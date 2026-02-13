PIESLĒGTIES
Sestdiena, 14. februāris
Vārda dienas: Malda, Melita
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Skolu remonti izvērsti uz pilnu jaudu

Līga Salnite
02:00, 14. Feb, 2026

Gandrīz nemanāmi un netraucējot. Nesen no vidusskolas par pamatskolu pārtapušajā Priekuļu izglītības iestādē remonta darbus izdevies saplānot tā, ka bērniem būvdarbu laikā pat nav jāizvācas no savas skolas, vien jāpārkārtojas uz citu tās spārnu. FOTO: Līga Salnite

Pamatskolu un vidusskolu mācību ēku remonti mūsu novadā rit pilnā sparā, liecina “Druvas” uzrunāto pašvaldības darbinieku sniegtā informācija. Dažviet darbi jau pabeigti, atliek tik iekārtoties atjaunotajā namā, citviet audzēkņiem un mācībspēkiem jāpastrādā pielāgotās pagaidu telpās.

Viens no grandiozākajiem un gandrīz jau pabeigtajiem remontiem īstenots Nītaures Mū­zikas un mākslas pamatskolā. Teju 90 gadus neremontētajai skolas, savulaik muižas, ēkai energoefektivitātes projektu bija iecerēts pabeigt nepilna gada laikā. Būvniecību sāka pērn janvārī, paredzot, ka līdz gada nogalei darbi jau būs pilnībā pabeigti. Taču, uzsākot darbus, atklājies katastrofālā stāvoklī esošs pārsegums un nācies nomainīt nesošās konstrukcijas, stāsta Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Pro­jektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta. Papildu darbi, protams, pagarinājuši plānotos termiņus, lai gan – ne ļoti. Pēc I. Herbstas teiktā, patlaban tiek cerēts, ka pēc marta brīvdienām skolēni no pagaidu telpām vietējā kultūras namā varētu atgriezties savā mācību iestādē. Tieši šajās dienās jānoslēdzas arī iepirkumam par skolai vajadzīgajām iebūvētajām mēbelēm.

Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte pastāstīja, ka pašreiz plānots, ka mācību darbs izremontētajā ēkā skolēniem atsāksies aprīlī jeb pēc pavasara brīvlaika, bet bērnudārzniekiem – no augusta jeb īsu mirkli pirms jaunā mācību gada sākuma. E. Eglīte atzina, ka šī pirms nu jau vairāk nekā gadsimta nodedzinātā, pēc tam atkal atjaunotā muižas ēka, kuru pirms 90 gadiem papildināja ar vēl vienu stāvu, tagad ir tā pārvērtusies, ka iekšienē neviens šo namu vairs nepazīst. Atsau­coties uz sarunu ar līdzcilvēkiem, kuri nākuši palīgā sakopt un satīrīt ēku pēc remonta, E. Eglīte teica, ka, “šādas izmaiņas notiek tikai reizi simts gados”. Viņa norādīja, ka pārbūve tiešām bijusi objektīva nepieciešamība. Ēkā arī izveidota ventilācijas sistēma un ierīkota pilnībā jauna apkures sistēma.          

Nītaures pamatskolas pārbūve bijusi iespējama, pateicoties 943,3 tūkstošu eiro finansējumam no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda, kā arī gandrīz 200 tūkstošu eiro līdzfinansējumam no pašvaldības budžeta.

Savukārt no ES Atveseļo­šanas fonda apstiprinātā finansējuma 3,135 miljonu eiro projektam “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Cēsu novadā” mācību vidi uzlabo trijās novada mācību iestādēs: Priekuļu pamatskolā, Vecpiebalgas vidusskolā un Jaunpiebalgas vidusskolā. Sa­skaņā ar sākotnējiem aprēķiniem vietvara šajā grandiozajā trīs skolu remontu projektā būs ieguldījusi vismaz 658,36 tūkstošus eiro. Viena no šī projekta atbildīgajām pašvaldības pārstāvēm Estere Krūze pastāstīja par notiekošo Priekuļos, kur darbi pat veicoties nedaudz ātrāk, nekā plānots. Tā kā savulaik vidusskolai celtā ēka patlaban nu ir pamatskola, remonta darbus izdevies saplānot tā, ka bērniem būvdarbu laikā pat nav jāizvācas no savas skolas, vien jāpārkārtojas uz citu tās spārnu. Kopumā šīs ēkas atjaunošana būtu vēlama jeb – ir plānota pat sešās kārtās, taču patlaban šī projekta ietvaros bijis iespējams izpildīt pirmo trīs remonta kārtu darbus. Patlaban vēl trīs stāvu korpuss ir pilnībā norobežots un skolēnu gaitas ar strādniekiem nepārklājoties, bet maija nogalē šo korpusu, jau pilnībā pabeigtu, plānots nodot atpakaļ skolai. Aprīlī vēl iecerēta jaunu mēbeļu sagāde – pārsvarā pamatskolas klasēm.

