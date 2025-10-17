PIESLĒGTIES
Satiekas un uz 35 gadiem atskatās "draudzīgie"

Iveta Rozentāle
00:00
18.10.2025
10
Dacvg

Satikties un ieraudzīt. Tīna Cukmane (no labās) un Rita Platace pēta fotogrāfijas un citus materiālus, lai izvērtētu, kādi ir pieci svarīgākie notikumi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 35 gadu pastāvēšanas laikā. FOTO: no albuma

Uz galda ir daudz fotogrāfiju, albumu, grāmatu. Ir pierakstu klades, un darbs notiek arī datoros. Materiāli tiek pētīti ar lielu interesi, lai atrastu piecus svarīgākos notikumus Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) 35 gadu pastāvēšanas laikā. Tāda aina šodien uz skatuves pavērsies koncertzālē “Cēsis”, kur ģimnāzija pasākumā “Skolas laiks – mūsu laiks” svinēs 35. jubileju. Svinīgajā daļā runās gan skolēni un absolventi, gan pedagogi un direktori, apstiprinot, ka līdz ar dažādām pārmaiņām, kas skolu skārušas, nemainīgas ir draudzīgo vērtības – būt mērķtiecīgiem, atbildīgiem un vērstiem uz sadarbību.

10. klases skolnieces Tīna Cukmane un Rita Platace būs vienas no pasākuma vadītājām. Rita skolā mācās no septītās klases, bet Tīna pārnāca uz ģimnāziju astotās klases laikā. Tagad vidusskolas klasēs abas apgūst programmu “Vide”, lai gan daudzpusīgo interešu dēļ apsvērušas arī citus ģimnāzijas piedāvājumus. Tīna padziļinātāk apgūt vides tematiku izvēlējās, jo vēlas studēt medicīnu, ar laiku, iespējams, specializējoties kardioloģijā. Savukārt Rita par sevi teic, ka ir īsts lauku bērns un saskare ar dabu vienmēr bijusi ļoti tuva. Vecāki ir ornitologi, tas ir vēl viens faktors, kas mudina nākotni saistīt ar dzīvo dabu.

Stāstot par salidojuma svinīgo daļu, Rita teic, ka pasākumā caurvīsies nosaukuma “Skolas laiks – mūsu laiks” jēga: “Izejot cauri skolā piedzīvotajam, padarām skolas kopienu vienotāku – esam vienoti pat tad, ja nekad neesam satikušies.” Pasākuma idejas autore ir direktora vietniece Līga Pikse-Zvirbule, kura saskatījusi, cik cieša saistība skolai ir ar Latvijas vēsturi un mūsu valsts nozīmīgajiem notikumiem, un tos vēlējusies ieskicēt salidojumā.

Otrdien skolā svētku sarīkojumā tikās bijušie un esošie ģimnāzijas skolotāji un skolas darbinieki, kuri ilgstoši strādājuši skolā. Pasākumā piedalījās arī Tīna un Rita. Skolnieces atzīst, ka tā bija arī iespēja vairāk uzzināt par skolas vēsturi, dzirdēt skolotāju jokus, iejusties laikā, kurā katrs bijis saistīts ar DACVĢ.

“Paplašinājām zināšanas un ar uzzināto papildinājām tekstus, ko runāsim piektdien. Iepazīstot iepriekšējos pedagogus un direktorus, vēl vairāk izjūtam to, ko stāstīsim jubilejā. Redzam, kā, mainoties direktoriem, mainījies skolas darbs. Ir lietas, kas saglabājas, ir, kas mainās, tāpat kā mainās laiks, kurā dzīvojam,” teic Rita un piebilst: “Es esmu daļa no šīs skolas un ticu tam, ko saku. Ir vārdi, kas manī rezonē līdz sirds dziļumiem.”

Vērtējot, kas patīk, mācoties Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Tīna secina: “Skola organizē daudz oriģinālu pasākumu. Tikko bija dzejas dienu pasākums “Dzejas krēsls”- ļoti omulīgs un interesants. Tāpat ir kopīgi sarīkojumi, kur iepazīstam skolasbiedrus, kas mācās citā klasē, citā programmā.” Savukārt Rita atklāj, ka, lai gan tas var šķist pārsteidzoši, bet viņu ļoti uzrunājusi skolas kamīnzāle: “Kad te ienācu, pārņēma jauka noskaņa. To radīja telpas siltās krāsas, plānojums, dekori. Skola nav liela, te ir tuvības sajūta, omulība. Tā man ir augsta vērtība. Ļoti patīk, kā skola parūpējas par dizainu, lai izskatītos, ka ne tikai mēs vēlamies šo vietu, bet arī tā vēlas mūs.”

Abas skolnieces darbojas arī pašpārvaldē. Rita atzīst: “Ja sākotnēji domāju, ka nebūšu tas cilvēks, kas kaut ko rīkos un runās publiski, jo labāk jūtos klusumā un mierā, pēc pirmā aizvadītā pasākumā sapratu – es to varu! Un sajutu, ka varu visu, ko vēlos.”

Skolas direktors Oskars Kaulēns tikko ieguvis Cēsu novada Gada balvu izglītībā nominācijā “Vadītājs – līderis”, un skolnieces piekrīt, ka direktors pilnībā atbilst šim vērtējumam. Viņš nosaka virzienu, kurp skola ies, un vai citi vēlēsies tam sekot. Tīna piebilst: “Arī viņa vadītajos mācību priekšmetos jūtam, ka klases priekšā stāv līderis, kuram ir skaidri mērķi un rezultāts, kas mums kopīgi jāsasniedz.” Rita papildina: “Pat ja reizēm to ikdienā nejūt, aiz katras lietas, kas skolā notiek, stāv direktors.” Tīna piekrīt: “Viņš izveidojis Jauno līderu akadēmiju, kurā varam pilnveidot spējas un prasmes. Viņš nāk ar dažādiem piedāvājumiem, ko mums ikvienam ir iespēja izmantot.”

Gatavojoties salidojumam, skolnieces vērtē, ka viņām dzīve skolā ir šodiena, bet salidojums ir iespēja iepazīt tuvāk arī DACVĢ pagātni un to, kā skola nonākusi līdz šodienai. Arī absolventi, kuri būs salidojumā, saņems īpašu svētku avīzi ar direktora un pedagogu uzrunām, tāpat skolēnu idejām, kāda skola būs vēl pēc 35 gadiem. Ģimnāzijas telpās būs skatāma izstāde par aizvadītājiem gadiem.

Latvijā ir trīs skolas, kuras nes Draudzīgā aicinājuma vārdu, bet ģimnāzija ir tikai viena – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.

