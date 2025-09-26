PIESLĒGTIES
Sestdiena, 27. septembris
Vārda dienas: Gundars, Kurts, Knuts
Senatne miniatūrās stāsta un uzrunā šodienu

Sarmīte Feldmane
00:00
27.09.2025
8
Turki

Sadarbība svarīga. To apliecina arī nākotnes ieceres. Izstādes atklāšanā muzejā Vidzemes koncertzāles “Cēsis” direktore Inese Zagorska, Cēsu muzeja direktore Elīna Kalniņa, Turcijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šuli Eztunča, māksliniece Gilhisa Diptaša un Turcijas Republikas militārā atašeja Fejza Gimraogla. FOTO: Sintija Lazdiņa

Cēsu muzejā apskatāma turku mākslinieces Gilhisas Diptašas gleznu izstāde “Iluminācija un miniatūra”. Tā ir apliecinājums Cēsu pašvaldības un Turcijas vēstniecības Latvijā sadarbībai.

“Ar Cēsīm saistīta mūsu tautas vēsture.  Kad sāku misiju Latvijā, pirmā pilsēta, ko apmeklēju pēc Rīgas, bija Cēsis.    Tām mūsu sirdīs ir īpaša vieta. 18.marts ir kritušo karavīru piemiņas diena, tad ik gadu Cēsīs ir    piemiņas pasākums. Te pabijušas mūsu valsts augstas amatpersonas. Arī šonedēļ, viesojoties    vizītē Latvijā, Cēsis apmeklēs    Turcijas Republikas armijas komandieris,” izstādes atklāšanā sacīja Turcijas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijā Šuli Eztunča.

Cēsu muzeja direktore Elīna Kalniņa vēstniecei uzdāvināja 1937. gada fotoattēlu, kurā redzama Turku karavīru pieminekļa atklāšana. Tajā piedalās augstas abu valstu amatpersonas. Dāvana bija pārsteigums viesiem, kas ļoti ieinteresēja.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs atgādināja ilggadējo sadarbību ar vēstniecību, tās ieinteresētību kopīgos projektos. “Mūs vieno ne tikai vēsture, arī šodiena,” uzsvēra J.Rozenbergs.

Vēstniecība arī atsaucās iesaistīties “Cēsis 2025” pasākumos. Vidzemes koncertzāles “Cēsis” direktore Inese Zagorska “Druvai” uzsvēra, ka kultūrā starptautiskā sadarbība ir ļoti svarīga. “Nākamgad ar vēst­niecības atbalstu ir iecerēts pasaulslavena komponista un pianista    Azila Seisa koncerts. Viņš muzicēs kopā ar latviešu mūziķiem,” pastāstīja I.Zagorska.

Muzejā apskatāmā izstāde    “Iluminācija un miniatūra” atklāj tradicionālo Austrumu kaligrāfiju un    iluminācijas (zeltījuma)    mākslas smalkumus. Iluminācijas māksla ir tradicionāla dekoratīvā māksla, kas gadsimtiem tiek izmantota manuskriptu lapās, kaligrāfijas tekstu malās un miniatūrās. Tās saknes ir un savu virsotni sasniedza Osmanu impērijas laikā 16.gadsimtā.    Kaligrā­fija ir vizuālā māksla, kas balstās uz kaligrāfisku rakstību. Pat cilvēks, kurš nemāk lasīt, var sajust līdzsvaru, dvēseli un prieku, kas tajā mājo.    Iluminācijas meistars ir mākslinieks, kurš apvieno kaligrāfiju un ilumināciju, rotājot rakstus ar dekoratīviem zeltījumiem.

“Ir svarīgi nākamajām paaudzēm atstāt mantojumu. Jaunieši Turcijā domā, ka kaligrāfija ir kaut kas saistīts ar reliģiju, mana misija parādīt kaligrāfiju un ilumināciju ne tikai reliģiskos darbos. Tā ir vairāku mākslas veidu kombinācija, arī māksla darbus ierāmēt. Dažkārt atrast rāmi ir grūtāk, nekā izdomāt darba tēmu,” pastāstīja māksliniece un uzsvēra, ka viņai izstādes bijušas dažādās pasaules    valstīs, bet ne Baltijas reģionā. “Šī izstāde ir pirmā, kas notiek Latvijā. Svarīgi, ka ne Rīgā, bet Cēsīs, kas saistītas ar manas tautas vēsturi. Ir gods būt te,” sacīja Gilhisa Diptaša un atgādināja, ka darbi palīdz atklāt tautas    izpratni par skaistumu, precizitāti un stāstniecību, veidojot mūžīgo mantojumu, kas ir pelnījis, lai ar to iepazīstinātu, dalītos. Zeltījuma mākslai (iluminācijai) ir vieta ne tikai muzejos, izstādēs vai grāmatās, arī mājās līdzās citiem mākslas darbiem.

Māksliniece arī piedāvāja meistarklasi, kurā atklāja, kā top viņas gleznas. “Tehnika prasa    daudz laika un pacietības,” uzsvēra Gilhisa Diptaša un soli pa solim atklāja Latvijā maz zināmo kaligrāfijas un iluminācijas mākslu.

