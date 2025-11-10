PIESLĒGTIES
Trīs amatierteātri pārstāvēs novadu skatē Limbažos

Sarmīte Feldmane
00:00
11.11.2025
9
Vecp Tea

Vecpiebalgas “Sumaisītis”- (no kreisās) Sanita Asare un Ilona Muiž­niece.

Liepā, Jaunpiebalgā un Vecpiebalgā astoņi novada amatierteātri skatē žūrijas vērtējumam spēlēja savas izrādes. Raiskuma amatierteātra “Punkts uz i” iestudējumu “Visi ceļi ved uz Pločiem” vērtētāji noskatījās iepriekš. 

Izrādes skatījās un vērtēja žūrija -    Ausekļa Limbažu teātra režisore un vadītāja Inta Kalniņa, aktrise, “Teātra TT” producente    Anna Putniņa un režisors un aktieris Valdis Lūriņš.   

Ik gadu amatierteātru kolektīvi no visas Latvijas piedalās skatēs, kur tiek novērtēts to sniegums, oriģinalitāte un mākslinieciskā izteiksme. Skates uzdevums ir nodrošināt teātra spēles tradīcijas saglabāšanu un attīstību novadā, apzināt amatierteātru kvantitatīvo un kvalitatīvo sastāvu, veicināt māksliniecisko izaugsmi, izvērtēt iestudējumu kvalitāti, kā arī noteikt, kurš kolektīvs pārstāvēs novadu reģiona skatē.

Pēc skates Inta Kalniņa ”Dru­vai” uzsvēra, ka novada amatierteātri ir radoši, darbīgi, režisori mērķtiecīgi un priecējis labs mākslinieciskais līmenis. “Pro­tams, kolektīvi ir dažādi, katram citas finansiālās iespējas. Ir tādi, kuri strādā, ieguldot savus līdzekļus. Visi redzētie iestudējumi apliecināja, ka teātri ir darboties spējīgi,” teica I.Kalniņa.

Viņa arī uzsvēra, ka iestudējumos skartas tēmas, kas aktieriem, režisoram un tātad arī vietējai sabiedrībai ir svarīgas.    “Ska­toties Jaunpiebalgas “Triksteru” izrādi “Vecus kokus nepārstāda”, varēju sajust, cik katram svarīgs tas, kas notiek, kur viņi ir iesaistīti.    Mārsnēnu teātra    “Aspazija    – māsiņa” katrs vārds, ko aktieri runāja, izskanēja    kā mirdzoša pērle. Līgatnes Muzikālais teātris ir atšķirīgs. Kolektīvs veido savu dramaturģiju, kas balstās novērojumos, radošos meklējumos, un tas ir brīnišķīgs, neierasts sākums,” pārdomās dalījās skates žūrijas locekle un atzina, ka vērtēt izrādi ir grūti.

“Teātris ir emocionāla un individuāla māksla. Teātris ir dvēseles māksla. Vienam izrāde patīk, citam ne.    Arī eksperti ir subjektīvi. Reģionālajā skatē izrādes vērtēs citi,    katram ir savs estētiskais, emocionālais un vizuālais skatījums,    mēraukla, kā iestudēt izrādi,” skaidroja I.Kalniņa un atgādināja, ka amatierteātrus nevar vērtēt kā deju kolektīvus vai korus, kuri izpilda vienas dejas vai dziesmas, un izpildījumi ir salīdzināmi. Teātru vērtēšanā ir jādomā par jauniem kritērijiem, jo aizvien izmantoti tie paši, kas bija pirms gadiem 40 un vairāk.

“Kori un deju kolektīvi vairākas sezonas apgūst obligāto repertuāru, teātri katru gadu iestudē jaunu izrādi. Amatierteātru režisori kā personības nav liekami kopējā listē ar citu kolektīvu vadītājiem. Aktieri ziedojas tam, ko dara,” sacīja žūrijas locekle un atgādināja, ka katrā izrādē vienmēr būs kas tāds, ko varēs pamainīt, uzlabot.

