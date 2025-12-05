PIESLĒGTIES
Turpina tradīciju - veidot eglīšu aleju

Iveta Rozentāle
00:00
06.12.2025
4
Eglites 25 (2)

Gatavas rotāties. Arī mazās eglītes Rožu laukumā ir gatavas tērpties svētku rotā. FOTO: Iveta Rozentāle

Šonedēļ Cēsīs, Rožu laukumā, alejā izvietotas 25 mazas eglītes, kas ved līdz lielajai svētku eglei. Šajās dienās novadnieki rotās arī īsās eglītes, ļaujoties pērn aizsāktajai tradīcijai, lai svētdien, 7.decembrī, atklātu zaļoksno aleju.

Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Timer­mane-Malēja pastāsta, ka pērn izvietoja 20 eglītes, jo nebija zināms, cik aktīvi iedzīvotāji iesaistīties rotāšanā, pašvaldība arī uzrunāja izglītības iestādes un uzņēmējus piedalīties pasākumā. “Taču, kad eglītes bija izgreznotas, pieteicās vēl citi, kas vēlējās rotāt kociņus, tāpēc sapratām, ka šogad vajag vairāk. Pateicamies “Gata eglēm”, kas šogad atvēlēja 25 mazās skaistules. Kad izsludinājām pieteikšanos, organizācijas aktīvi pieteicās rotāšanai, tieši tik daudz, lai izgreznotu katru eglīti. Daļa rotātāju to darīja jau pērn, bet liela daļa ir jauni dalībnieki,” pastāsta    Kristīne Timermane-Malēja. Līdzīgi kā pērn, arī šogad būs iespēja balsot par tīkamāk noformēto eglīti.

Visaktīvāk iesaistās izglītības iestādes. Akcijā piedalīsies Līvu pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 3. pirms­skolas izglītības iestāde, Prie­kuļu PII “Mežmaliņa”, Jāņ­muižas pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu 1. pamatskola, Cēsu Bērzaines pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, Rāmuļu pamatskola, Cē­su Pilsētas vidusskola, Vidze­mes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Tāpat arī Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, Bērzaines jaunsargi, JDK “Zelta virpulis”.

Eglīšu rotāšanā iesaistīsies arī Cēsu Mazais teātris, dienas aprūpes centrs Priekuļos, Ruc­kas muiža, organizācija “Brī­nummāja”. Tāpat vairāki uzņēmumi: SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, AREI “Prie­kuļu pētniecības centrs”, ceļojumu aģentūra “BaltGo”, SIA “LPP Latvia Ltd – Sinsay”, SIA “Ewart Woods”, A/S “Cēsu alus”, SIA “Cēsu gaļas kombināts” un SIA “Moneo Latvia”.

Svētdien savu eglīšu taku parkā pie Tautas nama ir aicināti veidot arī mārsnēnieši. Vietējie iedzīvotāji šoruden birzītē iestādīja kokus, radot vienojošu notikumu, tagad, gaidot    Ziemas­svētkus, ikviens aicināts piedalīties nākamajā kopīgajā inici­atīvā.

Idejas autore Eva Cielēna pastāsta, ka jau vairākus gadus auklējusi šādu domu, vaicājusi Tautas nama vadītājai par iespējām sarūpēt eglītes un virtenītes, līdz sapratusi, ka jāuzrunā vietējie uzņēmēji, kas ideju varētu atbalstīt. “Mans tētis un es mūsu mežā jau esam nolūkojuši ap 60 eglītēm, un svētdien gaidīšu mārsnēniešus arī ar savējām. Uzrunājot uzņēmējus Uldi Pil­veru, Agri Bernātu, Riču Jaunslavieti un Rolandu Kļa­viņu, visi kā viens bija ar mieru palīdzēt un sponsorēja lampiņu virteņu iegādi vairāk nekā 200 metru garumā. Paldies arī Ingrīdai Zilgalvei un Madarai Melbārdei-Žukovai, kuras man palīdzēja ideju noformulēt vārdos,” teic E. Cielēna.

Ieceri eglītēm Eva noskatījusi Dublinā. Vēl apdomājusi, ka tas varētu būt eglīšu labirints, bet šobrīd palikts pie idejas par izrotātu eglīšu taku: “Esmu sagatavojusi rotājumiem baltas bumbiņas, būs baltās gaismiņu virtenītes, vajadzētu izdoties skaisti. Un tā būsim radījuši vēl vienu acij tīkamu vietu, par ko priecāties gan pašiem, gan tiem, kuri Mārsnēniem brauc cauri.” Līdz ar šo iniciatīvu Tautas nama apkārtne būs skaistā svētku rotā gan tradicionālajā pasākumā “Kopābūšana pirms Zie­massvētkiem”, gan arī tā būs iespēja visiem sanākt kopā, jo šogad pašvaldība Mārsnēnos neorganizēja svinīgu egles iedegšanu.

