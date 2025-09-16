PIESLĒGTIES
Trešdiena, 17. septembris
Vārda dienas: Vera, Vaira, Vairis, Vaiva
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Spriež par pusaudžu resursu centru un sociālās jomas izaicinājumiem

Iveta Rozentāle
00:00
17.09.2025
22
Friends With Their Hands Together

FOTO: freepik.com

“Druva” ar labklājības ministru Reini Uzulnieku tikās brīdī, kad viņš bija apmeklējis Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras reģionālās filiāles un viesojās SIA “Staļi”, bet vēl bija plānota tikšanās ar Cēsu novada domes vadību, pašvaldības Sociālo dienestu un biedrību “Cerību spārni”. Ministrs dalījās ar pirmajiem vizītes iespaidiem, kā arī ieskicēja dažas soci­ālās jomas problēmas un iespējamos risinājumus.

-Kādi ir jūsu pirmie vērojumi un secinājumi, viesojoties novadā?

-Cēsīs ir ļoti zems bezdarba līmenis. Tas nozīmē, ka jau trūkst darbinieku, lai varētu piesaistīt vajadzīgos speciālistus. Būtībā visā Vidzemē ir daudz ļoti labu darbavietu, bet trūkst strādājošo. Tāpēc mūsu kā valsts uzdevums ir piedāvāt iedzīvotājiem dažādus pārkvalifikācijas kursus, tāpat arī strādāt ar motivācijas problēmām, jo diemžēl ne visi No­darbinātības valsts aģentūru klienti grib reāli strādāt.

Augsti vērtēju SIA “Staļi” vadītājas degsmi un enerģiju sakārtot uzņēmumā iepriekš pieļautās kļūdas. Ļoti svarīgi, lai katram uzņēmumam ir pievienotā vērtība, un šeit to redzu. Tas ļauj piesaistīt augsti kvalificētu darbaspēku un arī piedāvāt labāk atalgotas darbavietas.

-Cik liela problēma ir soci­ālie faktori, atkarības, kas kavē cilvēkus atgriezties darba tirgū?

-Tas, ko es virzu kā ministrs, ir palīdzība cilvēkiem ar invaliditāti iekļauties darba tirgū. Un vēl ir stāsts par cilvēkiem, kuriem ir atkarību problēmas, tādu personu diemžēl nav maz.

Tiklīdz ieņēmu ministra amatu, izveidoju darba grupu un domnīcas, aicinot arī nevalstisko sektoru skaidrot, kādas ir vajadzības cilvēkiem ar invaliditāti, lai viņi varētu ienākt darba tirgū. Noskaidrojām nepieciešamo, piemēram, – mentora pakalpojumi, tāpēc arī NVA štatā ir pieci mentori, kuri strādā tieši ar šiem cilvēkiem. Pamazām virzāmies uz priekšu, lai vajadzīgos pakalpojumus ieviestu. Redzu, ka arī lielie uzņēmumi ir gatavi ņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Grūtāk ir ar tiem bezdarbniekiem, kuriem ir atkarību problēmas. Ārstēšanās no atkarībām ir dārgs un laikietilpīgs pakalpojums, kas ne vienmēr sniedz rezultātu. Te darbs ne tikai Labklājības ministrijai, bet kopumā valdībai.

_Vai centri, tādi kā Līgatnes rehabilitācijas centrs, var palīdzēt iedzīvotājiem atgriezties darba tirgū?

-Nepārprotami. Bet Līgatnē sapratu, ka lielākais izaicinājums ir centra darbības forma. Tā ir kapitālsabiedrība, tāpēc nevar    pretendēt uz daudziem Eiropas struktūrfondiem. Tagad rehabilitācijas centra ēkām veic siltināšanu, bet juridiskā statusa dēļ tikai mazu daļu finansējuma varēja saņemt no valsts finanšu instrumenta Altum. Interesēšos, vai ir iespējamas kādas juridiskas izmaiņas, lai rehabilitācijas centrs varētu plašāk pretendēt uz publiskā finansējuma piesaisti un palielinātu konkurētspēju.

-Cēsīs notika sarunas par pusaudžu resursu centra nepieciešamību. Vai tā ir aktualitāte visā Latvijā?

-Diemžēl jā. Situācija ir smaga. Tā kā mana prioritāte ir atbalsts ģimenēm ar bērniem, jo vairāk iedziļinos, jo vairāk sāku nosirmot. Jaunie vecāki bieži netiek ar sevi galā, ģimenē veidojas dīvainas situācijas. Daži pat nesarunājas, tā aizrāvušies ar modernajām tehnoloģijām, paši sevi, aizmirstot, ka centrā ir bērns. Un te ir divi varianti – vai nu bērns ir pāraprūpēts, vai pamests. Ja agrā vecumā bērnam neredzam iezīmes, kas norāda uz potenciālajām problēmām, tad pusaudža gados lielākoties viņu labot nevaram. Arī traģiskie gadījumi Cēsīs ir kliedzoši. Citu valstu pieredze liecina, ka ir jāpamana problēmas ģimenē, kad bērns vēl pavisam mazs. To var novērot no bērna uzvedības, tāpēc svarīga ir arī izglītības iestāžu iesaistīšanās. Tas ir komandas darbs.

-Cik liela iespējamība ir Cēsīs atvērt pusaudžu resursu centra filiāli?

