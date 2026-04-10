PIESLĒGTIES
Sestdiena, 11. aprīlis
Vārda dienas: Hermanis, Vilmārs
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Skolēni rada unikālus produktus

Iveta Rozentāle
03:00, 11. Apr, 2026

Ar izdomu. Piedaloties skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņos, SMU “Bauris” veidotāji Henrijs Nils Atvars, Niklāvs Dravants, Lenards Bisenieks un Emīls Grundiņš izceļas ar tēlu atbilstoši viņu radītajai produkcijai – rotaslietām no mežā atrastiem savvaļas dzīvnieku kauliem. FOTO: no albuma

Viens no lielākajiem notikumiem skolēnu mācību uzņēmumiem (SMU) ir starptautiskais festivāla tirdziņš “Cits Bazārs” Rīgā, kurā piedalās arī jaunie uzņēmēji no vairākām citām Eiropas valstīm.

Skolēni ne tikai prezentēja savus uzņēmumus, bet arī piedāvāja iegādāties pašu radītos produktus. No Cēsu novada piedalījās Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ)    jaunie uzņēmēji -12. klases skolnieki Henrijs Nils Atvars, Niklāvs Dravants, Lenards Bisenieks un Emīls Grundiņš.

Viņi izveidojuši SMU “Bauris” un gatavo rotaslietas no mežā atrastiem savvaļas dzīvnieku kauliem. Tapušas aproces ar radzēm, buka raga piekariņš, gredzeni ar dzīvnieku zobiem un citi aksesuāri. Vienā no sociālo mediju ierakstiem teikts: “Vēl brutālāki, detalizētāki un neatkārtojami roku darba aksesuāri.” Piemēram, mežacūkas ilknis apstrādāts, iedvesmojoties no arheoloģiskajos izrakumos atrasta 11. gadsimta amuleta. Uzņēmuma tēls veidots atbilstoši šādu rotaslietu ar raksturu piedāvājumam – senatnīgs, nedaudz biedējošs un vienlaicīgi ar daļu pašironijas. Vērtējot dalību “Cits Bazārs”, jaunieši secināja, ka Zie­massvētku tirdziņš bija aktīvāks, pārdot varēja vairāk, nebija arī uzņēmējdarbības piču konkurss, kad vienas minūtes laikā ir jāpastāsta par savu uzņēmumu, tā kvalitātēm un priekšrocībām. Tomēr viņi uzsver, ka ikviena dalība ir interesanta un ļoti noderīga.

Jaunie uzņēmēji savu produkciju piedāvā arī ārzemju tiešsaistes veikalu plaformās “Etsy” un “Vinted”. Puiši darbojas arī vietējos tirdziņos, un, lai gan maijā uzņēmumi ir jālikvidē, jo viņi absolvē skolu, jaunieši plāno piedalīties arī vasaras tirdziņos, tāpēc ir sagatavojuši iesniegumu par iespēju pagarināt uzņēmuma darbību līdz vasaras beigām.

Nedēļu pirms “Cits Bazārs” notika arī starptautiska konference, kas katru gadu risinās citā valstī un šogad aizvadīta Latvijā. Tajā piedalījās DACVĢ skolēnu mācību uzņēmuma “Artica” radītājas – 11. klases skolnieces Loreta Damberga un Annija Kārkliņa. Viņas rada personalizētus džemperus balināšanas tehnikā – uz tumša auduma izveidojot visdažādāko dizainu. Meitenes pašas uzņēmuma instagrama profilā norāda, ka šo uzņēmumu radīja, jo viņas aizrauj stils, ērts apģērbs, roku darbi un vēlme dot drēbēm otro elpu: “Mēs ticam, ka drēbes var būt vienlaikus skaistas, radošas un videi draudzīgas.”

DACVĢ skolotāja Inese Kočāne pastāsta, ka “Junior Achievement Latvia” paši izvēlas, ko aicināt uz konferenci, tāpēc piedalīšanās tajā ir liels novērtējums paveiktajam darbam. “Skolnieces tiešām spēj sasniegt augstāko latiņu visās izpausmēs. Viņām ir unikāls produkts, jaunietes izcili strādā ar produkta virzīšanu, sociālajiem tīkliem, ir labs mārketings, gaumīgs produkta atspoguļojums. Ieteicu viņām arī tirdziņos rādīt, kā rada zīmējumus uz džemperiem, lai cilvēki redz, ka tas tiešām ir roku darbs. Un viņas tā arī dara – cilvēks izstāsta ideju vai iedod attēlu, ko vēlētos, un skolnieces to klienta acu priekšā uzzīmē uz džempera, veltot katram personīgu pieeju. Domāju, “Junior Achievement Latvia” vēlas, lai skolēnu mācību uzņēmumi strādātu tieši ar šādu personisku un reizē profesionālu pieeju.”

