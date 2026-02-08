PIESLĒGTIES
Skatīt kolekciju bez Amerikas Savienotajās Valstīs radītās mākslas ietekmes

Agnese Leiburga
02:00, 9. Feb, 2026

Globāls skatījums! PLMC var paļauties uz saviem draugiem Amerikā un viņu nelokāmo atbalstu, turpinot veidot kolekciju, kas ir globāla savā tvērumā. FOTO: no albuma

Izstāde “Bez Amerikas”, kas Pasaules latviešu mākslas centrā (PLMC) Cēsīs skatāma no pagājušās nedēļas,
atklāj PLMC pastāvīgo kolekciju bez Amerikas latviešu mākslinieku devuma kā sava veida domu eksperimentu, kas ļauj skatīt kolekciju bez Amerikas Savienotajās Valstīs radītās mākslas ietekmes, “Druvai” stāsta izstādes kurators Kārlis Kanderovskis.

Viņš paskaidro, ka rezultātā izstādē ir ievērojami mazāk abstraktā ekspresionisma, bet lielāks uzsvars likts uz ainavām, ģeometrisko abstrakciju un šo elementu savienojumu, īpaši latviešu–austrāliešu mākslinieka Haralda Norīša darbos, kas tapuši Kanādā, kā arī latviešu–kanādiešu mākslinieka Visvalža Reinholda metāla konstrukcijās. Izstādē iekļauti darbi no Anglijas, Austrālijas, Austrijas, Argentīnas, Francijas, Kanādas, Skotijas, Vācijas un Vene­cu­ēlas.

Amerikas Savienotajām Val­stīm vienmēr ir bijusi nozīmīga loma mākslas centra darbībā, jo PLMC priekšgājēja organizācija ir Pasaules latviešu mākslas savienība (PLMS). Tā tika reģistrēta ASV 2004. gadā, un kolekcijas pamatus veidoja Ame­rikas latviešu mākslinieku apvienības (ALMA) biedru dāvinātie darbi, katram māksliniekam ziedojot vienu darbu kolekcijas izveidei. Šie mākslinieki tika godināti PLMC 2023. gada vasaras izstādē “Aiz horizonta”. Lai gan Apvienotajā Karalistē pašlaik dzīvo skaitliski lielākā latviešu kopiena — pēc 2004. gada ES paplašināšanās izraisītās migrācijas rezultātā — Ame­rikas Savienotās Valstis joprojām ir vēsturiski ietekmīgākā latviešu diaspora, īpaši kultūras, politikas un institucionālajā jomā. ASV dzīvo vairāk nekā 80 000 cilvēku, kuru dzimtas sak­nes ir Latvijā.

“Lai gan pasaule — un jo īpaši Eiropa — šobrīd mācās pielāgoties realitātei, kurā Amerika daudzējādā ziņā atkāpjas no ilgstošām aliansēm un tradīcijām, PLMC var paļauties uz saviem draugiem Amerikā un viņu nelokāmo atbalstu, turpinot veidot kolekciju, kas patiesi ir globāla savā tvērumā,” teic Kārlis Kanderovskis.

