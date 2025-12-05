Turpina tradīciju - veidot eglīšu aleju

Šonedēļ Cēsīs, Rožu laukumā, alejā izvietotas 25 mazas eglītes, kas ved līdz lielajai svētku eglei. Šajās dienās novadnieki rotās arī īsās eglītes, ļaujoties pērn aizsāktajai tradīcijai, lai svētdien, 7.decembrī, atklātu zaļoksno aleju.
Cēsu novada pašvaldības iestādes Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece Kristīne Timermane-Malēja pastāsta, ka pērn izvietoja 20 eglītes, jo nebija zināms, cik aktīvi iedzīvotāji iesaistīties rotāšanā, pašvaldība arī uzrunāja izglītības iestādes un uzņēmējus piedalīties pasākumā. “Taču, kad eglītes bija izgreznotas, pieteicās vēl citi, kas vēlējās rotāt kociņus, tāpēc sapratām, ka šogad vajag vairāk. Pateicamies “Gata eglēm”, kas šogad atvēlēja 25 mazās skaistules. Kad izsludinājām pieteikšanos, organizācijas aktīvi pieteicās rotāšanai, tieši tik daudz, lai izgreznotu katru eglīti. Daļa rotātāju to darīja jau pērn, bet liela daļa ir jauni dalībnieki,” pastāsta Kristīne Timermane-Malēja. Līdzīgi kā pērn, arī šogad būs iespēja balsot par tīkamāk noformēto eglīti.
Visaktīvāk iesaistās izglītības iestādes. Akcijā piedalīsies Līvu pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde, Priekuļu PII “Mežmaliņa”, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsu 1. pamatskola, Cēsu Bērzaines pamatskola, Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, Rāmuļu pamatskola, Cēsu Pilsētas vidusskola, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums. Tāpat arī Cēsu Bērnu un jauniešu centrs, Bērzaines jaunsargi, JDK “Zelta virpulis”.
Eglīšu rotāšanā iesaistīsies arī Cēsu Mazais teātris, dienas aprūpes centrs Priekuļos, Ruckas muiža, organizācija “Brīnummāja”. Tāpat vairāki uzņēmumi: SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”, AREI “Priekuļu pētniecības centrs”, ceļojumu aģentūra “BaltGo”, SIA “LPP Latvia Ltd – Sinsay”, SIA “Ewart Woods”, A/S “Cēsu alus”, SIA “Cēsu gaļas kombināts” un SIA “Moneo Latvia”.
Svētdien savu eglīšu taku parkā pie Tautas nama ir aicināti veidot arī mārsnēnieši. Vietējie iedzīvotāji šoruden birzītē iestādīja kokus, radot vienojošu notikumu, tagad, gaidot Ziemassvētkus, ikviens aicināts piedalīties nākamajā kopīgajā iniciatīvā.
Idejas autore Eva Cielēna pastāsta, ka jau vairākus gadus auklējusi šādu domu, vaicājusi Tautas nama vadītājai par iespējām sarūpēt eglītes un virtenītes, līdz sapratusi, ka jāuzrunā vietējie uzņēmēji, kas ideju varētu atbalstīt. “Mans tētis un es mūsu mežā jau esam nolūkojuši ap 60 eglītēm, un svētdien gaidīšu mārsnēniešus arī ar savējām. Uzrunājot uzņēmējus Uldi Pilveru, Agri Bernātu, Riču Jaunslavieti un Rolandu Kļaviņu, visi kā viens bija ar mieru palīdzēt un sponsorēja lampiņu virteņu iegādi vairāk nekā 200 metru garumā. Paldies arī Ingrīdai Zilgalvei un Madarai Melbārdei-Žukovai, kuras man palīdzēja ideju noformulēt vārdos,” teic E. Cielēna.
Ieceri eglītēm Eva noskatījusi Dublinā. Vēl apdomājusi, ka tas varētu būt eglīšu labirints, bet šobrīd palikts pie idejas par izrotātu eglīšu taku: “Esmu sagatavojusi rotājumiem baltas bumbiņas, būs baltās gaismiņu virtenītes, vajadzētu izdoties skaisti. Un tā būsim radījuši vēl vienu acij tīkamu vietu, par ko priecāties gan pašiem, gan tiem, kuri Mārsnēniem brauc cauri.” Līdz ar šo iniciatīvu Tautas nama apkārtne būs skaistā svētku rotā gan tradicionālajā pasākumā “Kopābūšana pirms Ziemassvētkiem”, gan arī tā būs iespēja visiem sanākt kopā, jo šogad pašvaldība Mārsnēnos neorganizēja svinīgu egles iedegšanu.
