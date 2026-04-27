Strādā pie aprites ekonomikas risinājumiem restorānos

Lai dalītos pieredzē par aprites ekonomikas principu ieviešanu un pārtikas atkritumu samazināšanu, nozares pārstāvji 14. aprīlī pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Ce4Re – Aprites ekonomikas risinājumi restorānos” noslēguma pasākumā “H. E. Vanadziņš. Ziemeļu restorānā” Cēsīs.
“Ja mēs runājam par apriti, tad tas, protams, ir ļoti plašs jēdziens, ko var meklēt daudzās lietās, bet konkrēti šajā gadījumā mēs raudzījāmies uz ēdināšanas sektoru un specifiski uz pārtikas atkritumu mazināšanu,” pasākumā atzina projekta eksperte Liene Klišāne, piebilstot, ka tā joprojām pasaulē ir vērā ņemama problēma. Kā klātesošajiem prezentēja L. Klišāne un Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste Lienīte Priedāja-Klepere, apkopotie dati liecina – 2024. gadā Latvijā radīti 269 000 tonnu pārtikas atkritumu, kas ir 144 kilogrami uz vienu iedzīvotāju gadā.
Resursu taupīšana samazina cilvēku radīto negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī pazemina izmaksas un veicina ekonomikas ilgtspēju. Pārtikas sistēmas pārveidošana, ieviešot aprites ekonomikas principus, ir viens no spēcīgākajiem rīkiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cīņā pret klimata pārmaiņām.
Restorānu segments kā daļa no pārtikas sistēmas ir nozīmīgs nozares sektors un sarežģīta ekosistēma, kurā savstarpēji saistītie dalībnieki atkarīgi no lielām dabas resursu plūsmām. Vienlaikus restorānu sektors, kas ir smagi cietis no “Covid-19” pandēmijas izraisītajām sekām, meklē jaunus, ilgtspējīgus risinājumus nozares atveseļošanai un atjaunošanai. Tomēr pastāv būtiski šķēršļi un izaicinājumi, lai restorānu sektors veiktu pāreju no lineārās uz aprites ekonomikas modeli.
Projekta gaitā izstrādāti savstarpēji saistīti risinājumi, kas balstās uz trim aprites ekonomikas principiem RRR: pārveidošana (Redesign), samazināšana (Reduce) un domāšanas maiņa (Rethink).
Projekta “Ce4Re” uzdevums ir veicināt pārdomātu resursu patēriņu un atkritumu samazināšanu ēdināšanas nozares uzņēmumos Centrālajā Baltijas jūras reģionā. Šī mērķa īstenošanai tiks izstrādāti vienoti aprites ekonomikas risinājumi restorāniem, kas ietver pārtikas iegādes, gatavošanas un pasniegšanas posmus.
Sadarbībā ar restorāniem un nozares ekspertiem radīti digitālie rīki, kas palīdz izveidot aprites ekonomikas principiem atbilstošas ēdienkartes un ļauj samazināt atkritumu apjomu. Projektā arī izveidota lietotne “EkoGo”. Plānots, ka tā veicinās videi draudzīgo restorānu atpazīstamību, kā ar mudinās patērētājus pārdomāt savus paradumus. Piedāvātie risinājumi būs pieejami restorāniem Centrālajā Baltijas jūras reģionā un aiz tā robežām.
