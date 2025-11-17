PIESLĒGTIES
Otrdiena, 18. novembris
Vārda dienas: Aleksandrs, Doloresa, Brīve
Svinam Latvijas 107. gadadienu ar lepnumu par savu valsti!

Druva
00:00
18.11.2025
13
Shutterstock1517616677

Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
Jau sen šo zemi bērzu zemi sauc,
Pie mājas pelēks akmens klaudz.
Jau sen te jumtā stārķa dziesma skan.
Un svēta, dārga tā ir man.

Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu,
Kur citas skaņas skan un citu domu rod?
Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu?
Man tuva tā, ko dzimtā zeme dod.

Jau sen šo zemi – dziesmu zemi sauc,
Te gaisma akmenī pat aust.
Jau sen te Daugaviņas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man.

Jau sen šo zemi – tēvu zemi sauc,
Te mums sensenis dzīvot ļauts.
Jau sen te manas tautas dziesma skan
Un svēta, dārga tā ir man.

/Alfrēds Krūklis/

    Domas un viedokļi

    Iveta Rozentāle
    Iveta Rozentāle

    Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

    09:17
    18.11.2025
    6
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Patriotiskie burkšķētāji

    09:15
    18.11.2025
    4
    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
    Līga Salnite

    Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

    09:17
    17.11.2025
    14
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

    09:21
    12.11.2025
    31
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Neko nezinu, vainīgs neesmu

    08:18
    09.11.2025
    65
    1

    Tautas balss

    Skatītājam sarežģīti

    09:19
    17.11.2025
    25
    Teātra cienītāja K. raksta:

    “Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

    Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

    09:29
    14.11.2025
    27
    Seniore raksta:

    “Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

    Par maz informācijas

    09:28
    13.11.2025
    25
    1
    Cēsniece J. raksta:

    “Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

    Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

    09:28
    13.11.2025
    34
    Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

    “Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

    Medijam ir spēks

    09:27
    12.11.2025
    21
    Lasītājs raksta:

    “Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

    Sludinājumi

    Citi

    11:54
    12.11.2025
    12

    Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

    Citi

    20:43
    04.11.2025
    17

    Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

    Citi

    06:47
    23.10.2025
    35

    Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998