Uz reģionālo skati, kas martā notiks Limbažos, ceļazīmes saņēma Vecpiebalgas amatierteātris “Sumaisītis” ar izrādi “Māko­ņains, iespējams, skaidrosies” (režisore Inese Pilābere, asistents Kārlis Freimanis), Liepas amatierteātris “Krams” ar izrādi “Cerību ēnā” (režisore Benita Sausiņa) un Cēsu teātris ar izrādi “Māsas” (režisore Edīte Siļķēna).

Liepa Tea
Liepas pagasta amatierteātris “Krams”- (no kreisās) Iveta Beļkova, Daiga Burkāne, Sintija Soboļeva, Benita Sausiņa un Inga Rakova.

“Liepas un Vecpiebalgas teātriem izrādes iespēlētas, noslīpētas. “Sumaisītim” jāuzteic arī scenogrāfija. Cēsu teātrim dažas nianses jāpieslīpē, un var doties ceļā uz konkursu “Gada izrāde”,” dažos vārdos skates labākos raksturo I.Kalniņa.

Nav noteikts, cik kolektīvu novads var izvirzīt uz reģionālo skati. Iepriekšējos gados no mūsu novada bijis gan viens, gan divi. Cēsu novada amatierteātru skates nolikumā teikts, ka “skates dalībnieki, kuri saņēmuši Augstākās pakāpes diplomu vai I pakāpes diplomu, var tikt izvirzīti uz reģiona skati saskaņā ar žūrijas vērtējumu un/vai rekomendāciju”.

Liepas amatierteātra “Krams” režisore Benita Sausiņa pastāstīja, ka pirms iestudēšanas lugas tiek ļoti vērtētas    gan saturiski, gan pēc kolektīva iespējām. Diemžēl neilgi pirms skates viena aktrise cieta negadījumā, režisorei pašai bija jākāpj uz skatuves.  “Izrādē esam piecas sievietes,    neviena nav mazāk svarīga notikumu norisē. R.Blaumaņa “Nā­ves ēnā” vīri ir jūrā, esam mājās, gaidām. Režisoram iekrist lomā nav sarežģīti, tekstus zinu, mizanscēnas arī. Bet…grūti nebūt režisorei, arī esot lomā. Redzu, ko kura aktrise dara, kur viņai jābūt,” atklāja režisore. B.Sausiņa atzina: “ Visticamāk, gan skatītājus, gan žūriju uzrunāja tas, ka bijām patiesas, neuzspēlējām,  uz skatuves cita citu nepazaudējām. Pusotru gadu strādājām, veidojām izrādi, ir gandarījums par novērtējumu. Reģiona skatē man nebūs jāspēlē.” “Cerību ēnā” izrādīta ne tikai Liepā, arī citos pagastos.

Vecpiebalgas “Sumaisīša” režisore Inese Pilābere iestudējuma ideju īstenoja kopā ar teātra jauno režisoru Kārli Freimani.    I.Pilā­bere uzsvēra, ka izrāde ir komandas darbs. Tā nav iedomājama arī bez Aivas Nebares scenogrāfijas.

Tūlīt pēc skates amatierteātri sociālajos medijos pauda savas atziņas par skati . “Esam lepni par savu Mārsnēnu amatierteātri, kas ar sirdsdegsmi, aizrautību un īstu prieku kāpa uz skatuves!  Katrs deva daļiņu no sevis, un tas bija jūtams….Protams, žūrijas vērtējums ne vienmēr saskan ar mūsu pašu izjūtām, un tas ir tikai dabiski. Teātris ir emocijas, un tās katram ir citādas.”

“Novērtējums “Uzdrīkstēša­nās” ir pāri visiem ierastajiem rāmjiem un standartiem. Šī atzinība ir precīza mūsu teātra identitātes rokrakstam un uzsāktajam ceļam!” vēstīja Līgatnes Muzi­kālais teātris.

Nit Tea
Nītaures Lauku teātris – (no kreisās) Sanita Gabrāne, Alla Medvedjeva, Juris Skutelis, Inese Menģele, Maira Prikule.