Arī Jaunpiebalgas vidusskolā darbi esot gandrīz jau noslēgušies. Pēc projektu vadītājas Zanes Pūcītes teiktā – būvdarbi esot jau pabeigti, mēbeles arī iegādātas un bērni jau mācoties atjaunotajās telpās. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolā darbi esot procesā. Izglītības iestādes A korpuss    pārbūvēts, un tur bērni mācoties jau no šī mācību gada septembra. C korpusā darbi nesen pabeigti, tur jau sāk ievākties, taču B korpusa izveide jeb ēkas spārnu savienojuma remonts vēl notiekot pilnā sparā. Jau projektēšanas stadijā saprasts, ka, ņemot vērā pašreizējās vajadzības un arī konstrukcijas nolietojumu, produktīvāk būs savienojumu viena stāva apmērā nojaukt un uzbūvēt pilnībā no jauna – vairākos stāvos un ar papildu telpām. Patlaban lielajā salā ir dienas, kad darbi apstājas, taču kopumā ir doma, ka līdz maija vidum izdosies iecerēto pabeigt.

Remonta darbi gan vēl tikai plānošanas stadijā, taču apstiprināts finansējums no Ei­ro­pas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 340,2 tūkstošu eiro apmērā ir arī Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas trešā stāva vienkāršotai atjaunošanai. Šī infrastruktūras pilnveides projekta mērķis ir uzlabot vides pieejamību un racionalizēt telpas ērtākam kā mācību, tā arī sadzīves procesam. Projekts, kurā pašvaldība ieguldīs ap 60 tūkstošiem eiro, paredz izveidot četras modernas mācību telpas un padarīt funkcionālāku vidi skolas internāta lietotājiem.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Vai Cēsis kļūs lielākas

17:16, 10. Feb, 2026

Jaunajā mājvietā liek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

02:00, 11. Feb, 2026

Izsolei Cēsu industriālā parka teritorijā pieejami četri zemes gabali

02:00, 10. Feb, 2026

Brauc paezera ledu un sabojā laipu

08:02, 10. Feb, 2026

Slēpotājus sals nenobiedē

17:02, 10. Feb, 2026

Suns mācībstundu padara aizraujošu

02:00, 12. Feb, 2026

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nav laika veselībai

18:07, 13. Feb, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Apkure un dzīvība

18:08, 12. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Smalkā robeža starp peļņu un dabas aizsardzību

17:55, 11. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Viedtālruņu spožums un posts

17:55, 10. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Maģiskās paaudžu atšķirības informācijas uztverē

16:59, 10. Feb, 2026

Tautas balss

Varbūt var lētāk

14:25, 13. Feb, 2026
Seniore M. raksta:

“Lasīju “Druvā” par salauzto laipu Ratnieku ezerā. Citur izskanēja, ka nodarītie zaudējumi pašvaldībai ir 20 […]

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Pastaiga pa ledu

17:56, 10. Feb, 2026
Lasītāja M. raksta:

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, […]

Bibliotēkas lasītāju ērtībai

14:36, 5. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Cik labi, ka tagad Cēsīs pie Centrālās bibliotēkas ierīkota otra auto apstāšanās vieta. Stāvēt gan […]

Prieks, ka var slidot

08:36, 4. Feb, 2026
Trīs bērnu māmiņa raksta:

“Priecājos, ka Cēsu novadā izveidots tik daudz slidotavu. Tās ierīko ne tikai pašvaldības, bet arī […]

Sludinājumi

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]