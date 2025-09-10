PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 11. septembris
Vārda dienas: Jausma, Albertīne
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Tēva dienas ieskaņā dodas pārgājienā

Iveta Rozentāle
00:00
11.09.2025
8
Parg Tevu (2)

Kopā jautrāk. Raiskumā Tēva dienas ieskaņas pasākumā ģimenes devās izzinošā pārgājienā apkārt Raiskuma ezeram. FOTO: Iveta Rozentāle

Tēva dienu atzīmēsim šo svētdien, 14. septembrī, bet jau aizvadītajā svētdienā ģimenes bija aicinātas uz sirsnīgu Tēva dienas pasākumu Raiskumā.

Tas bija sešu līdz septiņu kilometru izzinošs pārgājiens apkārt Raiskuma ezeram, atpūtas pauzēs piedaloties spēlēs, bet noslēgumā baudot siltu zupu. Bērni varēja priecāties arī piepūšamajās atrakcijās un rotājot tējas krūzīšu koka paliktnīšus. Uz pasākumu nāca gan tēti ar bērniem, gan visa ģimene. Piedalījās ne tikai raiskumieši, bija atbraukušas ģimenes arī no Cēsīm, Liepas, Straupes un citām novada vietām. Pa­sākumam bija reģistrējušies 137 dalībnieki, ne visi uz pārgājienu ieradās.

Tēvu dienai veltīto notikumu rīkoja Pārgaujas apvienības pārvalde kopā ar Cēsu novada Kultūras pārvaldi. Pārgaujas Kul­tūras centra vadītāja Solveiga Lobuzova pastāstīja, ka pērn Tēvu dienas pasākums notika Straupē, domāts, kurā vietā un kādā formātā tam notikt šogad: “Secinājām, ka Raiskumā nav bijis sportisku aktivitāšu,    tādēļ pasākums sportiskās noskaņās varētu notikt tieši te.” Cēsu novada sporta koordinatore Ineta Krūmiņa piebilst, ka pārgājieni cilvēkiem ļoti patīk, jo tajos var piedalīties gan pieaugušie, gan bērni. “Nedēļu pirms Tēva dienas organizētais pārgājiens var būt iedvesma arī tieši Tēvu dienai izplānot maršrutu un doties jautrā pastaigā. Mūsu mērķis ir mudināt uz aktivitātēm – ik nedēļu būtu labi, bet ik dienu būtu ideāli. Cilvēkiem ir jākustas daudz vairāk, nekā šobrīd daudzi to dara.”

Solveiga Lobuzova vērtē, ka pasākums izdevās un bija brīnišķīgs ģimeņu stiprināšanai, arī draugu satikšanai, bērniem kopā ar citiem vienaudžiem laiks aizritēja nemanot un attālums bija paveicams. Bet I. Krūmiņa atklāj, ka pirmie uz pasākumu bija ieradušies tieši tēti ar bērniem, ļaujot mammām atpūsties citā veidā.

Matīss Malojlo un Karlīna Kārkliņa ar trīsgadīgo meitu Lin­du bija atbraukuši no Kūduma,    viņiem pasākumu bija ieteikuši draugi. Matīss saka: “Mēs nebijām pasekojuši Pārgaujas apvienības “Facebook” kontam, tāpēc paši nezinājām. Tagad gan uzmanījām, lai nepalaistu garām ko citu, jo pārgājienā secinājām, ka Pārgaujas apvienība šogad rīko ļoti labus pasākumus.” Savukārt Karlīna piebilst: “Mums ļoti patīk būt dabā, kā arī patīk pasākumi, kuros var piedalīties kopā ar bērniem. Šis pārgājiens bija ideāls, jo ceļa garums bija tāds, ko bērns var izturēt, kā arī padomāts par dažādām aktivitātēm. Pasākumam dotu 10 no 10 ballēm.” Vaicāti, vai būtu nākuši, ja būtu lijis, tētis teic, ka lietus viņus nebaida, var atbilstoši saģērbties un tāpat visu izbaudīt.”

Pastāstot par ģimenes tradīcijām Tēva dienas svinēšanā, Matīss atklāj, ka meitai pavisam drīz, 15. septembrī, būs četru gadu jubileja, tāpēc šogad šī diena tiks svinēta abiem kopā. Karlīna teic, ka noteikti tiks uzzīmēts arī apsveikums un sarūpēta kāda maza dāvaniņa, lai sveiktu tēti. Matīss sirsnīgi teic, ka meita vienmēr uzzīmē    kaut ko skaistu.

Nauris un Madara Reinhardi ar piecgadīgo Miķeli un trīsgadīgo Māru atbraukuši no Straupes. Tētis atzīst, ka ceļā reizumis bija jāpanes meita uz pleciem, bet tas bijis viegli: “Dēlam kāpiens pēdējā uzkalniņā bija grūtāks, bet, kad ieraudzīja piepūšamās atrakcijas, spēki uzreiz atgriezās. Viņš pa tām jau izlēkājās pirms pārgājiena, bet spēka pietika visam. Satika arī draugus, tad jau arī vieglāka iešana. Un laiks bija brīnišķīgs, tas dod pusi no sajūtām. Cik tad mums šogad vasaras bijis! Man arī viss likās interesanti, jo pa to pusi ezeram nebiju gājis.”

