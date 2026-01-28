PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 29. janvāris
Vārda dienas: Aivars, Valērijs, Bille
“Tūgadiņš” nosvin pilngadību

Līga Salnite
02:00, 29. Jan, 2026

Dzimšanas dienas prieks. Kā apsveikumu sev visu vecumu pašreizējie Tūgadiņa dejotāji koncerta noslēgumā palaida gaisā krāsainus balonus. FOTO: no albuma

Ar kājas piesitieniem un fanfarām aizvadītajā nedēļas nogalē koši atzīmēta bērnu tautas deju kolektīva “Tūgadiņš” pilngadība jeb 18 gadi.

Priekuļu Kultūras nama deju kolektīvs šo savu dzimšanas dienu izdejojis lielajā Vid­zemes koncertzālē “Cēsis”, un pat tur visiem skatīties gribētājiem nav pietikušas vietas – pieprasījums bijis tik liels, ka biļešu pārpirkšana uz “18 soļiem dejā un laikā” notikusi vēl pirms paša koncerta.

Nebijis jaunievedums “Tūga­di­ņa” koncertu pieredzē bijis instrumentālais papildinājums. Deju kolektīva vadītājs Mārtiņš Jurciņš atzina, ka šī ideja radusies nejauši, ar labu draugu, vairāku pūtēju orķestru vadītāju Jāni Jansonu dzerot tēju. “Kad apsēžamies un nomierināmies, tad arī negaidīti rodas brīnumjaukas idejas,” teic M. Jurciņš, norādot – tā sarunā dzimusi doma, ka pāris dejām pavadījumu varētu spēlēt Cēsu Bērnu un jauniešu centra pūtēju orķestris, nevis, kā ierasts, izmantot mūzikas ierakstus.

Taujāts par koncertzāles izvēli, M. Jurciņš atzina, ka nu jau vairākus gadus izteikti jūtams, ka Priekuļu Kultūras nama nelielajā zālē visiem nepietiek vietas, tāpēc, iespējams, daudzi uz pasākumu pat neatbrauc. Tad, kad sapratuši, ka gadskārtējam atskata koncertam ir iespējama arī lielāka vieta, sapratuši – jārīko sava īpašā jubileja. “Divdesmit šķiet tāds tukšāks skaitlis, bet 18 – tā ir pilngadība!” smejot par koncerta saturisko izlološanu, stāsta kolektīva vadītājs. Šādas “dzimšanas dienas” noslēgumā netrūka arī pašu dejotāju pateicības vārdu saviem skolotājiem – M. Jurciņam, Rudītei Jurciņai un Vanesai Legzdiņai-Puķē- nai-, kā arī mēģinājumu muzikālajām pavadītājām. Uzreiz pēc koncerta gan dejotājus un viņu ģimenes aicināja doties uz Priekuļu Kultūras namu, lai brīvi izdancotos un nosvinētu kolektīva pilngadības sasniegšanu.

