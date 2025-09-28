PIESLĒGTIES
Skolēni vēlas kļūt par jaunajiem uzņēmējiem

Iveta Rozentāle
00:00
29.09.2025
30
Jaunie

Ar savām idejām.    Jaunpiebalgas vidusskolas 8. klases skolnieces Elīna Roslika (no kreisās), Helēna Jansone-Ķirse, Laura Brence un Sāra Estere Gurska ir gatavas praktiskajai darbnīcai. FOTO: Iveta Rozentāle

Vidzemes reģiona skolas vakar tikās Cēsīs, Kos­mosa izziņas centrā, lai piedalītos “Junior Achievement Latvia” rīkotajās ideju un inovāciju ģenerēšanas darbnīcās “Jauno uzņēmēju skola 2025”.

Šajā semināru ciklā skolēniem un pedagogiem sniedz praktiskas zināšanas un iedvesmo uzsākt vai attīstīt savu skolēnu mācību uzņēmumu.

“Jauno uzņēmēju skola 2025” ir vienas dienas darbnīca skolēniem un skolotājiem. Tajā varēja uzzināt par skolēnu mācību uzņēmumu veidošanas un attīstīšanas iespējām, iepazīt šo  uzņēmumu veiksmes stāstus un idejas, kuras radījuši skolēni citviet Eiropā. Jomas speciālisti deva vērtīgus ieteikumus, kā arī vairāk pastāstīja par “Junior Achievement Latvia” Līderu programmu.

Praktiskajā darbnīcā skolēni ar mākslīgā intelekta palīdzību ģenerēja jaunas vai attīstīja jau esošu uzņēmumu biznesa idejas. Programmā pedagogiem īpaša uzmanība bija veltīta skolēnu mācību uzņēmumu darbības ciklam, jalatvia.lv skolēnu un skolotāju profilu funkcionalitātei.

“Druva” pirms praktiskās darbnīcas uzrunāja četras Jaunpiebalgas vidusskolas astotās klases skolnieces. He­lēna Jansone-Ķirse, Sāra Estere Gurska, Laura Brence un Elīna Roslika atzīst, ka ar lielu interesi noklausījās pieredzes stāstu. Meitenes gatavojās piedalīties darbnīcā, lai izstrādātu biznesa starta komplektu, kas sastāv no astoņiem punktiem, tajā skaitā klientu segmentu noteikšanas, problēmas definēšanas un iespējamiem risinājumiem.

Darbnīcas vadītāji iedrošināja skolēnus izmantot arī mākslīgo intelektu, lai pārvarētu “nav ideju” sajūtu, veiksmīgāk apkopotu nozares tendences un identificētu nepilnības, piedāvātu risinājumus, palīdzētu detalizēt biznesa idejas, klientu profilus, iespējas un riskus, kā arī palīdzētu mainīt ierasto domāšanu un idejas. Helēna Jansone-Ķirse atzina: “Jau bija iedvesmojoša citu jauno uzņēmēju pieredze, kā arī mani ieinteresēja Līderu programma.” Sāra Estere Gurska atklāja: “Es vēlos sākt savu biznesu, bet vēl mēģinu sarunāt partneri, ar ko kopā to veidot, tāpēc te uzzinātais ir ļoti noderīgs.”

“Junior Achievement Latvia” pārstāve Daina Iliško “Druvai” pastāstīja, ka mākslīgā intelekta izmantošanas tēma ir izvēlēta, jo mūsdienu uzņēmējdarbībā prasme radīt inovatīvas idejas un izmantot jaunākās tehnoloģijas ir būtiska konkurētspējas sastāvdaļa: “Tā palīdz jaunajiem uzņēmējiem ne tikai attīstīt radošu domāšanu, bet arī efektīvāk plānot, analizēt un īstenot savas biznesa idejas. Darbnīcā jaunieši guva praktiskas ideju ģenerēšanas metodes, iemaņas mākslīgā intelekta rīku izmantošanā, analītiskas un stratēģiskas prasmes, kas ļaus novērtēt ideju potenciālu un attīstīt tās ilgtspējīgi, kā arī komandas darba pieredzi.”

No Cēsu novada jauno uzņēmēju skolā piedalījās Cēsu Jaunās skolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas, Jaunpiebalgas vidusskolas un Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma pārstāvji. Cēsu Jauno skolu pārstāvēja 5. klases un 7. klases audzēkņi, kuriem nav uzņēmējdarbības pieredzes, bet ir plāni un idejas, tāpēc pasākums viņiem sniedza iedvesmu un palīdzēja saprast pirmos soļus, kas veicami, lai izveidotu uzņēmumu.

Jaunpiebalgas vidusskolas skolotāja Vita Kļaviņa, kura sniedz atbalstu skolēnu mācību uzņēmumiem, pastāstīja, ka semināru apmeklēja 12 vidusskolas audzēkņi, gan jaunieši ar pieredzi šajā jomā, gan tādi, kas vēl nav veidojuši mācību uzņēmumus: “Iespējamo dalībnieku būtu vairāk, bet pietrūka vietu, jo pasākums ir ļoti pieprasīts. Arī pagājušajā gadā apmeklējām pasākumu Vecpiebalgā un konferenci Ķīpsalā “Uzdrīksties uzvarēt!”. Plānojam to darīt arī šogad 7.novembrī.”

Pasākumu “Jauno uzņēmēju skola 2025” īsteno Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta “Atbalsts mazo un vidējo uzņēmumu inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Tas notiek no 23. septembra līdz 3. oktobrim piecās Latvijas pilsētās.

