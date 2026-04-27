Otrdiena, 28. aprīlis
Vārda dienas: Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
PIESLĒGTIES
Strādā pie aprites ekonomikas risinājumiem restorānos

Agnese Leiburga
03:00, 28. Apr, 2026

Gatavi pārmaiņām! Projekta eksperte Liene Klišāne iepazīstina ar projekta “Ce4Re – Aprites ekonomikas risinājumi restorānos” gaitā īstenoto. FOTO: Agnese Leiburga

Lai dalītos pieredzē par aprites ekonomikas principu ieviešanu un pārtikas atkritumu samazināšanu, nozares pārstāvji 14. aprīlī pulcējās Vidzemes plānošanas reģiona projekta “Ce4Re – Aprites ekonomikas risinājumi restorānos” noslēguma pasākumā “H. E. Vanadziņš. Ziemeļu restorānā” Cēsīs.

“Ja mēs runājam par apriti, tad tas, protams, ir ļoti plašs jēdziens, ko var meklēt daudzās lietās, bet konkrēti šajā gadījumā mēs raudzījāmies uz ēdināšanas sektoru un specifiski uz pārtikas atkritumu mazināšanu,” pasākumā atzina projekta eksperte Liene Klišāne, piebilstot, ka tā joprojām pasaulē ir vērā ņemama problēma. Kā klātesošajiem prezentēja L. Klišāne un Vidzemes plānošanas reģiona projektu speciāliste Lienīte Priedāja-Klepere, apkopotie dati liecina – 2024. gadā Latvijā radīti 269 000 tonnu pārtikas atkritumu, kas ir 144 kilogrami uz vienu iedzīvotāju gadā.

Resursu taupīšana samazina cilvēku radīto negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī pazemina izmaksas un veicina ekonomikas ilgt­spēju. Pārtikas sistēmas pārveidošana, ieviešot aprites ekonomikas principus, ir viens no spēcīgākajiem rīkiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un cīņā pret klimata pārmaiņām.

Restorānu segments kā daļa no pārtikas sistēmas ir nozīmīgs nozares sektors un sarežģīta ekosistēma, kurā savstarpēji sais­tītie dalībnieki atkarīgi no lielām dabas resursu plūsmām. Vienlaikus restorānu sektors, kas ir smagi cietis no “Covid-19” pandēmijas izraisītajām sekām, meklē jaunus, ilgtspējīgus risinājumus nozares atveseļošanai un atjaunošanai. Tomēr pastāv būtiski šķēršļi un izaicinājumi, lai restorānu sektors veiktu pāreju no lineārās uz aprites ekonomikas modeli.

Projekta gaitā izstrādāti savstarpēji saistīti risinājumi, kas balstās uz trim aprites ekonomikas principiem RRR: pārveidošana (Redesign), samazināšana (Reduce) un domāšanas maiņa (Rethink).

Projekta “Ce4Re” uzdevums ir veicināt pārdomātu resursu patēriņu un atkritumu samazināšanu ēdināšanas nozares uzņēmumos Centrālajā Baltijas jūras reģionā. Šī mērķa īstenošanai tiks izstrādāti vienoti aprites ekonomikas risinājumi restorāniem, kas ietver pārtikas iegādes, gatavošanas un pasniegšanas posmus.

Sadarbībā ar restorāniem un nozares ekspertiem radīti digitālie rīki, kas palīdz izveidot aprites ekonomikas principiem atbilstošas ēdienkartes un ļauj samazināt atkritumu apjomu. Projektā arī izveidota lietotne “EkoGo”. Plānots, ka tā veicinās videi draudzīgo restorānu atpazīstamību, kā ar mudinās patērētājus pārdomāt savus paradumus. Piedāvātie risinājumi būs pieejami restorāniem Cen­trālajā Baltijas jūras reģionā un aiz tā robežām.

Lasītākie raksti

Skaists, bet gājējiem nedrošs ceļš starp Taureni un Dzērbeni

03:00, 22. Apr, 2026

Cēsu 1.pamatskola nosvin 400 gadus

03:00, 24. Apr, 2026
1

Glabāt un pilnveidot koru dziedāšanas tradīcijas

03:00, 27. Apr, 2026
2

Sabiedrība iesaistās sociālajā atbalstā

03:00, 26. Apr, 2026
1

Brīvības vērtība nedrīkst zust

03:00, 25. Apr, 2026
1

Dievs vada cauri dzīvei

03:00, 23. Apr, 2026
1

Domas un viedokļi

Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Pretrunīgā Krievija

14:54, 23. Apr, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Pret masalām domu spēks nepalīdz

14:54, 22. Apr, 2026
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko ietver samērības robeža   

16:43, 20. Apr, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Ja jākrīt, tad tikai kopā

16:41, 18. Apr, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nemierīgā pasaule un mierīgais pavasaris

15:40, 17. Apr, 2026

Tautas balss

Lieliska tikšanās

14:56, 22. Apr, 2026
Vecmāmiņa K. raksta:

“Jaunpiebalgā bija ļoti jauks mūzikas skolu sadraudzības koncerts, piedalījās Lī­gatnes, Dzērbenes un Jaun­pie­balgas mūzikas un […]

Dīzeļa cenas gandrīz vienādas

14:55, 22. Apr, 2026
Kārlis raksta:

“Vērojot dīzeļdegvielas cenas uzpildes stacijās, rodas jautājums, kāpēc visiem lielajiem tirgotājiem tās ir gandrīz vienādas […]

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Priecē krokusu stādījumi

16:45, 20. Apr, 2026
Seniore A. raksta:

“Diemžēl iznāk bieži vērsties pie ārstiem, apmeklēt Cēsu klīniku. Tomēr tagad, pavasarī, ar prieku noskatos, […]

Ēkas pamazām iet bojā

16:42, 19. Apr, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Gāju Cēsīs pa Palasta ielu uz Pils parku. Pārsteidz, cik daudz vecu ēku, kas pamazām […]

