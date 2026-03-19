Skolēnu vecāki līdzdarbojas

Vecāku iesaiste lauku skolu dzīvē un stiprināšanā
Katrā pagastā, kurā ir skola, iedzīvotāji to ļoti novērtē. Izglītības iestāde tiek uztverta kā viens no būtiskiem elementiem, kādēļ cilvēki dzīvo noteiktajā vietā. Skola nav kaut kas atsevišķi eksistējošs, bet gan daļa no vietējās kopienas, tādēļ lauku izglītības iestādēs nereti ir izteikta skolēnu vecāku iesaiste skolas dzīvē. Būtībā aktīvie vecāki iespējami stiprina skolu, jo novērtē, ka bērniem ir iespēja mācīties savā dzīvesvietā, novērtē pedagogu pieeju un vadības veikumu.
Vecāku iesaiste lauku skolu ikdienā un stiprināšanā notiek dažādi: tiek gan meklētas dažādas personības, kas viesojas pie bērniem skolā, gan vecāki iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē, gan palīdz ar kādiem uzlabojumiem – vai tie būtu nelieli remonti vai kādu aktivitāšu vietu izveide. Tāpat ir vecāki, kas apvienojušies biedrībā, lai varētu piesaistīt arī finansējumu skolas labiekārtojuma pilnveidošanā.
Aktīvā šķēršļu trase pie skolas
Skujenes pamatskolā vecāki izveidoja aktīvo šķēršļu trasi pie skolas. Santa Mazūre norāda, ka viņai kā vecākam ir svarīgi ne tikai tas, ka bērns mācās labā skolā, bet arī tas, ka vecāki var būt daļa no skolas stāsta: “Mazās lauku skolās audzēkņu vecāku iesaiste patiesībā ir liels spēks. Vecāki var palīdzēt ar idejām, ar projektu virzīšanu, ar līdzdalību skolas pasākumos vai vienkārši ar klātbūtni un ieinteresētību.”
Santa Mazūre “Druvai” pauž pārliecību, ka, dzīvojot laukos, cilvēki ļoti ātri saprot – skola nav tikai vieta, kur bērni mācās, bet ir visas kopienas sirds. “Ja skola ir dzīva, rosīga un attīstās, dzīva ir arī apkārtējā vide – cilvēki šeit paliek, bērni aug un rodas jaunas idejas,” saka S. Mazūre. Un savā ziņā skola arī vieno vietējo kopienu. Tā tas notika arī šķēršļu trases izveidē. “Trases izveide pie skolas ir skaists piemērs tam, kā ideja var pārtapt reālā vietā, kur bērni kustas, spēlējas un pārbauda savus spēkus,” vērtē S. Mazūre. Viņa piebilst, ka, lai gan tas nebūtu iespējams bez LEADER programmas atbalsta, kas ļāva ieceri īstenot, tikpat svarīgi bija arī cilvēki, jo tieši vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju un kopienas pārstāvju atsaucība ļāva noticēt šai idejai, vietējie bija tie, kas atbalstīja ar ziedojumiem un savu iesaisti. “Katrs šāds ieguldījums – vai tas ir finansējums, praktiska palīdzība, idejas vai vienkārši labvēlīgs atbalsts – palīdz radīt kaut ko paliekošu bērniem un stiprina arī pašu kopienu,” vērtē S. Mazūre. “Kad bērni redz, ka pieaugušie kopā darbojas skolas labā, viņi iemācās ļoti svarīgu lietu – kopā var paveikt daudz. Un tieši tā veidojas vieta, kur gribas augt, mācīties un dzīvot.”
Radīt iespēju bērniem būt sportiskiem
Arī Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas direktore Gunta Mellīte norāda, ka skolā ir ļoti burvīgi un aktīvi skolēnu vecāki. Gabliku ģimene iekārtoja un uzturēja slēpošanas trases Paaudžu parkā un Skolas parkā, kā arī kalniņu bērnu ziemas priekiem. Jēkabsonu ģimene nogādāja biedrībai “Tavi draugi” skolā ziedoto Ukrainai. Un ir vēl daudzi vecāki, kuri vienmēr ir ļoti aktīvi, vienmēr palīdz un atbalsta. “Turklāt iesaistās arī tēvi, viņi palīdzēja skolai pārcelties uz pagaidu telpām un noteikti palīdzēs arī ilgi gaidītajā un izsapņotajā brīdī, kad atgriezīsimies atjaunotajās telpās, tāpat viņi piedalās Tēvu dienā,” pastāsta direktore. “Vecāki dalās savā redzējumā, nāk ar iniciatīvu un arī sniedz savu atbalstu. Ir aktīva skolas padome, kur vecākiem ir daudz ideju, mums ir ļoti laba sadarbība. Vienmēr ir prieks satikties un kopā darīt. Protams, ne vienmēr viss ir gludi, bet jūtams, ka visiem ir vēlme pēc iespējas ātrāk nonākt līdz risinājumam, vecāki ir ļoti vērsti uz sadarbību.”
Trīs bērnu tētis Mareks Gabliks “Druvai” pastāsta, ka paša bērni mācās šajā skolā, tātad pašsaprotami, ka viņam ir svarīgi, kas skolā notiek, un iesaistīties, lai radītu vēl kādas iespējas bērniem būt aktīviem: “Gribas parādīt, ka arī mazās lauku skolās bērni ir spējīgi un varoši sportā. Mūsu skola arī startēja mācību iestāžu sacensībās un ieguva augsto sesto vietu, tas tādai mazai lauku skolai ir tiešām labs rādītājs.” Vaicāts par ideju slēpošanas trases izveidei, Mareks Gabliks atklāj, ka viņam pašam ziema ir mīļākais gadalaiks, savukārt dēls trenējas ziemeļu divcīņā, sporta skolotājs ir aktīvs, un tā kopīgi šāda ideja radusies. “Trase ir netālu no darba, cik tad man aizskriet un izdarīt. Bērniem vajag izkustēties. Ja ir ziema, tad tā jāizmanto pēc iespējas vairāk. Un bērniem arī ir prieks,” spriež viņš.
