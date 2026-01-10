PIESLĒGTIES
Svētdiena, 11. janvāris
Vārda dienas: Smaida, Franciska
“Trīs zvaigžņu balvu” sportā saņem biatloniste Estere Volfa un Ceriņu ģimene

Līga Salnite
02:00, 11. Jan, 2026

Ceriņu ģimene atzīst, ka balvas saņemšana un visas šī vakara tikšanās bijušas ļoti saviļņojošas. FOTO: LETA

Starp profesionālajiem sportistiem un treneriem, kas trešdien bija pulcējušies uz “Trīs zvaigžņu balvas” pasniegšanu, uzmanības un starmešu gaismā nonāca arī kāda ģimene no Cēsu novada, kas atzīta par Latvijas Gada ģimeni sportā. Savukārt kā jaunā izcilība Latvijas sportā atzīta mūspuses biatloniste Estere Volfa, kura saņēma Gada uzlecošās zvaigznes titulu. E. Volfa gan ceremonijā nepiedalījās, sportiste gatavojās Pasaules kausa biatlonā ceturtajam posmam, biatlonistiem sacenšoties sprintā.

E. Volfa aizvadītajā sezonā demonstrējusi pārliecinošu izaugsmi un arī stabilus rezultātus starptautiskajā arēnā. Pasaules U22 čempionātā viņa izcīnījusi 5. vietu individuālajā un 10. vietu sprinta distancē, veiksmīgi debitējusi BMW IBU Pasaules kausa apritē, vairākkārt sasniedzot TOP 40 un nopelnot punktus Pasaules kausa kopvērtējumā. Kopā ar Rihardu Lozberu “Single MIX” komandā Eiropas U22 čempionātā sasniegta arī 7. vieta, savukārt Pasaules kausa sezonas pirmajās iedzīšanas sacensībās E. Volfa uzrādījusi līdz šim savu labāko rezultātu – 23. vietu.

Ceriņu ģimene – mamma Madara, tētis Kristaps un dēls Kārlis – uz apbalvošanas ceremoniju devušies, pārsteigti par pagodinājumu. Madara Ceriņa, neatliekamās medicīniskās palīdzības māsa Cēsu klīnikā, stāsta, ka par nomināciju un balsojuma uzvaru uzzinājuši “WhatsApp” saņemtā ziņā, ko sūtījis kāds svešinieks. Tajā novembra nogales vakarā nav īsti noticējuši šādai varbūtībai, bet decembra vidū atbraukt pie viņiem pieteikusies filmēšanas grupa. Tad jau notikušais kļuvis reālāks. Kas ģimeni pieteicis šai balvai, Ceriņi nezina, neviens pazīstamais neesot atzinies.

Sieviete atzīst, ka vēl nespēj atgūties no piedzīvotā apbalvošanas ceremonijā. Sastapti pazīstami sportisti, slavenības, kuriem sekots līdzi tikai televīzijā, pieredzēta uzmanība, ko virkne sportistu veltījuši tieši viņiem, arī tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču.

Taujāta, kas ir viņu ģimenes sporta veids, Madara smejot atzīst: “Viss, kur vien varam tikt!” Kārlis, viens no dēliem, gan nupat ir uzsācis mācīties Cēsu pilsētas Sporta skolas  Basketbola nodaļā, tāpēc ģimene aizrautīgi jūt līdzi notikumiem šajā sporta veidā. Taču vīra Kristapa iedvesmoti, visa ģimene ķer ik brīvo mirkli, lai noskrietu kādu “Stirnu buka” seriāla vai “Noskrien ziemu” kārtu, piedalītos orientēšanās pasākumā, rogaininga vai riteņbraukšanas sacensībās. “Dēliem ir tik liela enerģija, ka mums vienkārši ir jātur viņiem līdzi,” noteic Madara.

Sporta balvas saņemšana un visas šī vakara tikšanās bijušas tik saviļņojošas, ka Madara pat nespēj attapties, tomēr visvairāk viņu aizkustinājusi paša dēlēna aizgrābtība, kad satikti divi viņa elki – basketbolisti Francis Lācis un Dairis Bertāns. “Tajā mirklī paskatījos uz Kārli un man šķita, ka viens tāds maziņš viņa dzīves sapnītis ir piepildījies!”

