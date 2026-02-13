Skolu remonti izvērsti uz pilnu jaudu

Pamatskolu un vidusskolu mācību ēku remonti mūsu novadā rit pilnā sparā, liecina “Druvas” uzrunāto pašvaldības darbinieku sniegtā informācija. Dažviet darbi jau pabeigti, atliek tik iekārtoties atjaunotajā namā, citviet audzēkņiem un mācībspēkiem jāpastrādā pielāgotās pagaidu telpās.
Viens no grandiozākajiem un gandrīz jau pabeigtajiem remontiem īstenots Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolā. Teju 90 gadus neremontētajai skolas, savulaik muižas, ēkai energoefektivitātes projektu bija iecerēts pabeigt nepilna gada laikā. Būvniecību sāka pērn janvārī, paredzot, ka līdz gada nogalei darbi jau būs pilnībā pabeigti. Taču, uzsākot darbus, atklājies katastrofālā stāvoklī esošs pārsegums un nācies nomainīt nesošās konstrukcijas, stāsta Cēsu novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas projektu vadītāja Iveta Herbsta. Papildu darbi, protams, pagarinājuši plānotos termiņus, lai gan – ne ļoti. Pēc I. Herbstas teiktā, patlaban tiek cerēts, ka pēc marta brīvdienām skolēni no pagaidu telpām vietējā kultūras namā varētu atgriezties savā mācību iestādē. Tieši šajās dienās jānoslēdzas arī iepirkumam par skolai vajadzīgajām iebūvētajām mēbelēm.
Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte pastāstīja, ka pašreiz plānots, ka mācību darbs izremontētajā ēkā skolēniem atsāksies aprīlī jeb pēc pavasara brīvlaika, bet bērnudārzniekiem – no augusta jeb īsu mirkli pirms jaunā mācību gada sākuma. E. Eglīte atzina, ka šī pirms nu jau vairāk nekā gadsimta nodedzinātā, pēc tam atkal atjaunotā muižas ēka, kuru pirms 90 gadiem papildināja ar vēl vienu stāvu, tagad ir tā pārvērtusies, ka iekšienē neviens šo namu vairs nepazīst. Atsaucoties uz sarunu ar līdzcilvēkiem, kuri nākuši palīgā sakopt un satīrīt ēku pēc remonta, E. Eglīte teica, ka, “šādas izmaiņas notiek tikai reizi simts gados”. Viņa norādīja, ka pārbūve tiešām bijusi objektīva nepieciešamība. Ēkā arī izveidota ventilācijas sistēma un ierīkota pilnībā jauna apkures sistēma.
Nītaures pamatskolas pārbūve bijusi iespējama, pateicoties 943,3 tūkstošu eiro finansējumam no Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda, kā arī gandrīz 200 tūkstošu eiro līdzfinansējumam no pašvaldības budžeta.
Savukārt no ES Atveseļošanas fonda apstiprinātā finansējuma 3,135 miljonu eiro projektam “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Cēsu novadā” mācību vidi uzlabo trijās novada mācību iestādēs: Priekuļu pamatskolā, Vecpiebalgas vidusskolā un Jaunpiebalgas vidusskolā. Saskaņā ar sākotnējiem aprēķiniem vietvara šajā grandiozajā trīs skolu remontu projektā būs ieguldījusi vismaz 658,36 tūkstošus eiro. Viena no šī projekta atbildīgajām pašvaldības pārstāvēm Estere Krūze pastāstīja par notiekošo Priekuļos, kur darbi pat veicoties nedaudz ātrāk, nekā plānots. Tā kā savulaik vidusskolai celtā ēka patlaban nu ir pamatskola, remonta darbus izdevies saplānot tā, ka bērniem būvdarbu laikā pat nav jāizvācas no savas skolas, vien jāpārkārtojas uz citu tās spārnu. Kopumā šīs ēkas atjaunošana būtu vēlama jeb – ir plānota pat sešās kārtās, taču patlaban šī projekta ietvaros bijis iespējams izpildīt pirmo trīs remonta kārtu darbus. Patlaban vēl trīs stāvu korpuss ir pilnībā norobežots un skolēnu gaitas ar strādniekiem nepārklājoties, bet maija nogalē šo korpusu, jau pilnībā pabeigtu, plānots nodot atpakaļ skolai. Aprīlī vēl iecerēta jaunu mēbeļu sagāde – pārsvarā pamatskolas klasēm.
Arī Jaunpiebalgas vidusskolā darbi esot gandrīz jau noslēgušies. Pēc projektu vadītājas Zanes Pūcītes teiktā – būvdarbi esot jau pabeigti, mēbeles arī iegādātas un bērni jau mācoties atjaunotajās telpās. Savukārt Vecpiebalgas vidusskolā darbi esot procesā. Izglītības iestādes A korpuss pārbūvēts, un tur bērni mācoties jau no šī mācību gada septembra. C korpusā darbi nesen pabeigti, tur jau sāk ievākties, taču B korpusa izveide jeb ēkas spārnu savienojuma remonts vēl notiekot pilnā sparā. Jau projektēšanas stadijā saprasts, ka, ņemot vērā pašreizējās vajadzības un arī konstrukcijas nolietojumu, produktīvāk būs savienojumu viena stāva apmērā nojaukt un uzbūvēt pilnībā no jauna – vairākos stāvos un ar papildu telpām. Patlaban lielajā salā ir dienas, kad darbi apstājas, taču kopumā ir doma, ka līdz maija vidum izdosies iecerēto pabeigt.
Remonta darbi gan vēl tikai plānošanas stadijā, taču apstiprināts finansējums no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 340,2 tūkstošu eiro apmērā ir arī Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas trešā stāva vienkāršotai atjaunošanai. Šī infrastruktūras pilnveides projekta mērķis ir uzlabot vides pieejamību un racionalizēt telpas ērtākam kā mācību, tā arī sadzīves procesam. Projekts, kurā pašvaldība ieguldīs ap 60 tūkstošiem eiro, paredz izveidot četras modernas mācību telpas un padarīt funkcionālāku vidi skolas internāta lietotājiem.