Madara atklāj, ka sen jau gribējusi doties kādā gājienā kopā ar bērniem, bet nebija sakrituši datumi ar iespējām: “Šī svētdiena bija brīva, tāpēc nedrīkstējām laist garām iespēju. Mēs dzīvojam pie dabas, esam ar dabu saraduši. Mums ir ļoti aktīvi bērni, kuriem patīk skriet, kustēties. Jā, apdomāju, vai tik maziņi izies šos kilometrus, bet bija labi, bija liela kompānija, arī pazīstami bērni, un tad ir cits prieks iet. Ļoti jauks pasākums!”

Ģimene vērtē, ka Tēva dienas svinēšana ieviešas pamazām, arī pašiem pie tās jāpierod. Bet, tā kā bērnudārzos šo dienu atzīmē, tad arī vairāk var izjust. Madara pastāsta, ka padomā par īpašākām brokastīm vai pusdienām, tāpat, kad Latvijas Pasts piedāvā sūtīt apsveikuma kartītes, arī šo iespēju izmanto: “Ir brīnišķīgi godināt tētus un opīšus. Tēti arvien vairāk iesaistās ģimenes dzīvē, arvien ierastāk, ka tēti piedalās vecāku sapulcēs un citos pasākumos, tāpēc ir jauki atzīmēt ne tikai māmiņdienu, bet arī Tēva dienu.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Iepazīst sociālajā jomā paveikto un nepieciešamo

00:00
10.09.2025
60

Tiekoties ar labklājības ministru Reini Uzulnieku, Cēsu novada sociālajā jomā iesaistītie apliecināja, ka iedzīvotājiem ir būtiski paplašināt sociālo pakalpojumu loku un pieejamību iespējami tuvāk dzīvesvietai. Ministrs novadā tikās ar pa­š­valdības, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Nodarbi­nātības valsts aģentūras un Valsts soci­ālās apdrošināšanas filiāli. Ak­tualitāte – pusaudžu resursu centra vai tā filiāles izveidošana […]

Lm Min

Renovētajā ēkā top mūsdienīgs bērnudārzs

00:00
09.09.2025
409

Skaistu atdzimšanu piedzīvo 1882. gadā celtā ēka Cēsīs, Dārtas ielā 1. Tajā pēc rudens brīvlaika – no 27. oktobra – būs bērnudārzs, kurā darbosies trīs grupas. Divas jau nokomplektētas, bet jaunākajā vēl ir dažas brīvas vietas. Au­dzēkņu vecāki un iestādes darbinieki tika aicināti iesniegt idejas par pirmsskolas jauno grupiņu nosaukumu. No iesniegtajiem septiņiem priekšlikumiem tika […]

Dartas Iela (1)

Katru vasaru kāds stūrītis krāšņāks

00:00
08.09.2025
220
5

Turpinot tradīciju, arī šovasar augustā notika Vecpiebalgas apvienības pārvaldes konkurss “Sakoptākā sēta”. Vērtēšanas komisija –   ainavu dizainere Vineta Radziņa, konkursa idejas uzturētāja Daina Slaidiņa, Kaives pagasta kultūras darbiniece Agnese Caunīte-Bērziņa un apvienības pārvaldes saimniecības nodaļasvadītājs Artūrs Vāvere – pabija konkursam pieteiktajās sētās, iestāžu pagalmos, apskatīja ziedošos balkonus. Šogad konkursā Vecpie­balgas, Inešu un Taurenes pagastos […]

Vseta

Stāsts nav par skolas solu, bet vērtībām

00:00
07.09.2025
359
11

Šovasar par Ungurmuižu rakstīts vairākkārt. Ne kā arhitektūras pērli, kuru skatīt brauc Latvijas iedzīvotāji un ārzemnieki, bet gan tās apsaimniekošanu. Jaunā mācību gada sākumā tās nosaukums atkal tiek locīts sociālajos tīklos. Vispirms jāatgādina, ka Un­gurmuiža Raiskuma pagastā un Ruckas muiža Cēsīs pieder Cēsu novada pašvaldībai, abas muižas, valsts nozīmes arhitektūras pieminekļus, nomā un apsaimnieko uzņēmējs […]

Ungurm

Upēm ir tiesības brīvi plūst

00:00
06.09.2025
73

Lai arī šī vasara nodrošina upēs augstu ūdens līmeni, tas netraucē Gaujas Ilgtspējī­gas attīstības biedrībai īstenot iecerēto – tīrīt mazās upes.  “Mazajās upēs ūdens noskrien ātri. Jautājums ir par darbiem Gaujā, plānā ir attīrīt Sikšņu krāces pie Virešiem, ja laiks kā šajā dienās, tad nākamnedēļ varēsim strādāt, lai atbrīvotu straujteci. Dabiskajam lašu nārstam tā ir […]

Steins Lencupe

Met šautriņas, spēlē dvieļu bolu un šķiro pupiņas

00:00
05.09.2025
60

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” šovasar uz sportiskām un jautrām spēlēm sagaidīja sešas komandas, vienaudžus no Cēsu, Amatas, Nītaures, Zaubes un Ogres novada Ķeipenes puses. Sacentās gan individuāli, gan komandu vērtējumā. Komandas bija lielas – vairāk nekā desmit cilvēku sastāvā. Kā jau sacensībās pienākas, bija arī atklāšanas parāde, kurā komandas iepazīstināja ar sevi, notika kopīga iesildīšanās, […]

Zaube Sports

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
22
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
31
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
34
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
18

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
26
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
23
4
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
27
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
38
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
18

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
22

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865