
06.10.2025
164

Cēsu novadā izvietotie jaunie tūrisma informācijas stendi, kas aicina iepazīt apkaimi, dažiem iedzīvotājiem izraisījuši neizpratni. Piemēram, nītaurieši vērtējuši, ka noformējums ir skaists – gleznaina ainava-, taču vērtē, ka tā nav uzņemta viņu pagastā, Nītaurē. Cēsu novada Uzņēmējdarbī­bas un tūrisma pārvaldes vadītāja Dace Eihenbauma pastāsta, ka novadā tiek atjaunoti un kopumā tiks uzstādīti 15 stendi. To […]

Plakats

Eiropas Sporta nedēļas elpa arī “Pērlē”

00:00
05.10.2025
37
2

No 23.-30. septembrim visā Latvijā ar sportiskām aktivitātēm dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem un interesēm norit Eiropas Sporta nedēļa. Sadraudzības sportiskajās aktivitātēs Cēsīs, atbalsta centrā “Pērle” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pagājušajā nedēļā tikās Priekuļu dienas centra, Cēsu un Spāres grupu māju kā arī “Pērles” klienti. Tikšanās bija rīkota kā    Eiropas Sporta nedēļas pasākums, kas Eiropas […]

Be Active 25 (1)

Igauņiem Cēsīs vēstures liecība – Uzvaras piemineklis

00:00
04.10.2025
53
2

Jaukā atvasaras dienā Cēsīs ciemojās Juris Treijs un Enns Tups. Abi cieši saistīti ar Cēsu Uzvaras pieminekļa atjaunošanu. Juris bijis Igaunijas Ārlietu ministrijas sekretārs, Enns atvaļināts Igaunijas Aizsardzības spēku ģenerālleitnants,  bijis arī aizsardzības ministrs. Viņi tikās ar domubiedru, vienu no Uzvaras pieminekļa atjaunošanas idejas virzītājiem Māri Niklasu. “Vienmēr ir prieks būt Cē­sīs,” uzsvēra J.Treijs, bet […]

Nikl Igauni2

Pirmais veltījums skolai simtgadē

00:00
03.10.2025
78

Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas simtgades pirmo koncertu mūzikas draugiem sarūpēja vidusskolas Stī­gu nodaļas audzēkņi, pedagogi un absolventi. “Zīmīgi, ka jubileju, dvēselisko gadu, ieskandina stīgas.    un prātā nāk vārdu salikums    – dvēseles stīgas,” sacīja vidusskolas direktors Vigo Račev­skis. Pēc koncerta viņš pastāstīja, ka līdztekus tradicionālajiem pasākumiem koncertu sniegs katra nodaļa. Tās būs kā […]

Muzskola

Vieno Āraiši, Jānis Apals un atmiņas

00:00
02.10.2025
62
1

“Notici sapnim, tad ne no kā var izcelt veselu pili,” savulaik teicis arheologs, Āraišu ezerpils augšāmcēlējs Jānis Apals. Viņa 95. dzimšanas dienas atcerē Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā satikās tie, kuri reiz piedalījušies arheoloģiskajos izrakumos. “Šī diena ir bagāta sajūtām. Prieks, ka Āraišu vilkme ir dzīva, ka satiekamies tie, kuri te strādājuši  dažādos gados,” uzrunājot savējos, […]

Apal1

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Sākas preses abonēšana 2026.gadam

09:13
06.10.2025
21
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Uzņemtais kurss – uz Eiropu

09:08
06.10.2025
9
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tā nevajadzētu būt

09:07
06.10.2025
20
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
30
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
37

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
16
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
22
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
20
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
28
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
24
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

