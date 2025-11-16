Skanīgi, patriotiski un vīrišķīgi

Jaunpiebalgā Lāčplēša dienā un Valsts svētku koncertā dzied zēnu un vīru koris. Dziedātājus rudenī kopā aicina diriģente Aija Sila, tiek mēģināts klātienē un neklātienē, lai dziesmas izskanētu svinīgi un plaši.
Lāčplēša dienā jaunpiebaldzēni lāpu gājienā dodas pie pieminekļa brīvības cīņās kritušajiem, pēc tam Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiek koncerts, kur plecu pie pleca dzied vectēvi, tēvi, dēli un mazdēli.
Tradīcijai ir jau desmit gadu, šogad koris sanāca kopā astoto reizi, bet kovida pandēmijas laikā pulcēties nedrīkstēja. Pirmajā reizē, 2016.gadā, kopā dziedāja mazliet vairāk par desmit dalībniekiem, bet 2018. gadā, svinot valsts simtgadi, bija ap 80 koristu. Arī šogad ir kupls skaits dziedātāju. “Tradīciju sāku, jo ir svarīgi, ka skanīgi un pamanāmi reizē ar mīlestību un sirsnību izskan vīrišķais spēks, kas sievietēm ļauj justies drošībā un pasargātām,” pastāsta diriģente Aija Sila.
Kora repertuārā ir gan jaunas dziesmas, gan tās, bez kuram šādu svinību reizē neiztikt . Šogad iekļauta Maestro Paula “Tautasdziesma”, arī sagatavota dziesmu virkne no trim tautasdziesmām, kas stāsta par vīru gatavošanos un iešanu karā, atgriešanos novadā, mājā, tēva sētā. “Ir ļoti svarīgi, kādu vēstījumu ar dziesmām nesam. Dziesma ir spēcīgs vēsts nesējs, jo vārdiskā un muzikālā enerģija vibrē ar dubultu spēku,” skaidro diriģente. “Šogad nebiju plānojusi noslēgumā iekļaut jau par tradīciju kļuvušo “Mazs bij’ tēva novadiņis”, bet ģenerālmēģinājumā vīru jautājumi lika saprast, ka tā jāliek repertuārā. Tā ir īpaša, jo vīri sadziedas ar klausītājiem, baznīcā tas izskan fantastiski, gaiss vibrē. Un, kad noslēgumā mācītājs saka lūgšanu, ikviena mūsu labā doma un lūgšana, ko izsakām vārdos, stiprina katru un mūsu valsti.”
Mārtiņš Denis pērn korī dziedāja kopā ar dēliem un mazdēliem, šogad kopā ar dēliem, jo mazdēli bija ārzemēs. Viņš šajā svētku korī piedalījies vairākkārtīgi, jo ļoti ciena diriģenti, novērtē viņas lielo darbu, tādēļ, cik vien iespējams, atbalsta: “Prieks, ka viņa spēj mūs pulcēt. Šī kopā būšana zēniem un vīriem ir ļoti svarīga. Pēc pusotra divu mēnešu darba īpašs ir noslēgums baznīcā, ir aizkustinājums un gandarījums.” Viņš aicina nebaidīties iesaistīties korī arī tos, kas uzskata sevi par ne īpaši muzikāliem.
Jaunieši Reinis Dravants un Rihards Ansbergs korī dziedājuši no mazotnes. Abi brīvprātīgi dienē Valsts aizsardzības dienestā, saņēma atļauju piedalīties mēģinājumos un koncertos. Reinis Dravants teic: “Neatkarīgi no tā, kādi ir darbi, vienmēr cenšos dziedāt šajā īpašajā korī.” Viņš atzīst, ka kopš dienesta uzsākšanas jautājumi par demokrātiju un valstiskumu kļuvuši vēl nozīmīgāki.
Tāpat ir puiši, kuri devušies studēt, bet, uzsākot darba gaitas, atkal iesaistās, lai kopā dziedātu. Aija Sila teic: “Man kā cilvēkam, kurš kori organizē, tas ir ļoti nozīmīgi. Tas ir ļoti īpašs kopienas pasākums, uz kuru sabrauc vīri no tuvienes un tālienes. Tev nav jābūt jaunpiebaldzēnam, bet šajā vakarā ar sirdi Jaunpiebalgā.”
Šogad korim koncertā pievienojās arī Jaunpiebalgas vidusskolas 1.-4. klašu zēnu koris, ko pēc ilggadējās diriģentes Māras Vīksnas došanās pensijā pārņēmusi Aija, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas vokālais ansamblis “Žagariņi” un metāla pūšaminstrumentu kvintets, kā arī vīru koris no Gaujienas. Solisti: Sandra Kažociņa, Rasa Sila, Toms Sils un Lauris Normunds Kromanis. Pavadošais sastāvs: Inga Eihentāle – klavieres, Jānis Žagariņš – basģitāra, Atis Grīnbergs – bungas. Aija Sila teic, ka koncertmeistare Inga Eihentāle palīdzējusi visus gadus, savukārt Jānis Žagariņš ir cilvēks orķestris un var spēlēt dažādus instrumentus. “Paldies visiem, jo šādas lielas idejas nenotiek vienatnē, ir vajadzīga komanda, kas palīdz trakās ieceres īstenot!” Par zēnu kori Aija teic, ka ļāvusi izvēlēties, vai vēlas uzstāties koncertā, jo saprotams, ka tas prasīja papildu mēģinājumus. “Redzēju, ka viņi ar lielu apbrīnu vēroja vīru stāju un skanējumu, un viņu pievienošanās korim šo stāju un skanējumu padarīja vēl spēcīgāku. Zēni kļūst par jauniešiem, un jaunieši ir Latvijas spēcīgākā daļa, kas tuvākajā laikā veidos Latviju.” Aizdomājoties, ko novēlētu Latvijai, Aija Sila teic: “Spēcīgas un kuplas nākamās paaudzes! Tā ir vienīgā problēma, kas ir jāatrisina. Ja būs bērni, būs arī Latvija!”
16. novembrī zēnu un vīru koris kopā ar Jaunpiebalgas amatiermākslas kolektīviem kultūras centrā piedalīsies valsts svētku koncertā “Es esmu Latvija”.
