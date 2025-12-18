PIESLĒGTIES
Piektdiena, 19. decembris
Vārda dienas: Kristaps, Kristofers, Krists, Klinta, Kristers
Sēņu festivāls labi “iesakņojas”

Līga Salnite
00:00
19.12.2025
4
Senes

Ieskats sēņu pasaulē. Raiņa kvartālā esošā uzņēmuma “Spora LAB” ofisā-laboratorijā ikvienam atnācējam bija iespēja aplūkot sēnes dažādās augšanas stadijās gan caur siltumnīcas stiklu, gan mikroskopā, gan izzinot visu audzēšanas procesu pie šīs saimniecības kūrētāja Riharda Grāvja (otrais no kreisās). FOTO: Līga Salnite

Jau trešo gadu Cēsīs norisinājās īpašs sēņu un mākslas vienotībai veltīts festivāls, kas šogad ieguvis nosaukumu “Mikokultūra”, ik gadu tā programmai – tāpat kā sēnēm labvēlīgos apstākļos – tikai pieaugot un paplašinoties.

Aizvadītajā sestdienā dažādās pilsētas vietās apmeklētāji varēja gūt visnotaļ plaša spektra informāciju par sēnēm – no to audzēšanas pieredzes stāstiem, sēņu kulinārijas brīnumu nogaršošanas, sēņu tirdziņa un izstādes, līdz pat kino un sēņu pasaulei veltītas dejas izrādes baudīšanai.

Sestdien arī “Druva” paviesojās “Mikokultūras” programmas izzinošajā daļā – sēņu laboratorijas “Spora Lab” birojā un sēņu audzētavā, kur interesenti varēja brīvi aplūkot, kā laboratoriskos apstākļos aug funkcionālās sēnes — ežu dižadatene un reiši.

Tiesa, sēnes auga, saliktas slēgtajā siltumnīcā sterilos apstākļos ar vairāk nekā 70 procentu mitruma gaisā, taču caur stikla sienām labi saskatāmas bija dažādās to pieaugšanas pakāpes. Kā apliecināja “Spora Lab” vadītājs Rihards Grāvis, arī viņš pats un ģimene vēl pirms dažiem gadiem bijuši absolūti nezinoši par sēņu pasauli. Savā ikdienas darbā kā programmētājs pazinis vien gailenes, bekas un to, ka mušmiri nevajadzētu mutē likt. Taču gadījies noklausīties kādu raidierakstu par sēnēm un nolemts pamēģināt uzturā dižadateni, par kuru ierakstā stāstīts. “Sapra­tām, ka patīk, un tad jau sāka rasties ideja arī pašiem audzēt,” saka R.Grāvis, atklājot – iesākuši paši savas mājas pagrabā, nu jau pusotru gadu kā audzētava darbojas Raiņa kvartālā, un drīzumā būšot gatava arī lielāka audzētava pie pilsētas robežas.

Šajā laboratorijā aug ežu diž­adatenes, no kurām gatavo ekstraktus, proti, ikdienā lietojamas pārtikas piedevas. “Pārējās sēnes pagaidām audzējam eksperimentāli, piemēram, audzējot reiši, mēs domājam par nākotnes iespējamo produktu, bet šobrīd vēl tikai mācāmies,” pauž R. Grāvis. Laboratorijas vadītājs gan atzīst, ka pāris reižu šo gadu laikā īpašiem pasākumiem ir izaudzētas sēnes, ko izmantot ēdienu gatavošanai. Tā, piemēram, uz šo festivālu bijusi noruna ar mākslas telpu “Mala”, ka audzētava nodrošināšot rozā austersēnes, taču sēnes esot nolēmušas būt gatavas tomēr pāris dienu vēlāk, tāpēc festivāla vajadzībām jāiztiek ar citur iegūstamajām pelēkajām austersēnēm.

Kamēr “Druva” viesojās la­boratorijā, kur arī ar mikroskopa palīdzību bija iespēja dziļāk ieskatīties sēņu noslēpumos, pasākumu apmeklēja dažāda vecuma cilvēki, tostarp arī – pirmo reizi šī festivāla vēsturē – iepriekš pieteikti viesi no kaimiņvalsts Igaunijas.

Ar festivāla lozungu “Iepazīsti sēnes no jauna!” interesenti bija aicināti uz stāstu duetu “Vis­cerālās micēlija epifānijas”, kur poētiski saspēlējās Latvijas Universitātes asociētā profesore Anne Sauka un Rīgas Stradiņa Universitātes vadošā pētniece Jana Kukaine. Kā centrālais notikums šī dažādas mākslas formas apvienojošā festivāla programmā pieteikts starptautiskais īsfilmu festivāls “Fungi Film Fest”, ko nu jau sesto gadu organizē pazīstamais kanādiešu mikologs Pīters Makkojs. Šogad programmā tika iekļauta arī laikmetīgās dejas izrāde “Micēliju tīklā”, ko veidojušas scenogrāfe Elīna Valdmane un horeogrāfe Agate Bankava. Šī izrāde piedāvājusi atkāpšanos pasaules redzējumā no cilvēka viedokļa uz dabas skatupunktu, sniedzot iespēju apzināties sevi kā daļu no dabas līdz galam neizzinātajiem procesiem.

