Spāres muižā būs sociāli un kultūras pasākumi

Biedrība “Cerību spārni”, kas nesen sāka saimniekot Spāres muižā, Spāres Rakstnieku parkā pirmdien, 27.oktobrī, atzīmēja Aleksandra Čaka dzimšanas dienu. Kā zināms, ideju ierīkot te parku savulaik izteica dzejnieks. Biedrības radošā komanda atzīmēja literāta dzimšanas dienu, sākot gatavoties nākamajam gadam, kad rakstniekam būs 125 gadu jubileja. Plānots to atzīmēt ar krāšņu “Mūžības skartā Čaka” godināšanas balli, jau iepriekš visa gada garumā organizējot izglītojošus, radošus un svinīgus pasākumus. Tāpat arvien cilvēki ir aicināti dāvināt gan Čaka, gan citu rakstnieku, kuri piedalījušies parka koku stādīšanā, sarakstītos darbus, lai Spāres muižā radītu unikālu šo autoru darbu kolekciju.
“Cerību spārni” bijušo skolas ēku pārņēma pirms pāris mēnešiem. Darbinieki remontē telpas, līdztekus tiek plānoti sociāli un radoši pasākumi.
Novembrī Spāres muižā paredzētas Latvijas Republikas 107. proklamēšanas gadadienas svinības, kur būs iespēja iziet piecu kilometru pārgājienu “Latvijas kontūra”, būs zemessargu lauku virtuve, vīru kora priekšnesumi, lāpu gājiens un svinīgs piemiņas brīdis, kā arī filmas “Dvēseļu putenis” kopīga skatīšanās.