Gadskārtēji sveic gan pieredzējušos, gan jaunpienācējus Cēsu uzņēmēju vidē

00:00
05.12.2025
97

Cēsu novada uzņēmēji  tikās pašvaldības rīkotā forumā, lai kopīgi atskatītos uz aizvadīto darba gadu un pasniegtu pagodinājumus par paveikto kādā īpašā jomā. Pasākuma ievadā bija iespējams iepazīt vietējos uzņēmējus un viņu produkciju, kam piešķirta preču zīme “Radīts Cēsu novadā”. Pasākumu, kurā ieskatu tautsaimniecībā Latvijā,  reģionā vai novadā sniedz amatpersonas un speciālisti, caurvija uzņēmēju apbalvošana. To […]

Cesu Uznemeju Forums 2025 (25)

Kad vainojams tas, kurš nav klāt

00:00
04.12.2025
339
1

Drustu Tautas namā tikties ar vēja parka “Augstkalni”, ko būvē Drustu un Launkalnes pagastā, būvniekiem un projekta attīstītāju bija sanācis ap pussimts iedzīvotāju. Ne tikai drustēnieši, arī kaimiņi no Jaunpiebalgas. Aktuālākais jautājums – ceļi Drusti – Jaunpiebalga un Drusti – Launkalne. Tos ikdienā izmanto vēja elektrostacijas (VES) būvnieki, no karjera Jaunpiebalgā ved granti, lai ierīkotu pievedceļus […]

Dr Ves

Kino CĒSIS piedalās Eiropas kino naktī un aicina uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu

12:06
03.12.2025
42

Kino CĒSIS, kas darbojas Koncertzālē “Cēsis”, līdz ar vairāk nekā 90 kinoteātriem visā Eiropā svinēs Eiropas kino nakti, 4. decembrī aicinot uz filmas “Buenosairesas meitenes” bezmaksas seansu un sarunu pēc filmas “Māksla kā terapija”. Eiropas kino nakti organizē starptautiskais kinoteātru tīkls “Europa Cinemas” un “Creative Europe MEDIA” – Eiropas Komisijas programma, kas atbalsta Eiropas audiovizuālo […]

Image265 3

Satiekas Cēsu kultūras gada noslēgums un Ziemassvētku gaidīšana

00:00
03.12.2025
89

Cēsu novada pašvaldības iniciatīvas “Cēsis 2025. gada Latvijas kultūras galvaspilsēta” noslēguma notikumi Cēsīs pulcēja apmeklētājus gan koncertzālē, gan pilsētas laukumos. Ar Sergeja Rahmaņinova Trešo klavierkoncertu pianista Daumanta Liepiņa un Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra izpildījumā izskanēja koncerts, kas, kā norādījusi pašvaldība, iezīmēja “muzikālu atskatu uz kultūras galvaspilsētas gadu”. Klausī­tāji ar stāvovācijām pateicās par mūziķu sniegumu, bet […]

Noslegums

Viena dzīve atklāj valsts stāstu

00:00
02.12.2025
62

Cēsu muzejā apskatāma izstāde par Jāni Lapiņu – pedagogu, literātu, Latvijas karoga popularizētāju. Tajā var iepazīt viņa daudzšķautņaino personību, tās veidošanos, uzskatus, domas par Latvijas valsti, izglītību, literatūru. Novadnieki zina, ka veselavietis bija latviešu nacionālā karoga idejas autors. J. La­piņš popularizēja sarkanbaltsarkano karogu ar saulīti. Mazāk zināma viņa pedagoģiskā un literārā darbība, kā arī darbošanās brīvvalsts […]

Lapinss

Atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam

00:00
01.12.2025
105
2

Ar Latviešu strēlnieku apvienības Cēsu nodaļas  uzņēmību atjaunots piemineklis 5. Cēsu kājnieku pulkam. Tas atrodas savā vēsturiskajā vietā, tagadējā Nacionālo bruņoto spēku bāzē “Krusta kazarmas” Rīgā, Grīziņkalnā.  Nedaudz vēstures lappusi paver nodaļas vadītājs Māris Niklass: “1919. gada 18. maijā uz Valmieras pulka rezerves rotas bāzes tika izveidots 2. Cēsu pulks (augustā pārdēvēts par 5. C.K.P.) […]

Pulks

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Tas vēl nav noskaidrots

19:59
04.12.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Vai mākslīgais intelekts nogalinās medijus?

19:58
03.12.2025
24
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ar iepirkumu sarakstiņu rokās

09:50
02.12.2025
32
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
24
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
21

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
29
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
42
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
31
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
35
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
29
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
7

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

11:54
12.11.2025
22

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998