Senioru mājai Raunā jau jumts

Pie pansijas “Rauna” top jauna Senioru māja. Nosvinēti spāru svētki, patlaban tiek veikta jumta seguma uzklāšana, kā arī uzsākta pagalma un apkārtējās teritorijas labiekārtošana.
“Darbi notiek saskaņā ar plānu. Sadarbība ar celtniekiem, uzņēmumu “Construction Heart”, izveidojusies laba. Kā jau celtniecībā, mēdz rasties kādas problēmas, tad kopā rodam risinājumu,” stāsta projekta vadītāja, nodibinājuma “Raunas evaņģēliski luteriskās draudzes diakonijas centrs” valdes locekle Evija Zurģe un piebilst, ka, lai gan ēkai ir standarta projekts, tomēr nācies arī palauzīt galvu.
Jūlija beigās Senioru mājas pamatos tika iemūrēta laika kapsula, aprīlī ēka jānodod ekspluatācijā.
“Ceram, ka rudens ļaus veikt apkārtnes labiekārtošanu, jo tas nav darāms agrā pavasarī. Līdz valsts svētkiem āra darbi jāpabeidz, lai tad celtnieki var strādāt telpās,” pastāsta E.Zurģe un atgādina, ka jūnijā Senioru mājai jau jāuzņem pirmie klienti. Te būs ģimeniskai videi pietuvināts aprūpes nams 16 personu izmitināšanai. Paredzēts, ka vismaz puse būs personas ar demences diagnozi.
Senioru mājas pēc šī paša projekta, izmantojot Eiropas Savienības (ES)finansējumu, būvē arī citviet Latvijā. E.Zurģe vērtē, ka daudzviet tāmes ir krietni lielākas. “Nav indikāciju, ka nevarēsim iekļauties plānotajās izmaksās,” bilst projekta vadītāja.
Kopīgie izdevumi ir 1 536 731 eiro, no tiem ES Atveseļošanas fonda finansējums 1 273 204, privātais finansējums 263 527 eiro.
