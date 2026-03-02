PIESLĒGTIES
Otrdiena, 3. marts
Vārda dienas: Tālis, Tālavs, Marts
Spēcīgākie mēbeļu izgatavošanā

Iveta Rozentāle
02:00, 3. Mar, 2026

Finālists. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēknis Rinalds Rašmanis veiksmīgi parādīja savas prasmes un iekļuva finālistu vidū. FOTO: no albuma

Nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “SkillsLatvia 2026” prasmju konkursa “Mēbeļu izgatavošana” pusfināls, kā ierasts, aizvadīts Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā. Konkursā spējas un zināšanas demonstrēja desmit jaunie speciālisti no deviņām profesionālās izglītības iestādēm.

Konkursantiem bija jāizgatavo neliela mēbeles daļa – atvilktne – un jāfinierē mēbeles durtiņas un atvilktnes priekšpuse. Atvilktnes izgatavošanā bija jāizmanto ozola masīvkoks, durtiņām kokšķiedru plātnes un nažfinieris. Darba uzdevuma izpildei konkursantam bija jāsaprot un jāspēj nolasīt tehnisko dokumentāciju, kā arī atbilstoši pielietot materiālu tehnoloģiskos apstrādes procesus. Papildus no diviem materiāliem – ozola un rieksta nažfiniera – bija jāizveido ģeometriska salikuma finierējums kā daļa no skapīša virsmas. Turklāt šajā reizē pusfinālā izgatavotā atvilktne un durtiņu fasādes tiks integrētas fināla uzdevumā.

Prasmju konkursa pusfināla darba uzdevumu vērtēja profesionālās izglītības iestāžu pedagogi nozares eksperta, “WorldSkills” un “EuroSkills” konkursu dalībnieka Roberta Karpinska vadībā. Finālā iekļuva kā Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma audzēknis Rinalds Rašmanis, tā arī Aksels Pavilonis no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Aleksandrs Kudrjavcevs no Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Andrī Sičevskis no Rīgas Tehniskās koledžas, Mihails Mihailovs no Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma, Roberts Kronentāls no Ogres tehnikuma.

“Druva” jau rakstīja, ka šajos mēnešos notikuši jauno profesionāļu meistarības konkursa pusfināli, kuros noskaidrojas labākie, kas sevi pierādīs finālā, lai varētu sacensties Eiropas un izcilu sasniegumu gadījumā arī pasaules līmenī.

