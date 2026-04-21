PIESLĒGTIES
Trešdiena, 22. aprīlis
Vārda dienas: Armands, Armanda
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Skaists, bet gājējiem nedrošs ceļš starp Taureni un Dzērbeni

Sarmīte Feldmane
03:00, 22. Apr, 2026

Ja būtu arī gājēju celiņš. Valsts autoceļu no Taurenes uz Dzērbeni ikdienā izmanto daudzi dažādu paaudžu kājāmgājēji, arī riteņbraucēji, skrējēji, jo arī attālums no viena pagasta centra līdz otram nav liels – trīs kilometri. Taču viņi ceļa malās nejūtas droši. FOTO: Agnese Leiburga

Dzērbenē un Taurenē iedzīvotāji parakstās, atbalstot gājēju un veloceliņa izveidi starp abu pagastu centriem.

Par to, ka celiņš nepieciešams, runāts gadiem un daudz. Tagad šo vajadzību un drošības problēmu aktu­alizējušas abu pagastu iedzīvotāju padomes.

“Kaimiņi sazinājāmies un norunājām, ka darīsim kopā,” saka Dzērbenes iedzīvotāju padomes sekretāre Daina Slaidiņa.

Aicinājumā parakstīties teikts, ka mikromobilitātes infrastruktūras izveide būtu ieguldījums ne tikai Cēsu novada iedzīvotāju labbūtībai, bet ikvienam, kurš dzīvo, mācās, strādā, ceļo, atpūšas Taurenes un Dzērbenes pusē. Līdz ar celiņa izveidi tiktu būtiski uzlabotas iespējas droši pārvietoties apdzīvoto vietu tuvumā.

“Celiņš kalpotu plašai sabiedrībai. Dzērbenieši pēc darba ar autobusu    atbrauc līdz Taurenei un dodas mājās. Celiņš savienotu skolu Dzērbenē un bērnudārzu Taurenē. Daudzi dodas uz pasākumiem vienā vai otrā pagastā, iet pastaigās, skrējēji skrien pa ceļa malu. Taurenieši teikuši, ka pa celiņu varētu doties pastaigā līdz Dzērbenei, jo Taurenes centru var ātri izstaigāt,” situāciju raksturo Taurenes iedzīvotāju padomes priekšsēdētāja Dace Potaša un uzsver, ka būtiskākā ir iedzīvotāju drošība. Viņa arī piebilst, ka tie, kuri vērtēs, vai tāds gājēju celiņš patiesi nepieciešams, tumšajā laikā kājām aizies no Taurenes līdz Dzērbenei un pārliecināsies, cik apdraudēti jūtas.

Parakstu vākšanas iniciatori atklāj, ka ir iedzīvotāji, kuri saka, ka nav vērts parakstīties, jo tāpat nekas nenotiks, bet citi uzsver, ka ir jādara tas, ko var, lai vēlāk nav jāgaužas, ka paši nav ieinteresēti iesaistīties, nepauž savu viedokli, neatgādina par problēmu.

Vēstules ar parakstiem tiks nosūtītas VSIA “Latvijas Valsts ceļi” un Cēsu novada domei.

“Teritorijas plānojumā ierosinājām iezīmēt šo gājēju celiņu. Saprotams, ka nekas nevar notikt tūlīt, bet pēc pieciem desmit gadiem. Celiņš ir abu pagastu iedzīvotāju nepieciešamība. Trīs kilometri taču nav garš ceļa posms,” uzsver D. Potaša un atgādina, ka Cēsu novadam ir mērķis būt par izcilu vietu dzīvei un šādas infrastruktūras izveide būtu pamats mērķi piepildīt.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Tautas balss

Kā to savienot

16:45, 21. Apr, 2026
Lasītāja raksta:

“Sekoju, kā novadā darbojas iedzīvotāju padomes. Manuprāt, nav īsti pareizi, ka tajās darbojas pašvaldībā strādājošie. […]

Priecē krokusu stādījumi

16:45, 20. Apr, 2026
Seniore A. raksta:

“Diemžēl iznāk bieži vērsties pie ārstiem, apmeklēt Cēsu klīniku. Tomēr tagad, pavasarī, ar prieku noskatos, […]

Ēkas pamazām iet bojā

16:42, 19. Apr, 2026
Cēsniece K. raksta:

“Gāju Cēsīs pa Palasta ielu uz Pils parku. Pārsteidz, cik daudz vecu ēku, kas pamazām […]

Labi gribēts, bet neizdevies

16:44, 18. Apr, 2026
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Vaļņu ielā, nolikts soliņš, bet ir pavisam tuvu brauktuvei. Vai cilvēkam jāsēž ielas putekļos […]

Ciemos jāsaglabā pakalpojumi

17:15, 13. Apr, 2026
Lasītāja K. raksta:

“Tagad ieguvēji ir cilvēki, kuriem darbs tuvu mājai, ģimenes bērniem skola turpat kaimiņos. Tāpēc vērts […]

