Tēva dienas ieskaņā dodas pārgājienā

Tēva dienu atzīmēsim šo svētdien, 14. septembrī, bet jau aizvadītajā svētdienā ģimenes bija aicinātas uz sirsnīgu Tēva dienas pasākumu Raiskumā.
Tas bija sešu līdz septiņu kilometru izzinošs pārgājiens apkārt Raiskuma ezeram, atpūtas pauzēs piedaloties spēlēs, bet noslēgumā baudot siltu zupu. Bērni varēja priecāties arī piepūšamajās atrakcijās un rotājot tējas krūzīšu koka paliktnīšus. Uz pasākumu nāca gan tēti ar bērniem, gan visa ģimene. Piedalījās ne tikai raiskumieši, bija atbraukušas ģimenes arī no Cēsīm, Liepas, Straupes un citām novada vietām. Pasākumam bija reģistrējušies 137 dalībnieki, ne visi uz pārgājienu ieradās.
Tēvu dienai veltīto notikumu rīkoja Pārgaujas apvienības pārvalde kopā ar Cēsu novada Kultūras pārvaldi. Pārgaujas Kultūras centra vadītāja Solveiga Lobuzova pastāstīja, ka pērn Tēvu dienas pasākums notika Straupē, domāts, kurā vietā un kādā formātā tam notikt šogad: “Secinājām, ka Raiskumā nav bijis sportisku aktivitāšu, tādēļ pasākums sportiskās noskaņās varētu notikt tieši te.” Cēsu novada sporta koordinatore Ineta Krūmiņa piebilst, ka pārgājieni cilvēkiem ļoti patīk, jo tajos var piedalīties gan pieaugušie, gan bērni. “Nedēļu pirms Tēva dienas organizētais pārgājiens var būt iedvesma arī tieši Tēvu dienai izplānot maršrutu un doties jautrā pastaigā. Mūsu mērķis ir mudināt uz aktivitātēm – ik nedēļu būtu labi, bet ik dienu būtu ideāli. Cilvēkiem ir jākustas daudz vairāk, nekā šobrīd daudzi to dara.”
Solveiga Lobuzova vērtē, ka pasākums izdevās un bija brīnišķīgs ģimeņu stiprināšanai, arī draugu satikšanai, bērniem kopā ar citiem vienaudžiem laiks aizritēja nemanot un attālums bija paveicams. Bet I. Krūmiņa atklāj, ka pirmie uz pasākumu bija ieradušies tieši tēti ar bērniem, ļaujot mammām atpūsties citā veidā.
Matīss Malojlo un Karlīna Kārkliņa ar trīsgadīgo meitu Lindu bija atbraukuši no Kūduma, viņiem pasākumu bija ieteikuši draugi. Matīss saka: “Mēs nebijām pasekojuši Pārgaujas apvienības “Facebook” kontam, tāpēc paši nezinājām. Tagad gan uzmanījām, lai nepalaistu garām ko citu, jo pārgājienā secinājām, ka Pārgaujas apvienība šogad rīko ļoti labus pasākumus.” Savukārt Karlīna piebilst: “Mums ļoti patīk būt dabā, kā arī patīk pasākumi, kuros var piedalīties kopā ar bērniem. Šis pārgājiens bija ideāls, jo ceļa garums bija tāds, ko bērns var izturēt, kā arī padomāts par dažādām aktivitātēm. Pasākumam dotu 10 no 10 ballēm.” Vaicāti, vai būtu nākuši, ja būtu lijis, tētis teic, ka lietus viņus nebaida, var atbilstoši saģērbties un tāpat visu izbaudīt.”
Pastāstot par ģimenes tradīcijām Tēva dienas svinēšanā, Matīss atklāj, ka meitai pavisam drīz, 15. septembrī, būs četru gadu jubileja, tāpēc šogad šī diena tiks svinēta abiem kopā. Karlīna teic, ka noteikti tiks uzzīmēts arī apsveikums un sarūpēta kāda maza dāvaniņa, lai sveiktu tēti. Matīss sirsnīgi teic, ka meita vienmēr uzzīmē kaut ko skaistu.
Nauris un Madara Reinhardi ar piecgadīgo Miķeli un trīsgadīgo Māru atbraukuši no Straupes. Tētis atzīst, ka ceļā reizumis bija jāpanes meita uz pleciem, bet tas bijis viegli: “Dēlam kāpiens pēdējā uzkalniņā bija grūtāks, bet, kad ieraudzīja piepūšamās atrakcijas, spēki uzreiz atgriezās. Viņš pa tām jau izlēkājās pirms pārgājiena, bet spēka pietika visam. Satika arī draugus, tad jau arī vieglāka iešana. Un laiks bija brīnišķīgs, tas dod pusi no sajūtām. Cik tad mums šogad vasaras bijis! Man arī viss likās interesanti, jo pa to pusi ezeram nebiju gājis.”
Madara atklāj, ka sen jau gribējusi doties kādā gājienā kopā ar bērniem, bet nebija sakrituši datumi ar iespējām: “Šī svētdiena bija brīva, tāpēc nedrīkstējām laist garām iespēju. Mēs dzīvojam pie dabas, esam ar dabu saraduši. Mums ir ļoti aktīvi bērni, kuriem patīk skriet, kustēties. Jā, apdomāju, vai tik maziņi izies šos kilometrus, bet bija labi, bija liela kompānija, arī pazīstami bērni, un tad ir cits prieks iet. Ļoti jauks pasākums!”
Ģimene vērtē, ka Tēva dienas svinēšana ieviešas pamazām, arī pašiem pie tās jāpierod. Bet, tā kā bērnudārzos šo dienu atzīmē, tad arī vairāk var izjust. Madara pastāsta, ka padomā par īpašākām brokastīm vai pusdienām, tāpat, kad Latvijas Pasts piedāvā sūtīt apsveikuma kartītes, arī šo iespēju izmanto: “Ir brīnišķīgi godināt tētus un opīšus. Tēti arvien vairāk iesaistās ģimenes dzīvē, arvien ierastāk, ka tēti piedalās vecāku sapulcēs un citos pasākumos, tāpēc ir jauki atzīmēt ne tikai māmiņdienu, bet arī Tēva dienu.”