Skates rezultāti:

  • Vecpiebalgas amatierteātris “Sumaisītis”, izrāde “Mākoņains, iespējams, skaidrosies” (E.Sniedze – Ašera­dena). Režisore Inese Pilābere, asistents Kārlis Freimanis. Augstākā pakāpe (45,33 p.)
  • Liepas amatierteātris “Krams”, izrāde “Cerību ēnā” (I.Tālmane). Režisore Benita Sausiņa.&nbsp; Augstākā pakāpe (45 p.)
  • Cēsu teātris, izrāde “Māsas” (pēc I.Erkens lugas “Kaķis un pele” motīviem). Režisore Edīte Siļķēna. 1. pakāpe (43,66 p.)
  • Jaunpiebalgas amatierteātris “Triksteri”, izrāde “Vecus kokus nepārstāda” (I.Tālmane). Režisore Aina Dam­roze. 1. pakāpe (40 p.)
  • Skujenes amatierteātris, izrāde “Dārgumi” (V.Petruševica). Režisore Baiba Jukņeviča. 2. pakāpe (35,33 p.)
  • Līgatnes muzikālais teātris, izrāde “Kurš nozaga krāsas?”. (K.Straume). Režisore Kamēlija Straume. 2. pakāpe (35,33 p.)
  • Nītaures Lauku teātris, izrāde “Dāvana tantei” (R.Missūne). Režisore Ilze Dzerkale. 2. pakāpe (35 p.)
  • Mārsnēnu amatierteātris, izrāde “Aspazija-māsiņa” (I.Gaile). Režisore Ingrīda Zilgalve. 2. pakāpe (35 p.)
  • Raiskuma amatierteātris “Punkts uz i”, izrāde “Visi ceļi ved uz Pločiem” (M.Zī­le). Režisore Antra Priedīte. 3. pakāpe (30,5 p.)

Īpašas atzinības saņēma:

  • Līgatnes muzikālais teātris par teatrālu uzdrīkstēšanos
  • Vecpiebalgas amatierteātris “Sumaisītis” par pārliecinošu scenogrāfijas un kostīmu risinājumu izrādē
  • Inese Pilābere par režijas darbu izrādē “Mākoņains, iespējams, skaidrosies”
  • Līga Lauriņa par izcilu muzikālu sniegumu izrādē “Aspazija – māsiņa”, Mārsnēnu amatierteātris
  • Daiga Burkāne par Emīlijas Zaļgas lomu izrādē “Cerību ēnā”, Liepas amatierteātris “Krams”
  • Ilona Muižniece par Liesmas lomu izrādē “Mākoņains, iespējams, skaidrosies”, Vecpiebalgas amatierteātris “Sumaisītis”
  • Santa Kalniņa par Aspazijas lomu izrādē “Aspazija – māsiņa”, Mārsnēnu amatierteātris
  • Iveta Gabrāne par otrā plāna Pelītes lomu izrādē “Māsas”, Cēsu teātris
  • Edīte Siļķēna par dramaturģiskā materiāla izveidi Cēsu teātra izrādei “Māsas”

Tautas balss

Soliņu trūkums kā gadu desmitu tradīcija

08:20
10.11.2025
24
Cēsniece raksta:

“Gadiem runā, ka Cēsīs ir pārāk maz soliņu, bet pašvaldība izliekas nedzirdam. Man diezgan bieži ir jāiet uz klīniku, esmu krietnos gados, bet eju kājām, jo nav pārāk tālu. Tomēr atsēsties pa laikam vajag. Ejot pa Glūdas ielu, līdz Lenču ielai nav neviena soliņa. Pie jauniešu centra autobusu pieturas ir metāla sēdekļi, bet tie tomēr […]

Kas aizstāvēs stirnu?

08:19
09.11.2025
21
Lasītāja raksta:

“Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

08:16
09.11.2025
23
Iedzīvotāja raksta:

“Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
37
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
44
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