-Vairāki Cēsu novada domes deputāti pie manis ministrijā bija jau vasarā, runāja par šāda centra nepieciešamību. Domājām, kā viens otram varam palīdzēt. Ministrija jau bija sazinājusies ar Latvijas pusaudžu resursu centra priekšsēdētāju Lieni Dambiņu, lai izrunātu, kādas ir viņu iespējas atvērt filiāli reģionā, redzēs, kā veiksies sarunas. Mans uzdevums ir savest kopā Dambiņas kundzi ar Cēsu domes deputātiem, apsēsties pie viena galda un visu izrunāt. Esot šajā nozarē vienpa­dsmit gadus, gan pats nozari labi zinu, gan ir izveidojušies noderīgi kontakti. Ja man ir iespēja palīdzēt, to daru.

-Jūs bijāt arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Cēsu klientu apkalpošanas centrā. Cēsnieki vaicā, kad varētu tikt uzlabota ēkas fasāde.

-Jā, telpas tikko ir izremontētas, par ko darbinieki ir ļoti priecīgi un apmierināti, bet arī viņi vērsa uzmanību uz fasādi. Tā tiešām ir diezgan sliktā stāvoklī. Problēma ir tā, ka ēka pieder ne tikai valstij, bet vēl 15 īpašniekiem, daļa dzīvo ārzemēs, nav iespējams ar viņiem sazināties. Tas, ko darīsim no savas puses, visticamāk, no nākamā gada ēku nodosim pārvaldībā Valsts nekustamajiem īpašumiem, jo viņiem ir lielāka kapacitāte, jauda, finanses un jau pieredze ar kopīpašumiem, viņi varētu vērst šo situāciju par labu.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Novembrī radošais kvartāls “Rainis” iegūs labiekārtotu papildinājumu

00:00
16.09.2025
117

Novembrī plānots pabeigt Raiņa ielas 27 Cēsīs ēkas pārbūves darbus, pastāstīja Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Zane Pūcīte. “Darbi norit atbilstoši kalendārajam grafikam, un plānotais beigu termiņš ir šī gada 9.novembris,” norāda projektu vadītāja. Pašlaik objektā pabeigta metāla un betona konstrukciju montāža, iestiklotas vitrīnas, pabeigta jumta ieklāšana un […]

Raiýa PârbÎve 1

Izmanto nepiemēroti

08:40
15.09.2025
353

“Druvas” lasītāja Ināra Geseltiņa atsūtīja foto ar ainu, kas pirms kāda laika bija redzama pie tekstila konteineriem, kas atrodas Cēsīs, Gaujas ielā, veikala “top!” stāvlaukumā. Lasītāja ir neizpratnē, vai tiešām cilvēki nesaprot, kādam nolūkam domāti šie sarkanie konteineri. I. Geseltiņa teic: “Regulāri iznāk te iepirkties, sāpīgi vērot šādus skatus pie konteineriem, kas domāti apģērbiem, nevis sadzīves […]

Garamejot Konteineri

Kādreizējās sanatorijas “Cīrulīši” darbinieki tiekas Cīrulīšos

00:00
15.09.2025
184

Saulainajā un siltajā trešdienas pēcpusdienā Cēsīs, Cīrulīšos, kuplā skaitā satikās bijušās sanatorijas “Cīrulīši” darbinieki. Viņi kavējās atmiņās, pāršķirstīja senas foto­grāfijas un sirsnīgi dalījās savā šodienā. Sanākušie arī vēlējās vairāk uzzināt par apkārtnes attīstības plāniem. Šāda satikšanās pēc sanatorijas slēgšanas notiek pirmo reizi, un ideja radusies spontāni. “Reiz, braucot cauri Cē­sīm, ieraudzīju, ka norāde uz Cīrulīšiem […]

Cirulisi (1)

Muzejs glabā dzīvesstāstus, kas dod spēku

00:00
14.09.2025
96

Uz Melānijas Vanagas muzeju kādreizējā Doles, Rencēnu un jau savulaik arī Amatas pamatskolā sabrauca daudzi. Gan tie, kuri viņu pazina, kam tuva daiļrade, gan tie, kurus uzrunā M.Vanagas dzīvesstāsts, radi, amatieši. Rakstniecei, novadniecei 120.dzimšanas dienā katram savs stāsts par viņu, atmiņas. Un muzejam 25 darbības gadi. Muzeja vienīgā vadītāja Ingrīda Lāce atklāja savas atmiņas par […]

Melanija

Pagasts bez centralizētā siltuma nepaliks

00:00
13.09.2025
77

Rudens sākums ir laiks, kad Cēsu novada apvienību pārvaldes cītīgi gatavojas apkures sezonai, lai tā aizritētu bez nepatīkamiem pārsteigumiem. Apjomīgi siltumtrases pārbūves darbi arvien notiek Liepā, bet arī citviet veikta apkures katlu nomaiņa, lai brīdī, kad mājokļiem būs nepieciešams pieslēgt apkuri, viss notiktu bez aizķeršanās. Vasara bez siltā ūdens, lai ziemā nesaltu Liepas ciemata daļā, […]

Siltums

Ieriķu kopienai "kājas aug" bibliotēkā

00:00
12.09.2025
94
3

Ieriķu bibliotēka ir uzskatāma par vietu, kur sāka izveidoties kopienas aktīvo iedzīvotāju grupas iedīglis. Par vietējo iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs vairāk zina pastāstīt bibliotēkas vadītāja Sarmīte Šteine. Tieši sarunas laikā pēc grāmatām bibliotēkā ienākusi iepriekšējā Ieriķu bibliotekāre Ilze Eglīte. Viņa bijusi klāt pie pašiem pirmsākumiem pirms gadiem pieciem, kad vēl pirms kovida epidēmijas šeit sākusies kāda […]

IeriÚu Kopiena 1

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
5
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
53
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
14
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
27
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29

Tautas balss

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
7
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
40
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
43
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
19

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
20

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054