Gan “Artica”, gan “Bauris” regulāri piedalās arī “Junior Achievement Latvia” rīkotajos tirdziņos skolēnu mācību uzņēmumiem, kas notiek visa mācību gada garumā, tajos saņemtas arī simpātiju balvas.

I. Kočāne pastāsta, ka uzņē­mējdarbības stundās māca ne tikai vispārīgos jautājumus par uzņēmējdarbību, bet skolēniem ir jāizstrādā arī ideja par mācību uzņēmumu, tā biznesa plāns, jāizprot, kā uzņēmums darbojas. Tas notiek visa mācību gada garumā. “Tomēr ne visi tiek līdz reālai produkta ražošanai. Šie divi uzņēmumi ir radījuši produktus un praksē apguvuši uzņēmējdarbības pamatus. Gan puišiem, gan meitenēm ir unikāli produkti, jo pirms to izgatavošanas vienmēr pētām arī iespējamo konkurenci – ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs, un izdarām secinājums. Jaunieši ir aizrautīgi, savu ideju un produktu attīsta, kā arī ar to nopelna naudu tālākai attīstībai. Viņiem noteikti ir uzņēmējdarbības potenciāls pieaugušo dzīvē,” secina I. Kočāne.

Arī Jaunpiebalgas vidusskolā ir skolēnu mācību uzņēmumi, kas aktīvi piedalās “Junior Achievement Latvia” organizētajos tirdziņos. Lai gan uz noslēdzošo tirdziņu Rīgā lielās konkurences dēļ neviens uzņēmums nepieteicās, plaša pieredze gūta gan valsts mēroga tirdziņā ziemā un pavasarī, gan reģionālajos tirdziņos Madonā, Gulbenē un Ogrē. Jaunpie­balgas vidusskolā šogad darbojas seši skolēnu mācību uzņēmumi.

“MBA” rada uz rokas uzvelkamus spilventiņus no lina un flaneļa auduma ar bioloģiskās vates pildījumu mazuļa auklēšanai un barošanai. Vairāk­kārtīgi iegūta nominācija “So­ciāli atbildīgs SMU”. “Bath­Miracle” rada vannas bumbas un ziepes. Uzņēmums ieguvis nomināciju “Labākais produkta zīmols”. “Miera mika” veido miera maisiņus, kas palīdz mazināt stresu, attīstīt motoriku un ir labs izklaides palīglīdzeklis, kā arī sudraba rotaslietas. “Otra elpa” darina rotaslietas – gredzenus un aproces – no masīvkoka. “Rūta rotā” izgatavo personalizētas rotaslietas un aksesuārus no dažādu materiālu pērlītēm. “Cukerka” gatavo dāvanu komplektus “Jaukās dienas noslēpums”, kuros ietilpst pašgatavotas konfektes, vēlējums un rokassprādze no pērlītēm.

Skolotāja Vita Kļaviņa pastāsta, ka šogad kūtrāki ir vidusskolēni, aktīvāki pamatskolēni. Ir skolēni, kuri pirmo gadu dibinājuši uzņēmumu, bet citiem ir jau vairāku gadu pieredze. “Tā ir vērtīga pieredze, pacietības un uzņēmības attīstīšana, māka arī tirgot savu radīto produkciju. Arī iegūtās nominācijas sīvajā konkurencē ir gluži kā godalgota vieta olimpiādē, kad skolēni jūtas kā uzvarētāji,” teic V. Kļaviņa.

“Starptautiskais “Cits Ba­zārs” uzskatāmi parāda jauniešu spēju sekot globālām tendencēm un radīt inovatīvus produktus – no programmējamām tehnoloģijām līdz funkcionāliem dizaina priekšmetiem,” uzsver “Junior Achievement Latvia” vadītājs Jānis Krievāns. “Lat­vijas jaunieši festivālā uzrādīja spēcīgu sniegumu, iekļūstot nominēto vidū vairākās kategorijās un apliecinot augstu uzņēmējspēju potenciālu starptautiskā vidē.”

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Domas un viedokļi

Tautas balss

