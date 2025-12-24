Svētīgus Ziemassvētkus!

Cēsu Izstāžu nama pirmajā stāvā dzirksteļo vasara, otrajā rudenīgas ziemas krāsas – melns, balts, pelēks. Vecmeistara gleznotāja Edvarda Grūbes 90 gadu jubilejas izstāde ”Edvards Grūbe 21. gadsimts” un tekstilmākslinieces Diānas Janušones ”Sajūtu frekvence” viena otru papildina, liek raisīties domām. Edvarda Grūbes lielformāta gleznas ar spilgtu krāsu laukumiem ne vienam vien ir pārsteigums. Vecmeistars labi […]
Cēsu Bērnu un jauniešu centra (CBJC) Jaunatnes lietu nodaļas rīkotais brīvprātīgo jauniešu godināšanas pasākums “Zelta Briedis 2025” svinīgā un sirsnīgā atmosfērā norisinājās 11.decembrī Dzērbenes pilī. Tika izcelts un novērtēts Cēsu novada jauniešu nozīmīgais ieguldījums sabiedrības labā, veltot simtiem stundu brīvprātīgajam darbam, iniciatīvai un līdzdalībai. Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Andra Strautiņa “Druvai” atzīst: “Šī gada pasākums […]
Ar 1 001 388 eiro ziedojumu ir noslēdzies divpadsmitais Latvijas Sabiedriskā medija rīkotais labdarības maratons “Dod pieci!”. Šī gada mērķis bija palīdzēt apmaksāt rehabilitācijas nodarbības bērniem un jauniešiem ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Visi maratona laikā saziedotie līdzekļi nonāks labdarības organizācijas “Ziedot.lv” rīcībā, kas palīdzēs apmaksāt rehabilitācijas pasākumus. Labdarības maratona “Dod pieci!” vēstnese ir bijusī cēsniece […]
Cēsnieci Līgu Eglīti daudzi pazīst kā Cēsu Pils dārznieci, bet, kad dārzs atpūšas, viņa ir muižas virēja. Līga Jaunās pils virtuvē stāsta par veciem laikiem, par gatavošanos Ziemassvētkiem, to svinēšanu, tradīcijām 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā. Tad pilīs un muižās saimniekoja baroni un grāfi. “Nav atmiņu, kā un kurā datumā Cēsu pilī šajā laikā […]
Cēsu Invalīdu biedrība aizvadījusi Ziemassvētku pasākumu, gan pārrunājot biedrības turpmāko darbību, gan ar Saeimas deputāti risinot biedriem aktuālos jautājumus, gan klausoties dalībnieces Daigas iespaidos par Sicīliju. Iedvesmojošu koncertu sniedza cēsnieks mūziķis Rihards Saule. Un arī pēc koncerta sanākušie nesteidza prom, bet pie svētku galda turpinājās sarunas, joki un smiekli. Biedrības valdes priekšsēdētājs Indulis Balodis atzina, […]
Cēsu novadā no valsts reģionālā autoceļa Rauna (Vidzemes šoseja)–Drusti–Jaunpiebalga (P29) nozagtas kopumā 20 masas ierobežojuma ceļa zīmes, kas aizliedz pa ceļu vai tā posmu pārvietoties transportlīdzeklim, kura masa pārsniedz 10 tonnas, ziņo “Latvijas Valsts ceļi” (VAS). Ceļazīmes uzstādītas, jo mitros laikapstākļos ceļš zaudē nestspēju un iestājies šķīdonis. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” vērsīsies policijā par zādzības faktu. […]
“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.
“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]
“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Nezinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gaumes jautājums, bet man […]
“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]
“Gatavojamies Ziemassvētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]
