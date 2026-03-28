Teātra cilvēki svin svētkus

27.marts ir Starptautiskā teātra diena – svētki teātra cilvēkiem un kultūras cienītājiem. Tā ir diena, kad notiek dažādi teātra spēlēšanai veltīti pasākumi arī Cēsu novadā.
Mārsnēnu amatierteātris Teātra dienai gatavojis koncertu “Laternu stundā”. Pirmo reizi kolektīvs iestudējis uzvedumu, kurā visiem jādzied. Tas ir izaicinājums ikvienam dalībniekam, jo neviens iepriekš nav dziedājis, kā paši saka – pat korī ne. Izņēmums ir teātra muzikālais balsts – aktrise Līga Laurīte, kura ir mūzikas profesionāle un arī koncertā atskaņos savu sacerēto skaņdarbu.
Koncertuzveduma idejas autore ir režisore Ingrīda Zilgalve. Darbība ieved jūras tematikā, aktieri darbojas uz improvizēta kuģa, kas ved ceļojumā – piedzīvojumā. Priekšnesumus iecerēja arī aktieri, izvēloties gan atbilstošu dziesmu, gan tēlu. Kopā izdevies izveidot koncertu ar bagātīgu repertuāru, kurā skanēs gan jautras, gan liriskas dziesmas, arī daudziem pazīstamas un sirdij tuvas melodijas.
Un būs vēl kas īpašs – dažādās nominācijās godinās kolektīva dalībniekus. Tā kā uzvedumam jūrniecības tematika, balvā pasniegs “Zelta enkuru”. Kas būs tā ieguvēji, līdz šodienas vakaram zina tikai režisore un godināmie.
Mārsnēnu Tautas nama amatierteātris Teātra dienu atzīmē tikai otro gadu. Redzot, ka šo dienu ar īpašiem uzvedumiem svin gan profesionāļi, gan amatierkolektīvi, izlemts, ka arī mārsnēnieši var sagatavot savu pasākumu.
“Druva” viesojās Mārsnēnos “Laternu stundas” ģenerālmēģinājumā, sarunās ar aktieriem dzirkstīja joki un humors. Linda Petroviča teica: “Mēs paši sev radām svētkus un būsim priecīgi radīt svētkus skatītājiem ar iespēju jauki pavadīt piektdienas vakaru.” Lauris Laurītis atzina: “Tā tiešām ir uzdrīkstēšanās, jo neviens neesam dziedātājs.” Bet Māris Dvinskis uzsvēra, ka te viņus neviens nevērtē, katrs ir tāds, kāds ir. Aktieri gan sacīja, ka ir gatavi arī skatītāju kritikai, taču zināms, ka teātra uzvedumi ir iemīļoti, pirmizrādēs vienmēr ir daudz interesentu. Režisore I. Zilgalve pauda, ka vislielākie atbalstītāji un līdzjutēji ir aktieru ģimenes. Vilis Bernāts ar smaidu teica, ka sieva jau esot teikusi, ka nenākšot skatīties. Bet pārējie atsmej, ka gan jau būs pirmā, kura ieradīsies un sēdēs pirmajā rindā.
Stefānija Zujāne, kura teātrim pievienojusies šogad, atzina, ka nebija gaidījusi, ka pirmais uzvedums būs dziedošais uzvedums: “Bet prieks, ka cilvēkiem ir tik daudz ideju un tās nestāv pūra lādē, bet tiek īstenotas.” Režisore pastāsta, ka Stefānija ir viena no retajām, kura pati pieteikusies nākt uz teātri, jo nereti kolektīva dalībnieki uzrunā cilvēkus, kurus vēlētos redzēt teātrī. Brāļi iesaista māsas un tēvi meitas, vīratēvi vedeklas. Tā teātrī spēlē ģimenes un ir aktieri, kuri kolektīvā darbojas jau vairākas desmitgades. Pieredzes bagātie iesmej, ka spēlējuši jau tad, kad jaunākie dalībnieki vēl nemaz nebija dzimuši. Jānis Kalniņš vērtēja: “Mēs esam kā liela ģimene. Mūsu čatiņš tā arī saucas – teātra trakā ģimene. Sveicam cits citu svētkos, un ne tikai dzimšanas un vārda dienās, arī tad, kad bērns piedzimst vai kāds nopērk mašīnu.” Bet Gita Ostrovska norādīja, ka piektdiena vienmēr ir mēģinājuma diena, ja ir tā retā reize, kad mēģinājums nenotiek, šķiet, kaut kā pietrūkst.
Dalībnieki uz mēģinājumiem nereti ņem līdzi bērnus, mazbērnus. Režisore teic – mums ir savs mēģinājums, un bērniem ir savs: “Aug jaunā maiņa, un mēs jau pamazām arī bērnus iesaistām izrādēs.”
Amatierteātris darbojas aktīvi, šogad sagatavota bērnu izrāde, tagad pirmizrādi piedzīvo Teātra dienas muzikālais koncerts, tiek iestudēta komēdija, ir iestrādes Ziemassvētku pasākumam, kad būs Tautas nama jubileja. Vislabprātāk tiek iestudēts kas humorīgs, bet režisore teic, ka laiku pa laikam vajag arī ko nopietnu, un aktieri pačukst – kā tad mēs režisorei teiksim nē. Teātris iesaistās arī dažādos vietējos pasākumos, uzstājas pansionātā, pensionāru vakarā, mednieku pasākumā, svētkos, labprāt ciemojas arī citviet.
Teātra dienā tradicionāli ar īpašu sagatavotu uzvedumu skatītājus iepriecina Cēsu teātris, šoreiz ar vīru kopas pirmizrādi “Zilie pulkstenīši”. Vairāki kolektīvi gatavojas reģionālajai skatei, kas brīvdienās notiks Limbažos. 29. martā tajā piedalīsies arī Liepas pagasta amatierteātris “Krams” ar izrādi “Cerību ēnā”, Vecpiebalgas Kultūras nama amatierteātris “Sumaisītis” ar “Mākoņains, iespējams skaidrosies”.