Saistītie raksti

Mēs varam, mēs darām

00:00
26.09.2025
102

Senioru pamattēma – kā mazināt vientulību dzīves otrajā pusē Pensionāri – esam tik dažādi. Aizskrien gadi, nedēļas, dienas, bet paliekošs mūsu dzīvē ir tikai tas laiks, par kuru varam teikt: “Bija vērts!” Vēl nesen aizlijusī vasara dāvāja saulainu dienu, lai biedrība brīvā dabā muzikālā noskaņā godinātu pirmā pusgada apaļo un pusapaļo gadu jubilārus. Vasaras mēnešos […]

Sen Eksk

Pateicības ekskursija zeķu adītājām

00:00
25.09.2025
77
3

Sabiedriskā labuma biedrība “MSs Cēsis” organizēja īpašu ekskursiju rokdarbniecēm. Tā bija pateicība par zeķu adīšanu Ukrainas aizstāvjiem jau kopš 2022. gada. Pateicoties adītāju cītīgajam darbam, katru gadu uz Ukrainu ir nosūtīti ap 120 zeķu pāri. Biedrības vadītāja Ingrīda Zakabluka uzsver, ka adītāju veikums ir nenovērtējams: “Vilnas zeķes ierakumos Ukrainas aizstāvjiem palīdz saglabāt veselību un pat […]

Eks Ad

Rallijs “Cēsis” – pasākums ar lielu plus zīmi

00:00
24.09.2025
76
1

Divu dienu garumā Cēsu novadu pierūcināja automašīnu dzinēji, novada ceļos norisinājās rallijs “Cēsis 2025”. Dalību bija pieteikušas 72 rallija ekipāžas, kuru sastāvā sportisti no septiņām valstīm divās dienās aizvadīja astoņus aizraujošus rallija ātrumposmus. Starp visām ekipāžām 49 bija no Latvijas, un, kā norādīja sacensību rīkotājs Māris Millers, tik liels skaits latviešu dalībnieku Latvijas rallija posmos […]

Rallijs2

Mārsnēnu izstādē atklājumi un pārsteigumi

00:00
23.09.2025
154
1

16.septembrī sirsnīgā gaisotnē notika izstādes “Mūsu pagasta stāsti” atklāšana Mārsnēnu bibliotēkā, kurā savu talantu, izdomu un iedvesmu rāda ar pagastu cieši saistīti cilvēki. “Milzīgs paldies visiem trīspadsmit dalībniekiem par uzticēšanos un gatavību padarīt šo izstādi tik īpašu! Pateicoties mūsu pašu cilvēku atsaucībai un atvērtībai, izdevās izveidot krāsainu un sirsnīgu mozaīku, kas ļauj ieraudzīt, cik daudzveidīgi […]

Marsn Bibl (1)

Kājām, ar velosipēdu vai tomēr auto? Laiks domāt

00:00
22.09.2025
71
3

Cēsu pašvaldība allaž uzsvērusi, ka pilsēta ir iedzīvotājiem un videi draudzīga. Eiropas Mobilitātes nedēļā īpaša vērība veltīta ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām un pilsētvides kvalitātei, tā attīstot ikvienam drošāku un pieejamāku vidi. Par ikdienas aktualitātēm, nākotnes nepieciešamību un iespējām    pilsētā ērti un droši pārvietoties, tika vērtēts un diskutēts Mobilitātes forumā “Cēsis kustībā 2025”. Gan novada attīstības […]

Velo

Vides risinājumu institūts Priekuļos darbojas ar pasaules tvērumu

00:00
21.09.2025
551
1

Nodibinājums “Vides risinājumu institūts” radies 2008.gadā un bāzējas Priekuļos. Ārēji necilās ēkās izvietotais nodibinājums sevī slēpj jaudīgu izpētes aprīkojumu un komandu, kas strādā ar pasaules tvērumu. “Druvai” bija iespēja mazliet ielūkoties Vides risinājumu institūta darbībā un arī satikt tā īpašnieku un dibinātāju Gun­daru Skudriņu. “Institūts tika dibināts, lai datos balstītā pieejā runātu par to, kādi […]

Vides Risinâjumu InstitÎts 3

Domas un viedokļi

Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
35
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
41
Anna Kola
Anna Kola

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
25
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
25
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
35

Tautas balss

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
22
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
29
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Mana nauda, bet izrīko banka

11:04
18.09.2025
37
1
Cēsnieks G. raksta:

“Saņēmu no bankas ziņu, ka samazināšot manai kartei skaidras naudas izņemšanas limitu. Ja es nepiekrītot, varot no bankas pakalpojuma atteikties. Tas gan man liekas dīvaini. Faktiski tā piespiedu kārtā man norāda, cik naudas vienā reizē varu izņemt. Tur, bankas kontā, taču ir manis nopelnītais. Vai tiešām es ar to nedrīkstu rīkoties, kā vēlos? Vai te […]

Jādomā, soliņu pietiks

11:03
17.09.2025
31
Lasītāja G. raksta:

“Priecājos, cik ātri un kārtīgi strādā būvnieki Cēsu Stacijas laukumā. Darbs raiti iet uz priekšu, drīz būs jauns, ērts un moderns laukums. Jācer, ka būs pietiekami daudz soliņu, bet pagaidu pieturvietās to gan bija ļoti maz. Ar autobusu jau lielākoties brauc vecākā gadagājuma cilvēki. Grūti nostāvēt kājās, pat ja jāgaida minūtes desmit, piecpadsmit. Domāju, gan […]

Sludinājumi

Citi

15:42
22.09.2025
24

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
26

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998