Mareks Gabliks ir ne tikai aktīvs vecāks, bet arī aktīvs vietējā kopienā, viņš ievēlēts pagasta iedzīvotāju padomē. “Bija brīdis, kad šķita, ka pagasts kļuvis tāds tukšāks, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka paši esam aktīvi, ka mums ir bērnudārzs, skola. Daudzi dzenas uz pilsētu, bet īstenībā arī laukos ir, ko darīt. Tādēļ mēs vēl vairāk novērtējam, ja arī bērniem šeit ir iespēja izglītoties. Tas ir labi, bet nav pašsaprotami, tāpēc arī par to ir jācīnās. Un arī turpmāk darīsim, lai Nītaurē būtu arvien labāk,” tā M. Gabliks.
Vecāki apvienojas biedrībā
Rāmuļu pamatskolas skolēnu vecāki pērnā gada izskaņā dibināja skolas atbalsta biedrību “Labās rokas” ar pārliecību, ka kopā var izdarīt vairāk nekā katrs atsevišķi, kā arī apzinoties, ka vienmēr būs bērni, kuriem pilsētas skola būs par lielu, par plašu, par skaļu un kuriem piemērotāka būs ģimeniskāka, mierīgāka vide, lauki un daba, kas palīdz augt un attīstīties. “Esam visi kā viena liela ģimene, arī cits citu atbalstām,” teic viena no biedrības dibinātājām Ilze Zilvere-Zālīte.
Biedrības valdes priekšsēdētāja ir Elīna Tauriņa. Organizācijā darbojas vēl 14 cilvēki: skolēnu vecāki, skolotāji un vietējo iedzīvotāju atbalsta komanda. Biedrības galvenie mērķi ir atbalstīt skolu, piesaistot papildu resursus skolas vides un mācību procesa uzlabošanai, veicināt skolas bērnu un jauniešu attīstību un labbūtību, kā arī veicināt un stiprināt skolas kopienu.
Uz biedrības dibināšanas pasākumu atnāca ap 70 cilvēkiem. Vecākiem ir daudz brīnišķīgu ideju, viņi regulāri tiekas biedrības sapulcēs, lai saprastu, kurš virziens viņiem būtiskākais, kā vislabāk sagatavoties, sadalīt pienākumus un kad paveikt plānoto. Biedrībā esošie iesaistās gan skolas popularizēšanā, gan interesantu cilvēku uzaicināšanā uz skolu, pasākumu daudzveidībā, piepalīdz arī nelielos remontos.
Biedrība ir definējusi, ka skolas stiprās puses ir mācīšanās, radošums, kustība un daba, kā arī holistiska pieeja, aktivitātes notiek tam atbilstoši. Tā skolā notika nestandarta pasākums – vecāki aicināja uz mākslas terapijas pēcpusdienu “Maģiskā melnbaltā pasaule”, tāpat bija sarīkojums, kad visas dienas garumā ar skolēniem kopā darbojās dziedātāja Stirna, kuru bija uzaicinājuši audzēkņu vecāki. Biedrība aicinājusi arī citus interesantus cilvēkus, kas bērniem vada aizraujošas nodarbības par mākslas, mūzikas, dabas, kustības tēmām, un vēro, kas bērnus patiesi uzrunā un aizrauj. Tā pēc kustību terapeites nodarbības bērni turpmākajās stundās bija gan mierīgi, gan spējīgi ļoti labi koncentrēties. Turklāt skolas vide ir tik aizraujoša, ka bērni mācību brīvlaikā nepacietīgi gaida brīdi, kad varēs atkal atgriezties skolā.
Atbalsta biedrība savu veikumu prezentējusi arī Vaives pagasta iedzīvotāju padomē. Kopā ar direktori viņi jūtas kā superkomanda, kas spēj gāzt lielus kalnus un ko vieno enerģija un darba prieks. Šajos gados, kas skolai ir nolikts kā pārbaudes laiks turpmākajai pastāvēšanai, izglītības iestāde spējusi nostabilizēties un pat radīt izrāvienu – atrasti gan iztrūkstošie pedagogi, gan palielinājies skolēnu skaits. Lielākās klases ir nokomplektētas, vēl kādi jaunpienācēji varētu būt sākumskolas klasēs. Biedrība norāda, ka vēlas, lai Rāmuļu pamatskola ir skola, ar kuru lepojas.
Biedrība izveidota arī finansējuma piesaistei. Lai gan paši vecāki iesaistās praktiski, kā paši teic – ja vajag krāsot, tad krāso, ja jāmazgā, tad mazgā, ja jābūvē, tad būvē, jo tā skola kļūst vēl mājīgāka un gaišāka. Un tas ir piemērs arī bērniem, ka rūpes par savu vidi sākas ar pašu iesaisti, tomēr ne vienmēr pietiek ar pašu iesaistīšanos, reizēm kādiem darbiem nepieciešams arī finansējums. Tā biedrība izrēķināja, ka kāpņu telpas kosmētiskā remonta pirmajai kārtai vajadzīgi 800 eiro. Pēc biedrības aicinājuma ziedot šim nolūkam summa tika savākta. Skolēnu vecāki ar lielu prieku brīvdienās iesaistījās talkā vietas vizuālā izskata uzlabošanai un mūsdienu akcentu uzlikšanai.