Studijā “Dimension INK” šajā dienā savukārt bija apskatāma izstāde “Fungi”. Tajā ietverti mākslinieču Šarlotes Baškevi­cas un Sabīnes Beķeres lielizmēra tekstildarbi, kas tapuši, iedvesmojoties no sēņu jutekliskajām un abstraktajām formām. Savukārt vakara programmā jeb pēcballītē turpat studijā festivāla iedvesmotajiem bijusi iespēja iegūt īstu, īpaši notikumam veidotu sēnīga dizaina tetovējumu. Dažādu žanru elektroniskās mūzikas baudījumu vairojusi arī sēņu laboratorijas radītā vizuālā performance, krietnā palielinājumā rādot dzīvas sēņu sporas.

Saistītie raksti

Cēsīs autobusi sāk kursēt no atjaunotā Stacijas laukuma

00:00
18.12.2025
170

15.decembrī gan kājāmgājēji, gan autobraucēji ievēroja, ka Cēsu Stacijas laukumā vairs nav norobežojošo zīmju, kas liegtu kustību. Tā kā pabeigti galvenie rekonstrukcijas darbi, šodien no plkst. 12 AS “CATA” atsāks reisu izpildi un pasažieru apkalpošanu atjaunotajā teritorijā, izmantojot jaunizveidotās iekāpšanas un izkāpšanas platformas. Galvenais, kas iedzīvotājiem jāievēro, – tagad transporta kustība Stacijas laukumā organizēta pa […]

Stac Noj (3)

Straupe – maza toreiz un tagad. Pamanāma un zināma

10:05
17.12.2025
96

Straupe bija mazākā pilsēta Hanzas savienībā pirms gadsimtiem un tāda ir arī mūsdienu tīklojumā “Jaunā Hanza”.  “Vēsturiskā atmiņa veido identitāti. Hanzas savienība ir saistīta ar Straupi. Kaut tas bija ļoti tālā pagātnē, pret šo laiku ir pozitīva attieksme. Straupie­šiem sava vēsture ir svarīga,” saka Lielstraupes pils pārvald­niece Rudīte Vasile un pastāsta, ka ik vasaru Pārgaujas […]

Straupespils2

Ne tikai kārtības sargi, bet arī iedvesmas avots cits citam

00:00
17.12.2025
475

Gadskārtējā policistu apbalvošanas pasākumā, kas aizvadītajā nedēļā norisinājās Limbažos, arī šoreiz par īpašākiem darba sasniegumiem vai ievērojamu dienestā aizvadīto laiku godināta virkne Vidzemes kārtībsargu, tostarp arī 18 no Dienvidvidzemes iecirkņa, kura pārziņā ir Cēsu un Madonas novads. Atzīmējot Valsts policijas (VP) 107. gadadienu, teju 60 Vidzemes reģiona pārvaldes (VRP) likumsargu 11. decembrī bija aicināti uz […]

Policija Svetki 2025

Tradīcija - Ziemassvētku tirdziņi. Ne tikai iepirkšanās

00:00
16.12.2025
71

Decembris ir Ziemassvētku tirdziņu laiks. Laukumos un skvēros, ielās, kultūras namos valda svētku noskaņa, skan dziesmas, smaržo piparkūkas, tiek piedāvāts plašs preču klāsts. Dažviet Ziemassvētku egles iedegšana ar dažādiem priekšnesumiem lieliem un maziem pašsaprotami ir arī tirdziņš. Katrā vietā savas tradīcijas. Bet visur rīkotāji uzsver, ka Ziemassvētku tirdziņu nevar salīdzināt ar citiem, jo tajos valda […]

Tirgs Zsv Vecp

Ar “Japānas pasakas” palīdzību veicina integrēšanu

00:00
15.12.2025
46

Koncertzālē “Cēsis” izskanējis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra fonda (LNSO fonds) projekta koncert uzvedums “Japānas pasaka”, uz ko bija aicinātas Cēsu novada un Vidzemes skolu 3. – 12. klases, saņemot ielūgumu par piedalīšanos radošā aktivitātē. Pirms uzveduma notika sociālā darba, izglītības un kultūras profesionāļiem paredzēta ekspertu diskusija “Bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana sabiedrībā, izmantojot kultūras un […]

Diskusija Bërnu IekÙauiana

Vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca tiekas Ieriķos

00:00
14.12.2025
144

Nepieredzētu atsaucību piedzīvoja biedrības “Cēsu mantojums” sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību 5. un 6. decembrī rīkotā vēsturisku ēku siltināšanas meistardarbnīca, kas notika “Baložu mājā” Ieriķos jeb vēsturiskajā Ieriķu pasta ēkā. Sestdien Ieriķos sastaptie meistarklases organizatori “Dru­­­­vai” atzina, ka pieteikušies 40 dalībnieki, kas esot tiešām daudz. Meistardarbnīcas mērķis bija sniegt praktiskas zināšanas par vēsturisku ēku siltināšanu […]

Meistardarbnîca IeriÚos 1

Domas un viedokļi

3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
19
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
24
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
34
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
36
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kā Putins pasauli dancināja

15:10
13.12.2025
38

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
16
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
35
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
31
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
47
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
46
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

